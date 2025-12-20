newspaper
20.12.2025 | 18:38
Φωτιά σε όχημα στη λεωφόρο Κηφισίας
Σημαντική είδηση:
20.12.2025 | 14:13
Έρχεται καιρός τύπου «Π» - Η πρόγνωση για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά
Γιορτές στα μπλόκα με ανοιχτά διόδια, λένε οι αγρότες – Με δικογραφία απαντά η κυβέρνηση
Agro-in 20 Δεκεμβρίου 2025 | 19:00

Γιορτές στα μπλόκα με ανοιχτά διόδια, λένε οι αγρότες – Με δικογραφία απαντά η κυβέρνηση

Οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, με τα τρακτέρ να παραμένουν στα μπλόκα, ενώ έχουν ξεκαθαρίσει πως δεν θα εμποδίσουν τον κόσμο να ταξιδέψει για τις γιορτές

Σύνταξη
Αγρότες άνοιξαν τα διόδια σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ιωάννινα και Καρδίτσα για τους ταξιδιώτες των Χριστουγέννων και μοίρασαν προϊόντα, την ώρα που εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους ζητώντας να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Συνεχίζουν, μάλιστα, να ενισχύουν τα μπλόκα με περισσότερα τρακτέρ, ενώ την ίδια στιγμή ανοίγουν τις μπάρες των διοδίων και αφήνουν να περνούν οι εκδρομείς των Χριστουγέννων, την ώρα που η κυβέρνηση απαντά με ποινικοποίηση της πρωτοβουλίας τους, καθώς η Ελληνική Αστυνομία έλαβε εντολή να προχωρήσει στην καταγραφή και ταυτοποίηση όλων όσοι συμμετείχαν στην αγροτική κινητοποίηση ανοίγματος των διοδίων στο Δροσοχώρι Ιωαννίνων, κατόπιν εισαγγελικής παρέμβασης.

Ειδικότερα, σχηματίζεται από την Τροχαία Ιωαννίνων δικογραφία για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν αδικήματα.

Στα διόδια Ωραιόκαστρου στην Θεσσαλονίκη, οι αγρότες σήκωσαν τις μπάρες και άφησαν να περνούν τα αυτοκίνητα, μοιράζοντας ενημερωτικά φυλλάδια σε οδηγούς και επιβάτες, ενώ παρόμοια μέθοδο αναμένεται να ακολουθήσουν και την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου.

Επιπλέον, παρά τις κινητοποιήσεις και τα μπλόκα, οι αγρότες διαβεβαιώνουν ότι οι πολίτες θα μπορέσουν να μετακινηθούν χωρίς προβλήματα κατά την περίοδο των εορτών αφού, όπως διαμηνύουν, στόχος τους δεν είναι να παρεμποδίσουν τις μετακινήσεις του κόσμου, αλλά να ασκήσουν πίεση στην κυβέρνηση για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Όπως δηλώνουν, υπάρχει πρόθεση διευκόλυνσης του επιβατικού κοινού, ώστε οι μετακινήσεις των Χριστουγέννων να πραγματοποιηθούν χωρίς σοβαρά προβλήματα.

Ξεσηκώνονται οι αγρότες σε όλη την Ευρώπη

Εξάλλου, η ομόφωνη απόφαση της πανελλαδικής συνέλευσης των μπλόκων στις Σέρρες για συνέχιση των κινητοποιήσεων δείχνει ότι, παρά τις συνεχείς προσπάθειες της κυβέρνησης να διασπάσει το μέτωπο των αγροτών, δεν το έχει καταφέρει.

Αξιοσημείωτη ως προς αυτό, άλλωστε, είναι η σημερινή (20/12) δήλωση του κυβςρνητικού εκπροσώπου σχετικά με την επιθυμία της κυβέρνησης να κάνει διάλογο με τους αγρότες: «Η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Εμείς θέλουμε να βρεθεί μια λύση. Εμείς θέλουμε να συζητήσουμε μαζί τους, το συντομότερο δυνατό, σε επίπεδο εκπροσώπησης πανελλαδικής, όπως θέλει και ο υπουργός και το έχει εκφράσει». Αποτελεί ειρωνεία να μιλάει για «πανελλαδική εκπροσώπηση» ο Παύλος Μαρινάκης, όταν η κυβέρνηση επιδίωξε και πραγματοποίησε συνάντηση του αντιπροέδρου Κωστή Χατζηδάκη και του κ. Τσιάρα με αγρότες της Κρήτης, η οποία, όπως ήταν αναμενόμενο, απέβη άκαρπη.

Εν τω μεταξύ, οι μαζικές κινητοποιήσεις στην Ευρώπη, με επίκεντρο τις Βρυξέλλες – την «καρδιά» της Ευρωπαϊκής Ένωσης – υπογραμμίζουν ότι τα προβλήματα των αγροτών είναι κοινά και δίνουννέα ώθηση στους Έλληνες αγρότες να μην υποχωρήσουν, βλέποντας ότι οι συνάδελφοί τους στο εξωτερικό αναγκάζουν σε αναδίπλωση και την ίδια την Κομισιόν.’

«Λάδι στη φωτιά» ρίχνει η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Την ίδια στιγμή, η συσσωρευμένη οργή του αγροτικού κόσμου για το «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και το φιάσκο με τις πληρωμές του ΕΛΓΑ ενισχύθηκε περαιτέρω από την κυβερνητική πρωτοβουλία να μεταφέρει τον «αμαρτωλό» Οργανισμό στην ΑΑΔΕ – ψηφίσθηκε στη Βουλή με 159 «ναι».

Οι αγρότες στη Νίκαια, στα Μάλγαρα, στον Προμαχώνα και στο Κάστρο, δεν βλέπουν διαφάνεια πίσω από την υπόθεση της ΑΑΔΕ. Αντίθετα, βλέπουν μια εισπρακτική μηχανή που θα δεσμεύει τις επιδοτήσεις τους για παλιές οφειλές.

Η κατάσταση στα μπλόκα της Θεσσαλίας είναι η πλέον κρίσιμη. Μετά από τις καταστροφές των προηγούμενων ετών και τις καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις, αλλά και την κυβερνητική ανικανότητα στην αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, οι αγρότες της περιοχής αποτελούν την «εμπροσθοφυλακή» των κινητοποιήσεων.

«Μαστίγιο και καρότο» από τον Τσιάρα

Με νουθεσίες και απαξία απευθύνθηκε στους αγρότες ο αρμόδιος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση στέκεται εξαρχής στο πλάι τους, κατανοεί τα προβλήματά τους και κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να τους στηρίξει.

Ισχυρίσθηκε, μάλιστα, πως η κυβέρνηση «έχει ήδη ικανοποιήσει το 74% των αιτημάτων» των αγροτών, παρουσιάζοντας με αυτό τον τρόπο ως ακατανόητη τη στάση τους για συνέχιση των κινητοποιήσεων.

«Το πλαίσιο διαλόγου που αρχικά έγινε δεκτό, απορρίφθηκε στη συνέχεια, γεγονός που εύλογα γεννά ερωτήματα, όταν έχει ήδη ικανοποιηθεί το 74% των αιτημάτων», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός, ενώ έκανε αναφορά σε «πείσματα» που «δεν ωφελούν τους αγρότες και την κοινωνία».

«Ο διάλογος δεν είναι υποχώρηση, αλλά η μόνη βιώσιμη λύση», είπε τέλος ο κ. Τσιάρας, πετώντας στους αγρότες το «μπαλάκι» να αποδεχτούν τη συνάντηση με τους όρους που θέτει η κυβέρνηση. Με γενικόλογες διακηρύξεις για μετατροπή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, εξάροντας παράλληλα του έργο του, μετά το φιάσκο της τελευταίας εβδομάδας και ενώ οι αγρότες της Θεσσαλίας ακόμα δεν έχουν πάρει τις αποζημιώσεις από τον κακοκαιρία Daniel, καθώς και με αόριστες υποσχέσεις για τις τιμές του ρεύματος, η κυβέρνηση Μητσοτάκη καλεί τους αγρότες να υποχωρήσουν για να διαπραγματευτούν χωρίς όμως διαβεβαιώσεις.

«Να σταματήσουν τα αγροτοδικεία – Η κυβέρνηση μας έβγαλε στο δρόμο»

«Ο κόσμος περνάει και μας λέει, μην κάνετε ούτε ένα βήμα πίσω», δήλωσε στην ΕΡΤ ο Κώστας Μητροδήμος, μέλος του συντονιστικού στο μπλόκο στη Νίκαια Λάρισας, καθώς σε όλες τις δημοσκοπήσεις οι πολίτες δηλώνουν τη στήριξή τους στον αγώνα των αγροτών.

«Το πρώτο αίτημα είναι να σταματήσουν τα αγροτοδικεία. Η κυβέρνηση μας έβγαλε στον δρόμο. Η Θεσσαλία πνίγηκε την προηγούμενη εβδομάδα, χωράφια καταστράφηκαν. Άλλοι δεν έχουν πάρει ακόμα τις αποζημιώσεις Ντάνιελ», ανέφερε χαρακτηριστικά και υπογράμμισε πως δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στις εξαγγελίες της κυβέρνησης, ενώ τονισε ότι επισήμως δεν έχουν πάρει καμία απάντηση.

«Θέλουμε τα πάντα υπογεγραμμένα. Αλλάζουν υπουργούς κάθε χρόνο και προέδρους στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπάρχει έντονο το αίσθημα της αδικίας», πρόσθεσε και μίλησε για «δημιουργική ασάφεια» από την πλευρά της κυβέρνησης, εξηγώντας γιατί δεν καλύπτονται οι αγρότες από τα τελευταίες ανακοινώσεις του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Αναφορικά με τον ΕΛΓΑ, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Από το 1998, μας αποζημιώνει στο 61,6% των ζημιών. Ξέρετε πόσες κυβερνήσεις πέρασαν από τότες και πόσοι υπουργοί υπόσχονται ότι θέλουν να το αλλάξουν, αλλά είμαστε στα ίδια;».

Όσο για το αφορολόγητο πετρέλαιο στη μάνικα, το υπουργείο λέει ότι εξετάζει φόρμουλα για να πραγματοποιηθεί αυτό, με τον κ. Μητροδήμο να αναφέρει ότι οι εξαγγελίες δεν αφορούν στον ΦΠΑ: «Σε δενδρώδεις καλλιέργειες πληρωνόμαστε 3 λίτρα ανά στρέμμα, δηλαδή 0,9 ευρώ. Στις 10.000 ευρώ πετρέλαιο που βάζουμε, παίρνουμε 280 ευρώ επιστροφή. Στην Ευρώπη, οι συνάδελφοί μας παίρνουν 4.500 ευρώ. Ζητάμε απαλλαγή και από τον ΦΠΑ για να μειωθεί το κόστος».

Τέλος, για τη μείωση της τιμής ρεύματος, ο κ. Μητροδήμος ξεκαθάρισε ότι τα 7 λεπτά ανά κιλοβατώρα που ζητούν είναι «ακατέβατα», επισημαίνοντας ότι το οικιακό ρεύμα έχει φτάσει σε αρκετές περιπτώσεις να είναι χαμηλότερο από το αγροτικό.

«Πυρ ομαδόν» κατά της κυβέρνησης από την αντιπολίτευση

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. επέστησ, την προσοχή στο ότι τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα σχετίζονται άμεσα με την επισιτιστική επάρκεια της χώρας, καταλογίζοντας στον πρωθυπουργό ότι «δεν θέλει το διάλογο, αλλά το κάνει προσχηματικά. Την ώρα, μάλιστα, που ο κ. Βορίδης απειλεί κιόλας τους αγρότες ότι δεν θα πάρουν τίποτα, ο πρωθυπουργός προσπαθεί να ρίξει την ευθύνη του ναυαγίου στις διαπραγματεύσεις στον αγροτικό κόσμο, ενώ δεν είναι αυτή η πραγματικότητα», υπογράμμισε.

Και τόνισε πως «μιλάμε για μία κυβέρνηση που, πριν οι αγρότες βγουν στα μπλόκα, τους θεωρούσε αόρατους και ισχυρίζεται πως μέχρι πριν λίγες μέρες δεν ήξερε καν ποια είναι τα αιτήματά τους».

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση προκαλεί και απαξιώνει τους  αγρότες μέσω του Τσιάρα

«Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να απευθύνεται με τόση απαξίωση στους αγρότες, μιλώντας για ‘πείσματα’, όπως έπραξε σήμερα ο κ. Τσιάρας, όταν στα μπλόκα δίνεται ένας αγώνας επιβίωσης σε μια από τις πιο δύσκολες χρονιές γι’ αυτούς», επισήμανε ο ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας πως αυτή η δύσκολη χρονιά «προέκυψε  από την αντιαγροτική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη, από τον τρόπο που αυτή η κυβέρνηση διαχειρίστηκε σημαντικά προβλήματα που ανέκυψαν, όπως η ευλογιά των αιγοπροβάτων, και από τα αλλεπάλληλα σκάνδαλα που έπληξαν με απόλυτη ευθύνη της τον τίμιο αγροτικό κόσμο».

«Η κυβέρνηση της  ΝΔ αποδεικνύει εξακολουθητικά ότι αδιαφορεί πλήρως για τους αγρότες», υπογράμμισε μεταξύ άλλων η Κουμουνδούρου, καθώς «έθρεψε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ταΐζοντας τις γαλάζιες ακρίδες για μικροκομματικά οφέλη και στήριξη, στερώντας σημαντικές επιδοτήσεις από τους υπόλοιπους αγρότες, με αποτέλεσμα να επιβληθούν τεράστια πρόστιμα στη χώρα από την ΕΕ και να διασυρθεί διεθνώς για άλλη μια φορά».

Και υπενθύμισε πως «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει προτείνει στην κυβέρνηση να νομοθετήσει άμεσα 16 μέτρα που θα ανακουφίσουν όλο τον αγροτικό κόσμο», καλώντας «να αφήσουν τις προσβολές προς τους αγρότες τα κυβερνητικά στελέχη και η κυβέρνηση να υλοποιήσει τις προτάσεις για να βοηθήσει πραγματικά τους αγροτοκτηνοτρόφους της χώρας».

Κουτσούμπας: Καταλήστευση των αγροτών όσο η παραγωγή ελέγχεται από την ΚΑΠ της ΕΕ

«Τα αιτήματα των αγροτών είναι δίκαια, γιατί αφορούν την άμεση επιβίωσή τους. Και η κυβέρνηση πρέπει να τα ικανοποιήσει τώρα! Αρκεί όμως αυτό, για να υπάρξει ριζική λύση; Όχι, κι αυτό το ξέρουν και οι ίδιοι οι αγρότες που αγωνίζονται», δήλωσε ο γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε συνέντευξή του.

«Εμείς το λέμε καθαρά», προσέθεσε: «Όσο η παραγωγή ελέγχεται από τα μονοπώλια και την ΚΑΠ της ΕΕ, η καταλήστευση των αγροτών θα συνεχίζεται. Και στη συζήτηση που έχει ανοίξει και στα μπλόκα του αγώνα, εμείς καταθέτουμε την πρόταση μας, προβάλλοντας πως η ουσιαστική λύση απαιτεί ριζική αλλαγή, όχι μόνο στον αγροτικό τομέα, αλλά σε όλη την οικονομία».

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας σημείωσε πως «η εργατική εξουσία, που βρίσκεται στον πυρήνα της πρότασης του ΚΚΕ, θα εξασφαλίσει με κοινωνικοποίηση των μονοπωλίων, αποδέσμευση από την ΕΕ και επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό σταθερό εισόδημα στον αγρότη, προστασία από φυσικές καταστροφές και ζωονόσους, φθηνά μέσα παραγωγής, επίπεδο ζωής στην ύπαιθρο και ταυτόχρονα φτηνά τρόφιμα για το λαό. Θα εξασφαλίσει τη συνολική ικανοποίηση των αναγκών του λαού».

