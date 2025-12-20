newspaper
Σημαντική είδηση:
20.12.2025 | 11:42
Σεισμός στην Αττική: Ασθενής σεισμική δόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια
Αγρότες: «Η μόνη υπόλογη για τα μπλόκα είναι η κυβέρνηση» – Αντιπολιτευτικά πυρά
Πολιτική 20 Δεκεμβρίου 2025 | 13:07

Αγρότες: «Η μόνη υπόλογη για τα μπλόκα είναι η κυβέρνηση» – Αντιπολιτευτικά πυρά

Με τους αγρότες να παραμένουν στα μπλόκα, η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για αδιαφορία στα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να μείνουν στους δρόμους μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους ενώ κατηγορούν την κυβέρνηση ότι ευθύνεται για το αδιέξοδο.

Ο Άγγελος Συρίγος, βουλευτής της ΝΔ, η Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και ο Διονύσης Καλαματιανός, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησαν για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στο Mega.

«Οι αγρότες απέκτησαν συγκροτημένα αιτήματα την προηγούμενη Κυριακή. Μέχρι τότε είχαμε, ανάλογα με την περιοχή, διαφορετικά αιτήματα. Άρα, διατυπωμένα αιτήματα είχαμε την προηγούμενη Κυριακή. Επιτέλους, αυτό είναι πολύ θετικό», σημείωσε ο βουλευτής της ΝΔ Άγγελος Συρίγος.

«Υπάρχουν αιτήματα λογικά, που μιλάνε για το κόστος της αγροτικής παραγωγής σε σχέση με την ευλογιά και τις καταστροφές των μελισσοκόμων, και αιτήματα εξωπραγματικά. Ζητάνε να σταματήσουν οι διώξεις και τα αγροτοδικεία, οι τύποι που κοπανούσαν με τις μαγκούρες αστυνομικούς και περιπολικά στην Κρήτη να αφεθούν ελεύθεροι, σαν να μη συνέβη τίποτα», συμπλήρωσε, τονίζοντας πως ο διάλογος των αγροτών με την κυβέρνηση είναι μονόδρομος.

Το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του τονίζει ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν σχετίζεται με τις περίφημες παθογένειες του παρελθόντος.

«Το 75% της ελληνικής κοινωνίας καταλογίζει στην κυβέρνηση την οργανωμένη και μεθοδική απόπειρα συγκάλυψης. Ο κόσμος έχει νοημοσύνη και όταν τον υποτιμάς, κάποια στιγμή υπάρχουν και όρια», είπε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη και συμπλήρωσε:

«Οι λιγότερες χιλιάδες αιτήσεις υποβλήθηκαν γιατί παρενέβη ένας καταλύτης στην ελληνική Δημοκρατία, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι κοινό μυστικό ότι εάν δεν υπήρχε η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας η εγκληματική οργάνωση θα συνέχισε ανενόχλητη της δράση της».

Αποστολάκη: Ζήτημα εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας της κυβέρνησης

«Πέρα από τα αιτήματα των αγροτών, υπάρχει ζήτημα εμπιστοσύνης. Δεν υπάρχει καμία αξιοπιστία και καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Ποια ΑΑΔΕ και ποια αξιοπιστία, που ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και γενικός διευθυντής, που δεν θα έπρεπε να έχει χρόνο να πιει ένα ποτήρι νερό, πάει για δύο ώρες στα κομματικά γραφεία της ΝΔ να κάνει μασάζ στην εσωκομματική αντιπολίτευση;».

«Ο κοινός παρονομαστής των μπλόκων, πέρα από τα αιτήματα, είναι το έλλειμμα εμπιστοσύνης. Μοναδικοί υπεύθυνοι και υπόλογοι στην κατάσταση στα μπλόκα είναι η κυβέρνηση. Ο διάλογος είναι υπονομευμένος από τη μηδενική αξιοπιστία της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού», κατέληξε η Μιλένα Αποστολάκη.

Καλαματιανός: Δίκαιος ο αγώνας των αγροτών

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει πως κινδυνεύει ο πρωτογενής τομέας και η παραγωγή της χώρας.

«Ο αγώνας των αγροτών είναι δίκαιος και το αναγνωρίζει το 80% της κοινωνίας. Η κοινωνία με ωριμότητα αναγνωρίζει ότι χωρίς αγρότες δεν υπάρχει ύπαιθρος, δεν υπάρχει περιφέρεια, δεν υπάρχει πρωτογενής παραγωγή, άρα η χώρα κινδυνεύει», σημείωσε ο γραμματέας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Διονύσης Καλαματιανός και συνέχισε:

«Την ευθύνη για αυτή την κατάσταση που έχει βρεθεί ο πρωτογενής τομέας την έχει η κυβέρνηση, όπως και την ευθύνη για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κυβέρνηση αδιαφορεί για τον πρωτογενή τομέα, εκείνη έχει τα κλειδιά και αυτή μπορεί να λύσει τα θέματα αυτά».

Business
Τράπεζες: Γιατί αυξάνουν τη συμμετοχή τους σε διεθνή κοινοπρακτικά δάνεια

Τράπεζες: Γιατί αυξάνουν τη συμμετοχή τους σε διεθνή κοινοπρακτικά δάνεια

Τσιάρας: «Πείσματα» τα μπλόκα για τον Τσιάρα – Πετάει ξανά την μπάλα στους αγρότες

Τσιάρας: «Πείσματα» τα μπλόκα για τον Τσιάρα – Πετάει ξανά την μπάλα στους αγρότες

Κικίλιας για Μεταφορικό Ισοδύναμο: Καταβλήθηκαν 22,16 εκατ. ευρώ σε επιβάτες νησιωτικών περιοχών
«Άμβλυνση ανισοτήτων» 20.12.25

Καταβλήθηκαν 22,16 εκατ. ευρώ σε επιβάτες νησιωτικών περιοχών - Κικίλιας για Μεταφορικό Ισοδύναμο

Ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές για το Μεταφορικό Ισοδύναμο, ενημέρωσε ο Βασίλης Κικίλιας - Επιχειρήσεις νησιών με πληθυσμό έως 3.500 κατοίκους και αιτήσεις με επιλέξιμη αξία έως 2.000 ευρώ έχουν εξοφληθεί

Σύνταξη
Τσιάρας: «Πείσματα» τα μπλόκα για τον Τσιάρα – Πετάει ξανά την μπάλα στους αγρότες
Πολιτική Γραμματεία 20.12.25

«Πείσματα» τα μπλόκα για τον Τσιάρα - Πετάει ξανά την μπάλα στους αγρότες η κυβέρνηση

Ο Κώστας Τσιάρας στις δηλώσεις του υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει ικανοποιήσει το 73% των αιτημάτων των αγροτών και άφησε υπόνοιες για το ανυποχώρητο των κινητοποιήσεών τους

Σύνταξη
Σε ασφυκτικό κλοιό το Μαξίμου – Τέσσερα ανοιχτά μέτωπα ρίχνουν τις κυβερνητικές προσπάθειες αλλαγής ατζέντας στο κενό
Πολιτική Γραμματεία 20.12.25

Σε ασφυκτικό κλοιό το Μαξίμου – Τέσσερα ανοιχτά μέτωπα ρίχνουν τις κυβερνητικές προσπάθειες αλλαγής ατζέντας στο κενό

Κρίση με αγρότες, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΤΑ και υποκλοπές βυθίζουν την κυβέρνηση σε νέο κύκλο φθοράς. Πώς το Μαξίμου έχει χάσει πια το προνόμιο του καθορισμού της ατζέντας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
ΣΥΡΙΖΑ: Μία ακόμη ισχυρή επιβεβαίωση πως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή της ΝΔ
Επικαιρότητα 19.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Μία ακόμη ισχυρή επιβεβαίωση πως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή της ΝΔ

«Ο Μ. Χιλετζάκης», που προφυλακίσθηκε, «γνωστός και ως 'πρωτοπαλίκαρο' του Λ. Αυγενάκη, τον περασμένο Μάιο αποθέωνε σε δημόσια εκδήλωση την αγροτική πολιτική της κυβέρνησης», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Τον Δένδια στοχοποίησε ο Καιρίδης – Τα «καρφιά» για την απουσία του από την Επιτροπή Άμυνας και η «πληρωμένη» απάντηση Δαβάκη
Πολιτική Γραμματεία 19.12.25

Τον Δένδια στοχοποίησε ο Καιρίδης – Τα «καρφιά» για την απουσία του από την Επιτροπή Άμυνας και η «πληρωμένη» απάντηση Δαβάκη

«Λυπάμαι για τη θρυαλλίδα που δημιούργησε η στάση σας», απάντησε ενοχλημένος ο υφ. Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης, στον Δημήτρη Καιρίδη - Τι αναφέρουν πηγές του ΥΕΘΑ στο in για την απουσία του Ν. Δένδια

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ στο Μαξίμου: Η κρίση αξιοπιστίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει υπογραφή ΝΔ – Χωρίς κάθαρση και σχέδιο η μεταφορά στην ΑΑΔΕ
«Θράσος» 19.12.25

ΠΑΣΟΚ στο Μαξίμου: Η κρίση αξιοπιστίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει υπογραφή ΝΔ – Χωρίς κάθαρση και σχέδιο η μεταφορά στην ΑΑΔΕ

Το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε «την υποκρισία και την προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να βαφτίσει 'μεταρρύθμιση' μια πρόχειρη διοικητική μεταφορά, με μοναδικό στόχο τη διαχείριση των εντυπώσεων»

Σύνταξη
Κικίλιας: Επενδύσεις στην ελληνική ναυτιλία με στόχο την ανάπτυξη και την ασφάλεια
Ναυπήγηση πλοίων 19.12.25

Κικίλιας: Επενδύσεις στην ελληνική ναυτιλία με στόχο την ανάπτυξη και την ασφάλεια

Τι είπε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, σε εκδήλωση για τη σύμβαση κατασκευής δύο ρυμουλκών πλοίων στα ναυπηγεία της ONEX Shipyards & Technologies Group

Σύνταξη
ΚΚΕ: Ο διπλασιασμός των παγίων στα τιμολόγια του νερού, προπομπός νέων αυξήσεων στο πλαίσιο της εμπορευματοποίησής του
«Πολιτική ΕΕ» 19.12.25

ΚΚΕ: Ο διπλασιασμός των παγίων στα τιμολόγια του νερού, προπομπός νέων αυξήσεων στο πλαίσιο της εμπορευματοποίησής του

«Αποτελεί πρόκληση η προσπάθεια της κυβέρνησης να χαρακτηρίζει ως 'αμελητέες' τις συγκεκριμένες αυξήσεις που, μαζί με τη γενικευμένη ακρίβεια, εξανεμίζουν τα όποια 'μέτρα στήριξης'», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Βουλή: «Πέρασε» η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ σε κλίμα έντασης και αμφισβήτησης
Πολιτική Γραμματεία 19.12.25

«Πέρασε» η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ σε κλίμα έντασης και αμφισβήτησης της κυβέρνησης

Υπερψηφίστηκε με 159 ψήφους το νομοσχέδιο για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Δεν πείθει η κυβέρνηση που τάζει «διαφάνεια» αλλά συνεχώς ξεφυτρώνουν νέα σκάνδαλα επί θητείας της. Σφυροκόπημα της αντιπολίτευσης. «Βράζουν» οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Οι αγρότες «ανοίγουν δρόμους» για να δυναμώσει ο αγώνας για το δίκιο και την επιβίωση του λαού
Αγροτικές κινητοποιήσεις 19.12.25

Κουτσούμπας: Οι αγρότες «ανοίγουν δρόμους» για να δυναμώσει ο αγώνας για το δίκιο και την επιβίωση του λαού

«Ο αντίπαλος είναι κοινός, είναι η πολιτική του κέρδους, το εχθρικό σημερινό κράτος, η σάπια ΕΕ, που θυσιάζει τις ανάγκες των πολλών για τα συμφέροντα των λίγων», λέει ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Υποκρισία Μητσοτάκη σε όλο της το μεγαλείο – Η κυβέρνηση εγκληματεί συνειδητά κατά του πρωτογενούς τομέα
Αγρότες 19.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Υποκρισία Μητσοτάκη σε όλο της το μεγαλείο – Η κυβέρνηση εγκληματεί συνειδητά κατά του πρωτογενούς τομέα

«Στο Ευρωκοινοβούλιο, η ευρωομάδα της ΝΔ τάχθηκε υπέρ της συμφωνίας ΕΕ-MERCOSUR, που απειλεί με εξαφάνιση τους μικρούς παραγωγούς στην ΕΕ», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Κατέρρευσε το αφήγημα του διαλόγου, ευθύνη της κυβέρνησης το αδιέξοδο με τους αγρότες
Πολιτική Γραμματεία 19.12.25

Τσουκαλάς: Κατέρρευσε το αφήγημα του διαλόγου, ευθύνη της κυβέρνησης το αδιέξοδο με τους αγρότες

Ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγορεί την κυβέρνηση για προσχηματικό διάλογο με τους αγρότες και αδιέξοδο στον πρωτογενή τομέα, επιρρίπτοντάς της πλήρη ευθύνη.

Σύνταξη
Πυρά Ανδρουλάκη: «Τα ΕΛΤΑ δεν απέτυχαν, υπονομεύτηκαν – Αμετανόητη η ΝΔ σε ρουσφετολογικές λογικές»
Πολιτική Γραμματεία 19.12.25

Πυρά Ανδρουλάκη: «Τα ΕΛΤΑ δεν απέτυχαν, υπονομεύτηκαν - Αμετανόητη η ΝΔ σε ρουσφετολογικές λογικές»

«Το σκάνδαλο αυτό είναι η ωμή εκδοχή του κράτους-λάφυρου» αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης για το κλείσιμο υποκαταστημάτων ΕΛΤΑ

Σύνταξη
