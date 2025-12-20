Σε ασφυκτικό κλοιό το Μαξίμου – Τέσσερα ανοιχτά μέτωπα ρίχνουν τις κυβερνητικές προσπάθειες αλλαγής ατζέντας στο κενό
Κρίση με αγρότες, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΤΑ και υποκλοπές βυθίζουν την κυβέρνηση σε νέο κύκλο φθοράς. Πώς το Μαξίμου έχει χάσει πια το προνόμιο του καθορισμού της ατζέντας.
Με την πλάτη στον τοίχο βρίσκεται η κυβέρνηση, η οποία βλέπει ένα νέο γύρο πτώσης των ποσοστών της στις δημοσκοπήσεις, ενώ βάλλεται πανταχόθεν. Τόσο εκτός Βουλής, όπου δεσπόζει η κρίση της με τον αγροτικό κόσμο και όπου επιστρέφει το σκάνδαλο των υποκλοπών, όσο και εντός Βουλής, με τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των ΕΛΤΑ να δημιουργούν έναν ασφυκτικό κλοιό γύρο της.
Αγρότες
Ήδη το μέτωπο με τους αγρότες, όχι μόνο έχει κάψει τη λεγόμενη «θετική ατζέντα» που προωθούσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ψάχνοντας την κυβερνητική ανάκαμψη, αλλά προκαλεί πια στην κυβέρνηση και ένα νέο κύκλο φθοράς.
Κι ενώ το μέγαρο Μαξίμου είχε επενδύσει στον κοινωνικό αυτοματισμό, και προσπαθούσε να στρέψει την κοινωνία κατά του εξεγερμένου αγροτικού κόσμου με στόχο τη λήξη των κινητοποιήσεων μέχρι τα Χριστούγεννα, τώρα βλέπει τους αγρότες (μετά και το νέο φιάσκο με τις παρακρατήσεις του ΕΛΓΑ που ήρθε σαν κερασάκι στην αγανάκτησή τους) να κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, θεωρώντας τον διάλογο που προτείνει η κυβέρνηση προσχηματικό, και να έχουν και την κοινωνία στο πλευρό τους, όπως αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις.
Δεν της βγαίνει
Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι οι αγρότες αποφάσισαν άνοιγμα διοδίων για τους εκδρομείς του Σαββατοκύριακου και διευκόλυνση των μετακινήσεων για τις γιορτές, με την κυβέρνηση να βλέπει ότι το blame game σε βάρος του αγροτικού κόσμου δεν της βγαίνει και να αντιμετωπίζει την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους με εμφανή αμηχανία.
Σε αυτό το πλαίσιο κυβερνητικές πηγές έλεγαν ότι «η κυβέρνηση λέει «ναι» στον διάλογο και στα λογικά αιτήματα, σύμφωνα με το πλαίσιο που έχει περιγράψει, και «όχι» στην κλιμάκωση και ταλαιπωρία της κοινωνίας» και ότι «έχει αποδείξει εμπράκτως ότι ενδιαφέρεται για το σύνολο των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα».
Στο ίδιο πλαίσιο, και πάλι στη λογική του κοινωνικού αυτοματισμού, έλεγαν ότι «οι εκπρόσωποι των αγροτών πρέπει να σταθμίσουν ότι έρχονται Χριστούγεννα και οι πολίτες θέλουν να ταξιδέψουν χωρίς εμπόδια ή δυσκολίες, ότι οι μετακινήσεις πρέπει να γίνουν με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια, ότι η αγορά πρέπει να δουλέψει», ενώ υποστήριζαν ότι «πρέπει επίσης να υπολογίσουν το γεγονός ότι η κυβέρνηση αυτή, σε αντίθεση με προηγούμενες, περνάει από τα λόγια στις πράξεις, όχι για πρώτη φορά, για ακόμα μία φορά».
Από τις Βρυξέλλες
Όσο για τον ίδιο τον πρωθυπουργό, από τις Βρυξέλλες θέλησε, μεταξύ άλλων, να πει ότι «η κυβέρνηση έχει σκύψει με προσοχή πάνω στα προβλήματα των αγροτών. Θεωρεί ότι έχει αντιμετωπίσει πολλά από τα δικαιολογημένα αιτήματα, αλλά προφανώς δεν πρόκειται να ενδώσουμε σε κανέναν, θα έλεγα, μαξιμαλισμό, ο οποίος να μας βγάζει από το ευρωπαϊκό πλαίσιο, το οποίο είναι πάρα πολύ καθορισμένο, και να μας οδηγεί τελικά σε λύσεις οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές ούτε από την κυβέρνηση αλλά ούτε από την Ευρώπη».
Θέλουν να τους διασπάσουν
Αλλά ο πρωθυπουργός θέλησε και να υποστηρίξει ότι «κάποιοι αγρότες δεν αισθάνονται την ανάγκη να διαφωνήσουν με τις προτάσεις που έχουν γίνει από την κυβέρνηση», δείχνοντας έτσι ότι η κυβέρνηση από εδώ και πέρα, αφού δεν της βγήκε ο κοινωνικός αυτοματισμός, θα ποντάρει ταρέστα της στην προσπάθεια να διασπάσει τους ίδιους τους αγρότες.
Εξ ου και, στην ίδια γραμμή, κυβερνητικές πηγές έλεγαν ότι «η κυβέρνηση απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, όχι στους αγρότες των μπλόκων».
ΕΛΤΑ
ΑΑΔΕ
Εξεταστική
Αλλαγή ατζέντας
