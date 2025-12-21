Αγρότες: Πώς θα κλείσουν τις σήραγγες των Τεμπών – Απειλές ενάντια στο άνοιγμα των διοδίων για τους ταξιδιώτες

Οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις και μέσα στις ημέρες των εορτών των Χριστουγέννων παρά τις απειλές της κυβέρνησης και το κάλεσμα σε προσχηματικό διάλογο, όπως καταγγέλλουν.

Οι αγρότες λένε ότι δεν έχουν πάρει ουσιαστική απάντηση στα αιτήματά τους

Οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας, την «καρδιά» των κινητοποιήσεων στη Θεσσαλία, αποφάσισαν σε συνέλευσή τους τον συμβολικό αποκλεισμό των σηράγγων των Τεμπών για τα φορτηγά τη Δευτέρα το πρωί στις 10:30.

Πώς θα γίνει ο αποκλεισμός

Οι αγρότες θα κινηθούν με τα τρακτέρ τους προς τον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης, ωστόσο θα επιτρέπουν τη διέλευση των ΙΧ και των λεωφορείων.

Σύμφωνα με ό,τι αποφασίστηκε στη συνέλευση, οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας θα αναδιατάξουν τα τρακτέρ τους έτσι ώστε από την Τρίτη και μετά να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα στις μετακινήσεις των ταξιδιωτών που αναμένεται να είναι περισσότεροι λόγω των εορτών των Χριστουγέννων.

Το ίδιο αναμένεται να συμβεί και στα άλλα μπλόκα, ενώ οι αγρότες θα συνεδριάσουν τις επόμενες ημέρες για να αποφασίσουν πώς θα κινηθούν εν όψει Πρωτοχρονιάς.

Ο Γιάννης Κουκούτσης, μέλος της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου στη Νίκαια, εξήγησε πώς θα γίνει η αυριανή κινητοποίηση όταν και οι αγρότες δεν θα επιτρέπουν τη διέλευση για νταλίκες ή φορτηγά για περίπου τέσσερις ώρες.

Ο κ. Κουκούτσης, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του υπουργού Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα τόνισε ότι τα αιτήματα των αγροτών παραμένουν αναπάντητα, σημειώνοντας ότι αν είχαν δοθεί ουσιαστικές λύσεις, δεν θα υπήρχε λόγος συνέχισης των κινητοποιήσεων.

«Διγλωσσία» από την κυβέρνηση

Ο Γιάννης Κουκούτσης μίλησε για «διγλωσσία» από τη μεριά της κυβέρνησης και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα του πετρελαίου.

Ο ίδιος χαρακτήρισε ως «φιάσκο μεγατόνων» την υπόθεση του ΕΛΓΑ, υπογραμμίζοντας ότι αυτό το γεγονός τους απομάκρυνε κι άλλο από το τραπέζι του διαλόγου.

Γιατί οι αγρότες δεν άνοιξαν τα διόδια στο Ωραιόκαστρο

Οι αγρότες δεν άνοιξαν τα διόδια στο Ωραιόκαστρο, καθώς τους «προειδοποίησαν» ότι οποιαδήποτε ενέργεια θα γινόταν αποκλειστικά με δική τους ευθύνη και με βάση τις προβλέψεις του νόμου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ που αναφέρεται στην ενημέρωση που έλαβαν από τον παραχωρησιούχο της Εγνατίας Οδού και την Τροχαία, το ενδεχόμενο ανοίγματος των μπαρών θα συνεπαγόταν διαφυγόντα έσοδα για τον αυτοκινητόδρομο, τα οποία θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν οι ίδιοι οι αγρότες, ενώ έγινε σαφές ότι θα υπήρχε και εισαγγελική παρέμβαση.

Ζητούν τα στοιχεία αγροτών που συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις

Στα Ιωάννινα ο εισαγγελέας διέταξε την Αστυνομία να προχωρήσει στον σχηματισμό δικογραφίας για όσους συμμετείχαν στο άνοιγμα των μπαρών στα διόδια Δροσοχωρίου, που έδινε τη δυνατότητα στους διερχόμενους οδηγούς να περάσουν χωρίς να πληρώσουν το αντίτιμο.

Οι «Εξελίξεις Τώρα» στο MEGA έφεραν στη δημοσιότητα ένα έγγραφο από το Τμήμα Τροχαίας προς την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με το οποίο ζητούνται τα στοιχεία των αγροτών που συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις στη Λέσβο.

Το έγγραφο έχει σταλεί στις 11 Δεκεμβρίου και αφορά την παρακώλυση συγκοινωνιών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, στις 5 και 8 Δεκεμβρίου αγρότες είχαν συμμετάσχει σε αποκλεισμό του λιμανιού της Μυτιλήνης.

Μέσω του εγγράφου ζητούνται να δοθούν τα στοιχεία των αγροτών καθώς αναγράφονται οι πινακίδες των αγροτικών μηχανημάτων.

Μοίρασαν προϊόντα, ενημέρωσαν για τα αιτήματά τους

Πάντως, παρά τις απειλές, σε μια σειρά από σημεία, οι αγρότες άνοιξαν τις μπάρες των διοδίων, όπως στις Σοφάδες Καρδίτσας.

Εκεί ενημέρωσαν τους πολίτες για τα αιτήματά τους και μοίρασαν δωρεάν προϊόντα.

Άνοιξαν τα διόδια στο Άκτιο

Αγρότες από το μπλόκο του Λούρου άνοιξαν τα διόδια του Ακτίου.

