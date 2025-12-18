«Φωτιά» στο καταχείμωνο βάζουν αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι που με ενιαία φωνή απορρίπτουν το κάλεσμα σε διάλογο της κυβέρνησης, κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους με κοινωνικά υπεύθυνη στάση, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις των πολιτών ενόψει εορτών.

Οι αγρότες δεν πάνε σε διάλογο με τον πρωθυπουργό και κλιμακώνουν. Μαζική η δυσαρέσκεια και η οργή για το φιάσκο με τον ΕΛΓΑ. Διευκόλυνση στους πολίτες για απρόσκοπτες μετακινήσεις στις γιορτές και άνοιγμα διοδίων

«Συνεχίζουμε μέχρι να υπάρξει ικανοποίηση των αιτημάτων μας», ανέφερε ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις να πάμε να συζητήσουμε με τον πρωθυπουργό, τόνισε μετά τη σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων στον Λευκώνα Σερρών, με πάνω από 61 οι συμμετέχοντες αντιπροσωπείες.

Οι εκπρόσωποι των μπλόκων, με τους συναδέλφους τους από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης να δίνουν και αυτοί τον αγώνα της επιβίωσης, εμφανίστηκαν «ενωμένοι» και κάλεσαν τον πρωθυπουργό να δώσει άμεσα λύσεις στα αιτήματά τους, επισημαίνοντας ότι, εφόσον η κυβέρνηση επιθυμεί τη διατήρηση της αγροτικής δραστηριότητας στην ύπαιθρο και τη στήριξη ενός βιώσιμου αγροτικού τομέα, οφείλει να προχωρήσει σε ουσιαστικές παρεμβάσεις.

Τα μπλόκα της οργής και η ψυχρολουσία στο αρμόδιο υπουργείο

«Κανείς δεν μπορεί να υπονομεύσει τον αγώνα μας. Δεν σπάνε τα μπλόκα» το ξεκάθαρο μήνυμα που «πάγωσε» την κυβέρνηση και φυσικά τον διάλογο. Με όλα να δείχνουν μπλόκα διαρκείας, ακόμα και μέσα στις γιορτές, η πρώτη αντίδραση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ήρθε μέσω πηγών και μάλλον ήταν αμήχανη.

Μετά τις αποφάσεις στις Σέρρες κύκλοι του αρμόδιου υπουργείου λένε «ναι στο διάλογο, ναι στα λογικά αιτήματα, σύμφωνα με το πλαίσιο που έχουμε περιγράψει» αλλά λένε «όχι στην κλιμάκωση και ταλαιπωρία της κοινωνίας», χωρίς όμως να προκύπτει κάτι τέτοιο από τις δηλώσεις των αγροτών.

Οι ίδιες πηγές, καταλήγουν: «Έχουμε αποδείξει εμπράκτως ότι ενδιαφερόμαστε για το σύνολο των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα».

Τετραήμερο δράσεων και… έπεται συνέχεια

«Ενωμένοι» στον κοινό αγώνα ξεκαθάρισαν ότι θα περάσουν τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα που έχουν στηθεί σε όλη τη χώρα, δίνοντας ωστόσο ιδιαίτερη έμφαση στη διευκόλυνση των μετακινήσεων των πολιτών.

Την Παρασκευή (19/12) το πρωί, ημέρα διεξαγωγής τη δίκης για την τραγωδία των Τεμπών, η διέλευση των οχημάτων από τα διόδια θα είναι ελεύθερη ώστε οι πολίτες να περάσουν ανεμπόδιστα. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, από τις 14:00, θα κλείσουν παρακαμπτήριοι δρόμοι.

Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο οι αγρότες θα ανοίξουν τις μπάρες των διοδίων ώστε η διέλευση να γίνεται ελεύθερα και χωρίς ταλαιπωρία για τους εκδρομείς. Όπως επανέλαβαν οι εκπρόσωποι των μπλόκων, στόχος τους δεν είναι να στραφεί η κοινωνία εναντίον τους, αλλά να συνεχίσουν τον αγώνα τους διεκδικώντας ουσιαστικές λύσεις για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα.

«Το μόνο σίγουρο είναι ότι παραμένουμε στους δρόμους με τα τρακτέρ και τα αγροτικά μας οχήματα. Η κυβέρνηση δεν έχει δώσει καμία ουσιαστική λύση και επιβεβαιώνει ότι ο διάλογος που προτείνει είναι προσχηματικός», δήλωσε ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας. Σημείωσε και αυτός με τη σειρά του ότι οι κινητοποιήσεις γίνονται με σεβασμό προς την κοινωνία, επιτρέποντας τη διέλευση ευπαθών προϊόντων και λεωφορείων.

Τη Δευτέρα θα συνεχιστούν οι δράσεις, ενώ από την Τρίτη θα ληφθούν νέες αποφάσεις για την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Τι προηγήθηκε

Στο Λευκώνα Σερρών κατέφθασαν μαζικά οι εκπρόσωποι των δεκάδων μπλόκων, προκειμένου να πάρουν συλλογικές αποφάσεις για την κλιμάκωση του αγώνα που δίνουν εδώ και τρεις εβδομάδες για την επιβίωσή τους.

Σε όλη τη διάρκεια της σύσκεψης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε κλίμα έντασης και ενότητας, η θέση που επικράτησε ήταν μία, αυτή της συνέχισης των κινητοποιήσεων τους και της παραμονής τους στα μπλόκα, καθώς όπως επισήμαναν «δεν πάει άλλο η κοροϊδία», αλλά και ότι ο εμπαιγμός της κυβέρνησης δεν πρόκειται να περάσει.

Το φιάσκο με την πληρωμή των αγροτών, που αντί να λάβουν την βασική ενίσχυση από τον ΟΚΕΠΕΚΕ είδαν τον ΕΛΓΑ να τραβάει από τους λογαριασμούς τους την εισφορά, έχει προκαλέσει οργή.

Με ανακοίνωση του το υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης άφηνε αιχμές ότι η ευθύνη για το μπάχαλο ήταν της εταιρείας Neuropublic.

Λόγω «τεχνικού προβλήματος» από την πλευρά του τεχνικού συμβούλου στο σύστημα καταβολής, έγινε στους δικαιούχους παρακράτηση του υπολοίπου της εισφοράς στον ΕΛΓΑ πριν πιστωθούν τα ποσά της βασικής ενίσχυσης.

Στο μεταξύ, η ακρίβεια στο κόστος παραγωγής, οι χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων και οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης απειλούν άμεσα τη βιωσιμότητα χιλιάδων αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Τα οξυμένα αυτά προβλήματα, τα οποία δεν αντιμετωπίζονται επί της ουσίας, καθώς οι κυβερνητικές εξαγγελίες δεν απαντούν στα αιτήματα επιβίωσης, τα οποία είναι και αυτά που τους οδηγούν να συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι να δοθούν ουσιαστικές λύσεις.