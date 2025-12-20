Σε ασφυκτικό κλοιό το Μαξίμου – Τέσσερα ανοιχτά μέτωπα ρίχνουν τις κυβερνητικές προσπάθειες αλλαγής ατζέντας στο κενό

Με την πλάτη στον τοίχο βρίσκεται η κυβέρνηση, η οποία βλέπει ένα νέο γύρο πτώσης των ποσοστών της στις δημοσκοπήσεις, ενώ βάλλεται πανταχόθεν. Τόσο εκτός Βουλής, όπου δεσπόζει η κρίση της με τον αγροτικό κόσμο και όπου επιστρέφει το σκάνδαλο των υποκλοπών, όσο και εντός Βουλής, με τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των ΕΛΤΑ να δημιουργούν έναν ασφυκτικό κλοιό γύρο της.

Αγρότες

Ήδη το μέτωπο με τους αγρότες, όχι μόνο έχει κάψει τη λεγόμενη «θετική ατζέντα» που προωθούσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ψάχνοντας την κυβερνητική ανάκαμψη, αλλά προκαλεί πια στην κυβέρνηση και ένα νέο κύκλο φθοράς.

Κι ενώ το μέγαρο Μαξίμου είχε επενδύσει στον κοινωνικό αυτοματισμό, και προσπαθούσε να στρέψει την κοινωνία κατά του εξεγερμένου αγροτικού κόσμου με στόχο τη λήξη των κινητοποιήσεων μέχρι τα Χριστούγεννα, τώρα βλέπει τους αγρότες (μετά και το νέο φιάσκο με τις παρακρατήσεις του ΕΛΓΑ που ήρθε σαν κερασάκι στην αγανάκτησή τους) να κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, θεωρώντας τον διάλογο που προτείνει η κυβέρνηση προσχηματικό, και να έχουν και την κοινωνία στο πλευρό τους, όπως αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις.

Δεν της βγαίνει

Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι οι αγρότες αποφάσισαν άνοιγμα διοδίων για τους εκδρομείς του Σαββατοκύριακου και διευκόλυνση των μετακινήσεων για τις γιορτές, με την κυβέρνηση να βλέπει ότι το blame game σε βάρος του αγροτικού κόσμου δεν της βγαίνει και να αντιμετωπίζει την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους με εμφανή αμηχανία.

Σε αυτό το πλαίσιο κυβερνητικές πηγές έλεγαν ότι «η κυβέρνηση λέει «ναι» στον διάλογο και στα λογικά αιτήματα, σύμφωνα με το πλαίσιο που έχει περιγράψει, και «όχι» στην κλιμάκωση και ταλαιπωρία της κοινωνίας» και ότι «έχει αποδείξει εμπράκτως ότι ενδιαφέρεται για το σύνολο των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα».

Στο ίδιο πλαίσιο, και πάλι στη λογική του κοινωνικού αυτοματισμού, έλεγαν ότι «οι εκπρόσωποι των αγροτών πρέπει να σταθμίσουν ότι έρχονται Χριστούγεννα και οι πολίτες θέλουν να ταξιδέψουν χωρίς εμπόδια ή δυσκολίες, ότι οι μετακινήσεις πρέπει να γίνουν με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια, ότι η αγορά πρέπει να δουλέψει», ενώ υποστήριζαν ότι «πρέπει επίσης να υπολογίσουν το γεγονός ότι η κυβέρνηση αυτή, σε αντίθεση με προηγούμενες, περνάει από τα λόγια στις πράξεις, όχι για πρώτη φορά, για ακόμα μία φορά».

Από τις Βρυξέλλες

Όσο για τον ίδιο τον πρωθυπουργό, από τις Βρυξέλλες θέλησε, μεταξύ άλλων, να πει ότι «η κυβέρνηση έχει σκύψει με προσοχή πάνω στα προβλήματα των αγροτών. Θεωρεί ότι έχει αντιμετωπίσει πολλά από τα δικαιολογημένα αιτήματα, αλλά προφανώς δεν πρόκειται να ενδώσουμε σε κανέναν, θα έλεγα, μαξιμαλισμό, ο οποίος να μας βγάζει από το ευρωπαϊκό πλαίσιο, το οποίο είναι πάρα πολύ καθορισμένο, και να μας οδηγεί τελικά σε λύσεις οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές ούτε από την κυβέρνηση αλλά ούτε από την Ευρώπη».

Θέλουν να τους διασπάσουν

Αλλά ο πρωθυπουργός θέλησε και να υποστηρίξει ότι «κάποιοι αγρότες δεν αισθάνονται την ανάγκη να διαφωνήσουν με τις προτάσεις που έχουν γίνει από την κυβέρνηση», δείχνοντας έτσι ότι η κυβέρνηση από εδώ και πέρα, αφού δεν της βγήκε ο κοινωνικός αυτοματισμός, θα ποντάρει ταρέστα της στην προσπάθεια να διασπάσει τους ίδιους τους αγρότες.

Εξ ου και, στην ίδια γραμμή, κυβερνητικές πηγές έλεγαν ότι «η κυβέρνηση απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, όχι στους αγρότες των μπλόκων».

Την ίδια ώρα μέσα στη Βουλή η κυβέρνηση δεχόταν ταυτόχρονα και σε τρία διαφορετικά επίπεδα το σφυροκόπημα ης αντιπολίτευσης για κρίσιμες υποθέσεις όπως αυτές του ΟΠΕΚΕΠΕ και των ΕΛΤΑ για τις οποίες βρίσκεται υπόλογη.

ΕΛΤΑ

Το πρώτο επίπεδο ήταν στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, όπου ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης παρουσίασε το «νέο σχέδιο του Υπερταμείου για τον μετασχηματισμό των Ελληνικών Ταχυδρομείων», υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που ενισχύει τη βιωσιμότητα της εταιρείας, διασφαλίζει την καθολική ταχυδρομική υπηρεσία και θωρακίζει την παρουσία των ΕΛΤΑ σε κάθε γωνιά της χώρας», με την αντιπολίτευση να καταγγέλλει «πλιάτσικο», πολλά εκατομμύρια σε «απευθείας αναθέσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλου τύπου νομικές υπηρεσίες», «ρουσφέτια» της κυβέρνησης που οδήγησαν στην κατάρρευση και χάρες στις ιδιωτικές εταιρείες ταχυμεταφορών.

Και βέβαια να καταγγέλλει και την εμπλοκή του πρώην βουλευτή της ΝΔ Ανδρέα Πάτση, με το ομώνυμο σκάνδαλο, το οποίο εκτός από την υπόθεση του πλουτισμού του από «κόκκινα» δάνεια που αγόρασε σε εξευτελιστική τιμή, αφορούσε, ως γνωστόν, και αυτήν των υπέρογκων απευθείας αναθέσεων που εμφανιζόταν να έχει εισπράξει μέσω ΕΛΤΑ για νομικές συμβουλές. Για την τελευταία υπόθεση, μάλιστα, στο στόχαστρο της κριτικής της αντιπολίτευσης είχε βρεθεί ο τότε υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυρ. Πιερρακάκης.

ΑΑΔΕ

Το δεύτερο επίπεδο του σφυροκοπήματος που δέχτηκε η κυβέρνηση, αφορά την Ολομέλεια της Βουλής και τη συζήτηση του περιβόητου κυβερνητικού νομοσχεδίου για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, με την αντιπολίτευση, μεταξύ άλλων, να καταλογίζει στην κυβέρνηση ότι έκανε τον ΟΠΕΚΕΠΕ «κομματικό μαγαζί» και μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου έσπευσε να τον εξαφανίσει με στόχο τη συγκάλυψη.

Μάλιστα για το ζήτημα αυτό ο πρωθυπουργός ήρθε αντιμέτωπος και με τις διαφωνίες και τις ενστάσεις δικών του βουλευτών, που είχαν εκφραστεί ανοιχτά τις προηγούμενες μέρες, με αποτέλεσμα να καταφύγει στην επιβολή κομματικής πειθαρχίας και να τους υποχρεώσει να υπερψηφίσουν το νομοσχέδιο ονομαστικά, δεσμεύοντάς τους, παρά τη διατήρηση των όποιων επιφυλάξεών τους, στις κυβερνητικές επιλογές.

Εξεταστική

Και το τρίτο επίπεδο αφορά την εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία εκτός από τις καταθέσεις των Φραπέδων, περιλαμβάνει και τον μακρύ κατάλογο των υπουργών και πρώην υπουργών της κυβέρνησης που δηλώνουν άγνοια σε σχέση με το σκάνδαλο. Μια εξεταστική στην οποία προχώρησε η κυβέρνηση αντί της προανακριτικής για Βορίδη – Αυγενάκη, την οποία μπλόκαρε. Μόνο που με δεδομένο ότι οι εξεταστικές διεξάγονται σε δημόσια θέα και τις βλέπει το Πανελλήνιο (σε αντίθεση με τις Προανακριτικές που είναι κεκλεισμένων των θυρών) και αυτή έχει πλέον γυρίσει μπούμερανγκ στο Μαξίμου.

Άλλωστε σε εξεταστικές επιτροπές που λειτουργούν «προσχηματικά ή παρελκυστικά» είχε αναφερθεί στους κεραυνούς του κατά του Κυρ. Μητσοτάκη στο Καπνεργοστάσιο ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο οποίος μάλιστα είχε με εμφατικό τρόπο επαναφέρει στη δημόσια ατζέντα και το σκάνδαλο των υποκλοπών, καταγγέλλοντας ότι η δικαστική του διερεύνηση δεν ήταν πειστική.

Αλλά ακόμα και υπό αυτές τις συνθήκες, και όσο και αν η κυβέρνηση προσπάθησε να συγκαλύψει το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, πλέον στη δίκη που διεξάγεται για τις υποκλοπές, ο ρόλος του μεγάρου Μαξίμου στην υπόθεση έχει αρχίσει πια να αναδεικνύεται

Αλλαγή ατζέντας

Από όλα αυτά τα ανοιχτά μέτωπα που δημιουργούν έναν ασφυκτικό κλοιό γύρω από την κυβέρνηση, το μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να ξεφύγει είτε επενδύοντας στην προβολή της κούρσας εξοπλισμών και της παράδοσης της πρώτης φρεγάτας Belh@rra στο Πολεμικό Ναυτικό, με την οποία επιχειρεί να απευθυνθεί στο ακροατήριο που χάνει προς τα δεξιά της ΝΔ, είτε μέσω των νέων μέτρων για το στεγαστικό που ανακοίνωσε ο Κυρ. Μητσοτάκης στη συζήτηση για τον Προϋπολογισμό στη Βουλή.

Μέτρα τα οποία βέβαια τη μία μέρα ανακοινώνονται και την επομένη ο θετικός τους αντίκτυπος έχει εξαϋλωθεί, αφού τα μέτωπα αυτά με τα οποία βρίσκεται αντιμέτωπη η κυβέρνηση, της στερούν και το προνόμιο που κάποτε είχε, να καθορίζει η ίδια την ατζέντα.