Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να μείνουν στους δρόμους μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους ενώ κατηγορούν την κυβέρνηση ότι ευθύνεται για το αδιέξοδο.

Ο Άγγελος Συρίγος, βουλευτής της ΝΔ, η Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και ο Διονύσης Καλαματιανός, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησαν για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στο Mega.

«Οι αγρότες απέκτησαν συγκροτημένα αιτήματα την προηγούμενη Κυριακή. Μέχρι τότε είχαμε, ανάλογα με την περιοχή, διαφορετικά αιτήματα. Άρα, διατυπωμένα αιτήματα είχαμε την προηγούμενη Κυριακή. Επιτέλους, αυτό είναι πολύ θετικό», σημείωσε ο βουλευτής της ΝΔ Άγγελος Συρίγος.

«Υπάρχουν αιτήματα λογικά, που μιλάνε για το κόστος της αγροτικής παραγωγής σε σχέση με την ευλογιά και τις καταστροφές των μελισσοκόμων, και αιτήματα εξωπραγματικά. Ζητάνε να σταματήσουν οι διώξεις και τα αγροτοδικεία, οι τύποι που κοπανούσαν με τις μαγκούρες αστυνομικούς και περιπολικά στην Κρήτη να αφεθούν ελεύθεροι, σαν να μη συνέβη τίποτα», συμπλήρωσε, τονίζοντας πως ο διάλογος των αγροτών με την κυβέρνηση είναι μονόδρομος.

Το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του τονίζει ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν σχετίζεται με τις περίφημες παθογένειες του παρελθόντος.

«Το 75% της ελληνικής κοινωνίας καταλογίζει στην κυβέρνηση την οργανωμένη και μεθοδική απόπειρα συγκάλυψης. Ο κόσμος έχει νοημοσύνη και όταν τον υποτιμάς, κάποια στιγμή υπάρχουν και όρια», είπε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη και συμπλήρωσε:

«Οι λιγότερες χιλιάδες αιτήσεις υποβλήθηκαν γιατί παρενέβη ένας καταλύτης στην ελληνική Δημοκρατία, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι κοινό μυστικό ότι εάν δεν υπήρχε η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας η εγκληματική οργάνωση θα συνέχισε ανενόχλητη της δράση της».

Αποστολάκη: Ζήτημα εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας της κυβέρνησης

«Πέρα από τα αιτήματα των αγροτών, υπάρχει ζήτημα εμπιστοσύνης. Δεν υπάρχει καμία αξιοπιστία και καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Ποια ΑΑΔΕ και ποια αξιοπιστία, που ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και γενικός διευθυντής, που δεν θα έπρεπε να έχει χρόνο να πιει ένα ποτήρι νερό, πάει για δύο ώρες στα κομματικά γραφεία της ΝΔ να κάνει μασάζ στην εσωκομματική αντιπολίτευση;».

«Ο κοινός παρονομαστής των μπλόκων, πέρα από τα αιτήματα, είναι το έλλειμμα εμπιστοσύνης. Μοναδικοί υπεύθυνοι και υπόλογοι στην κατάσταση στα μπλόκα είναι η κυβέρνηση. Ο διάλογος είναι υπονομευμένος από τη μηδενική αξιοπιστία της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού», κατέληξε η Μιλένα Αποστολάκη.

Καλαματιανός: Δίκαιος ο αγώνας των αγροτών

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει πως κινδυνεύει ο πρωτογενής τομέας και η παραγωγή της χώρας.

«Ο αγώνας των αγροτών είναι δίκαιος και το αναγνωρίζει το 80% της κοινωνίας. Η κοινωνία με ωριμότητα αναγνωρίζει ότι χωρίς αγρότες δεν υπάρχει ύπαιθρος, δεν υπάρχει περιφέρεια, δεν υπάρχει πρωτογενής παραγωγή, άρα η χώρα κινδυνεύει», σημείωσε ο γραμματέας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Διονύσης Καλαματιανός και συνέχισε:

«Την ευθύνη για αυτή την κατάσταση που έχει βρεθεί ο πρωτογενής τομέας την έχει η κυβέρνηση, όπως και την ευθύνη για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κυβέρνηση αδιαφορεί για τον πρωτογενή τομέα, εκείνη έχει τα κλειδιά και αυτή μπορεί να λύσει τα θέματα αυτά».