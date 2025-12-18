Χαρίτσης: Κάνατε τον ΟΠΕΚΕΠΕ κομματικό μαγαζί – Ο Παπασταύρου στην εξεταστική καταρρίπτει το αφήγημα Μητσοτάκη

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη μεταφορά του στην ΑΑΔΕ εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, κατά την παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής, στη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ο κ. Χαρίτσης μετέφερε το μήνυμα του αγροτικού κόσμου από τα μπλόκα: «η κυβέρνηση κάνει φιλότιμες προσπάθειες να μας εξοργίσει», περιγράφοντας ως σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι το γεγονός ότι, αντί να καταβληθούν οι ενισχύσεις, «αφαιρέθηκαν παράνομα από τους λογαριασμούς των αγροτών χρήματα για τον ΕΛΓΑ».

Αναφερόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατήγγειλε το «θράσος» της κυβέρνησης «να κουνάει το δάχτυλο», σημειώνοντας ότι «το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει φαρδιά πλατιά την υπογραφή της» και υπενθυμίζοντας ότι πρόκειται για μια υπόθεση που «βαραίνει τη Νέα Δημοκρατία και τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη».

«Ο Παπασταύρου καταρρίπτει όλη την αφήγηση Μητσοτάκη»

Όπως τόνισε, η προσπάθεια διάχυσης ευθυνών μέσω της Εξεταστικής Επιτροπής «δεν πιάνει πια», καθώς ο ίδιος ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Παπασταύρου, «αναγνώρισε κατά την κατάθεσή του σήμερα το πρωί στην Εξεταστική Επιτροπή ότι πρόκειται για ένα οικονομικό σκάνδαλο, μίλησε για μια αποτυχία της κυβέρνησης, που βαρύνεται με τεράστια λάθη γιατί δεν μπόρεσε να υπερασπιστεί το δημόσιο συμφέρον απέναντι σε επιτήδειους».

Ο Αλέξης Χαρίτσης υπογράμμισε ότι ο κ. Παπασταύρου είπε το αυτονόητο, πως ακόμα κι αν το πρόβλημα είναι σύνθετο και διαχρονικό, αυτό δεν απαλλάσσει την κυβέρνηση από τις ευθύνες της. «Και με αυτό το τελευταίο, άθελά του, καταρρίπτει και όλη την αφήγηση του κ. Μητσοτάκη που έστησε μια Εξεταστική Επιτροπή – πλυντήριο, από ιδρύσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς χαρακτήρισε τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ όχι μεταρρύθμιση αλλά «καθαρή επιχείρηση συγκάλυψης». «Damage control λέγεται, κύριε υπουργέ. Κάνατε τον ΟΠΕΚΕΠΕ κομματικό μαγαζί, και μόλις πιαστήκατε με τη γίδα στην πλάτη, πάτε άρον–άρον να τον εξαφανίσετε για να σβήσετε τα ίχνη του εγκλήματος», σημείωσε.

Υπογράμμισε ότι το ζήτημα δεν είναι διοικητικό ή τεχνικό, αλλά βαθιά πολιτικό και κοινωνικό, καθώς αφορά «το μέλλον του αγροτικού κόσμου, την ίδια την ύπαρξη του πρωτογενούς τομέα και την επισιτιστική ασφάλεια όλων μας», ενώ προειδοποίησε πως η κυβερνητική πολιτική οδηγεί στην ερήμωση της υπαίθρου και «μετατρέπει τον αγρότη σε επαίτη», την ώρα που πληρώνει πανάκριβα ρεύμα, καύσιμα και εφόδια και πουλά κάτω από το κόστος.

Οι προτάσεις της Νέας Αριστεράς για ΟΠΕΚΕΠΕ και αγρότες

Κλείνοντας, ο Αλέξης Χαρίτσης παρουσίασε τις βασικές προτάσεις της Νέας Αριστεράς:

– «Αναδιοργάνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ με κατάλληλη στελέχωση, διαφάνεια και αξιοκρατία στον διορισμό της διοίκησης, ψηφιακή και τεχνολογική αναβάθμιση.

– »Στήριξη των αγροτών απέναντι στην αισχροκέρδεια και τις παράνομες ελληνοποιήσεις προϊόντων.

– »Ενίσχυση συνεταιριστικών σχημάτων για να σταματήσει ο παραγωγός να είναι ο αδύναμος κρίκος.

– »Ικανοποίηση άμεσα, τώρα, του δίκαιου αιτήματος των αγροτών για φθηνό ρεύμα – 7 λεπτά/Kwh. Να σταματήσει η κερδοσκοπία του ενεργειακού λόμπι (ιδιωτών και ΔΕΗ) σε βάρος ων αγροτών. Και επιπλέον: ενεργειακές κοινότητες και αυτοπαραγωγή για τον πρωτογενή τομέα».

«Χωρίς αγροτική παραγωγή, χωρίς αγρότες, χωρίς την ελληνική ύπαιθρο δεν υπάρχει μέλλον για τη χώρα», κατέληξε, ξεκαθαρίζοντας ότι η Νέα Αριστερά θα σταθεί στο πλευρό των αγροτών στη Βουλή, στον δρόμο, στα μπλόκα, παντού.