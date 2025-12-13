newspaper
13.12.2025 | 10:12
Στάση εργασίας στα λεωφορεία στις 17 Δεκεμβρίου - Ποιες ώρες
Παπασταύρου για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Όσοι έβαλαν το χέρι στο μέλι, θα πρέπει να υποστούν τις συνέπειες
Πολιτική Γραμματεία 13 Δεκεμβρίου 2025 | 09:10

Παπασταύρου για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Όσοι έβαλαν το χέρι στο μέλι, θα πρέπει να υποστούν τις συνέπειες

«Οι κοινοτικές επιδοτήσεις θα είναι πολύ παραπάνω σε σχέση με πέρυσι», υπογράμμισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σχολιάζοντας τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τα αιτήματα των αγροτών

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Η κυβέρνηση έχει ανοιχτές τις πόρτες για διάλογο με τους αγρότες, επισήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σχολιάζοντας τις εντεινόμενες αγροτικές κινητοποιήσεις στην επικράτεια.

«Ο πρωθυπουργός άνοιξε την πόρτα του διαλόγου, κάλεσε τους αγρότες. Ανοίγει δρόμο για να υπάρχει συντεταγμένος διάλογος μέσα στα στενά δημοσιονομικά του κράτους. Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν, αλλά για να βρεθούν λύσεις πρέπει να υπάρχει οργανωμένη και συντεταγμένη συζήτηση», τόνισε ο κ. Παπασταύρου, μιλώντας στο MEGA.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «έχουν παρθεί σημαντικά μέτρα για τη στήριξή τους, όπως μείωση του ΦΠΑ στα αγροτικά μηχανήματα, στα λιπάσματα και στις ζωοτροφές, και ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο. Είχαν μια υπερφορολόγηση επί ΣΥΡΙΖΑ οι αγρότες. Το ηλεκτρικό ρεύμα, ΓΑΙΑ, ήταν μια πρωτοβουλία του ΥΠΕΝ πριν δύο χρόνια για να έχουν φθηνό ρεύμα».

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας πρόσθεσε, αναφερόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, πως «όποιοι έβαλαν το χέρι στο μέλι θα πρέπει να υποστούν τις συνέπειές τους. Οι αγρότες έχουν απόλυτο δίκιο να έχουν αυτήν την ανησυχία γιατί το αντικείμενό τους, έχει αυξηθεί το κόστος παραγωγής. Αυτή τη στιγμή οι κοινοτικές επιδοτήσεις θα είναι πολύ παραπάνω σε σχέση με πέρυσι. Υπήρχε μεγάλη αγωνία, δικαιολογημένη, ότι λόγω αυτής της κακοδιαχείρισης η Ευρώπη δεν θα μας επέτρεπε να γίνουν πληρωμές. Και αυτό επιλύθηκε».

«Η ενέργεια αποκτά μία ιδιαίτερη γεωπολιτική διάσταση»

Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε πως οι ενεργειακές συμφωνίες μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ βάζουν τη χώρα μας στο επίκεντρο της διατλαντικής ενεργειακής αρχιτεκτονικής. Όπως σημείωσε, «η ενέργεια αποκτά μία ιδιαίτερη γεωπολιτική διάσταση».

Οι συμφωνίες αυτές θα φέρουν αύξηση του εθνικού πλούτου, γεγονός που οδηγεί στην αύξηση των δημοσίων εσόδων, υποστήριξε.

Για τα νέα τιμολόγια ρεύματος

Το νέο πορτοκαλί τιμολόγιο ρεύματος έρχεται την 1η Φεβρουαρίου για τις μεγάλες επιχειρήσεις και την 1η Απριλίου για μικρές επιχειρήσεις και τις οικίες, με εγκατάσταση έξυπνου μετρητή.

«Θα σου δίνουν τη δυνατότητα με μήνυμα την προηγούμενη ημέρα να δεις εάν μπορείς να κάνεις χρήση του πολύ φθηνού κόστους που υπάρχει για την ενέργεια τις μεσημεριανές ώρες. Ήταν μία σημαντική πρωτοβουλία, γιατί δίνει την ικανότητα στους καταναλωτές να έχουν τη μεγάλη τους κατανάλωση τις μεσημεριανές ώρες αξιοποιώντας το φτηνό τιμολόγιο», τόνισε.

Όσα ανέφερε ο Σταύρος Παπασταύρου στο MEGA:

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Δύο κοιτάσματα στα Βαλκάνια αλλάζουν τον ενεργειακό χάρτη

Υδρογονάνθρακες: Δύο κοιτάσματα στα Βαλκάνια αλλάζουν τον ενεργειακό χάρτη

Economy
Προϋπολογισμός 2026: Η κρίσιμη άσκηση για την ελληνική οικονομία

Προϋπολογισμός 2026: Η κρίσιμη άσκηση για την ελληνική οικονομία

inWellness
inTown
Μπλόκα: Ημέρα αποφάσεων για τους αγρότες με ανοιχτή την πόρτα το Μαξίμου και… μπάλες σανό
Στην κόψη του ξυραφιού 12.12.25

Ημέρα αποφάσεων για τους αγρότες με ανοιχτές πόρτες και… μπάλες σανό

To «άνοιγμα» σε διάλογο της κυβέρνησης, τα μπλόκα διαρκείας και το «δεν τρώμε σανό, δεν κάνουμε βήμα πίσω» των αγροτών. Λίγες ώρες μας χωρίζουν από την κρίσιμη σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Δημοσκόπηση: «Πληγώνουν» την κυβέρνηση οι κινητοποιήσεις των αγροτών – «Κομμένοι» δρόμοι, «κομμένα» ποσοστά
Πολιτική Γραμματεία 12.12.25

«Πληγώνουν» την κυβέρνηση οι κινητοποιήσεις των αγροτών - «Κομμένοι» δρόμοι, «κομμένα» ποσοστά

Σταθερά και αδιαμφισβήτητα πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία αλλά με «ψαλιδισμένα» ποσοστά. Απώλειες δύο ποσοστιαίων μονάδων στην πρόβλεψη αποτελέσματος. Τα μπλόκα των αγροτών και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ροκανίζουν την εκλογική επιρροή του κυβερνώντος κόμματος, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Τι θα ψήφιζαν οι πολίτες αν όλα τα κόμματα είχαν άλλον αρχηγό – Μεγάλες ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό
Εκπλήξεις 12.12.25

Τι θα ψήφιζαν οι πολίτες αν όλα τα κόμματα είχαν άλλον αρχηγό - Μεγάλες ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό

Εκπλήξεις στον πολιτικό χάρτη της χώρας στο ιντριγκαδόρικο ερώτημα που κλήθηκαν να απαντήσουν οι συμμετέχοντες σε νέα δημοσκόπηση. Οι «χαμένοι», οι «κερδισμένοι» και η Βουλή των «5».

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Όταν ένας Οργανισμός στοχοποιεί μια υπάλληλο (Τυχεροπούλου) και πετάει τη μπάλα στην εξέδρα
Πολιτική Γραμματεία 12.12.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Όταν ένας Οργανισμός στοχοποιεί μια υπάλληλο (Τυχεροπούλου) και πετάει τη μπάλα στην εξέδρα

Απίστευτη η σπουδή της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ να κατηγορηθεί για όλα τα κακά του Οργανισμού η υπάλληλος Παρασκευή Τυχεροπούλου την ώρα που όλη χώρα διαβάζει και ακούει απίστευτους διαλόγους των διοικούντων που της επιρρίπτουν τις ευθύνες.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΠΑΣΟΚ: Διαγράφεται ο Γιώργος Λαμπράκης
Εξελίξεις 12.12.25

Διαγράφεται από το ΠΑΣΟΚ ο Γιώργος Λαμπράκης

O Γραμματέας της Κ.Π.Ε. ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος, με επιστολή του στην ΕΔΕΚΑΠ ζητεί την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Γιώργου Λαμπράκη.

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: «Ο Δημητριάδης γνώριζε τα πάντα για τις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ, παιδικοί φίλοι με τον Λαβράνο», κατέθεσε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος
Πολιτική Γραμματεία 12.12.25

Δίκη υποκλοπών: «Ο Δημητριάδης γνώριζε τα πάντα για τις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ, παιδικοί φίλοι με τον Λαβράνο», κατέθεσε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος

«Ο Λαβράνος ήξερε πολλά κυβερνητικά στελέχη και κυρίως τον Δημητριάδη», τόνισε ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος, στην κατάθεσή του στη δίκη για τις υποκλοπές. Η επίσκεψη Λαβράνου με ψευδώνυμο στο Ισραήλ πλάι σε υπουργό

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Πηγές ΝΔ: Ο Μανόλη Χνάρης «αδειάζει» το ΠΑΣΟΚ – «Καταρρίφθηκε εκ των έσω το βασικό αφήγημα»
Πολιτική Γραμματεία 12.12.25

Πηγές ΝΔ: Ο Μανόλη Χνάρης «αδειάζει» το ΠΑΣΟΚ – «Καταρρίφθηκε εκ των έσω το βασικό αφήγημα»

Η κατάθεση του Μανόλη Χνάρη αφήνει «έκθετη τη Χαριλάου Τρικούπη» σημειώνουν πηγές της Νέας Δημοκρατίας, λαμβάνοντας υπόψη την κατάθεση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Συνάντηση Δούκα με την «ελπίδα» της ιταλικής αριστεράς, Σίλβια Σάλις
Πολιτική Γραμματεία 12.12.25

Συνάντηση Δούκα με την «ελπίδα» της ιταλικής αριστεράς, Σίλβια Σάλις

Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και η Δήμαρχος της Γένοβας και πρωτοπόρο στέλεχος της ιταλικής Αριστεράς, Σίλβια Σάλις συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες. Τα κοινά προβλήματα σε Ελλάδα και Ιταλία.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Πιερρακάκης – ΠΑΣΟΚ: Άσο ημίχρονο, διπλό τελικό
Πολιτική Γραμματεία 12.12.25

Πιερρακάκης – ΠΑΣΟΚ: Άσο ημίχρονο, διπλό τελικό

Τα συγχαρητήρια του ΠΑΣΟΚ στον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup και η στρατηγική Ανδρουλάκη ενόψει προϋπολογισμού

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Πηγές ΠΑΣΟΚ: Κατέρρευσε η προσπάθεια της ΝΔ να συνδέσει τον Μανόλη Χνάρη με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Εξεταστική 12.12.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Κατέρρευσε η προσπάθεια της ΝΔ να συνδέσει τον Μανόλη Χνάρη με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Απόλυτα δικαιωμένο αισθάνεται το ΠΑΣΟΚ μετά την κατάθεση του Μανόλη Χνάρη. «Με τις απαντήσεις του μάρτυρα αποδομήθηκε πλήρως το αφήγημα της ΝΔ, με σαφείς, και τεκμηριωμένες απαντήσεις», σημειώνουν πηγές της Χαριλάου Τρικούπη.

Σύνταξη
Εξεταστική: Δεν αποκαλύπτει το όνομα από το Μαξίμου που ήξερε για τις επισυνδέσεις ο Μπουκώρος: «Δεν θα συσκοτίσω το αντικείμενο της επιτροπής»
Πολιτική Γραμματεία 12.12.25

Εξεταστική: Δεν αποκαλύπτει το όνομα από το Μαξίμου που ήξερε για τις επισυνδέσεις ο Μπουκώρος: «Δεν θα συσκοτίσω το αντικείμενο της επιτροπής»

Στην κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή, ο βουλευτής της ΝΔ, που έχασε την υπουργική του ιδιότητα όταν αποκαλύφθηκε πως βρίσκεται στις συνομιλίες της ΕΛ.ΑΣ, δεν θέλησε να δώσει λεπτομέρειες

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Μπουκώρος – Εξεταστική: Επιχείρηση συσκότισης – Δεν θα αποκαλύψω την κυβερνητική πηγή που με ενημέρωσε
Αόριστες απαντήσεις 12.12.25 Upd: 18:15

Επιχείρηση συσκότισης από Μπουκώρο: Δεν θα αποκαλύψω την κυβερνητική πηγή που με ενημέρωσε για την εμπλοκή μου στη δικογραφία

Ο «γαλάζιος» βουλευτής Χρήστος Μπουκώρος παραιτήθηκε από υφυπουργός όταν έγινε γνωστό ότι το όνομά του υπάρχει στη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τραμπ: Απαντά για τα νέα καρέ με τον Έπσταϊν – «Εκατοντάδες έχουν φωτογραφίες μαζί του, δεν είναι κάτι σπουδαίο»
Σάλος 13.12.25

«Εκατοντάδες έχουν φωτογραφίες μαζί του, δεν είναι κάτι σπουδαίο» - Ο Τραμπ απαντά για τα νέα καρέ με τον Έπσταϊν

Τραμο και Έπσταϊν ανήκαν στους ίδιους κοινωνικούς κύκλους σε Μανχάταν και Παλμ Μπιτς - Οι νέες φωτογραφίες επιβεβαιώνουν ότι ο χρηματοδότης είχε δεσμούς με ισχυρά και διάσημα πρόσωπα

Σύνταξη
Ηράκλειο: Αγωνία για τον 33χρονο γιατρό που αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου – Εκδόθηκε Silver Alert
Σε εξέλιξη οι έρευνες 13.12.25

Αγωνία για τον 33χρονο γιατρό που αγνοείται από την περασμένη εβδομάδα - Εκδόθηκε Silver Alert

Ο Αλέξης Τσικόπουλος έχει ύψος 1,94 μ., ξανθά κοντά μαλλιά και καστανά μάτια - Δεν έχει διευκρινιστεί τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε από το Ηράκλειο - Στα Χανιά βρέθηκε το αυτοκίνητό του

Σύνταξη
Οι Ταλιμπάν έβαλαν στο μάτι τέσσερις άνδρες που ντύθηκαν αλά Peaky Blinders – Απολογήθηκαν στην «αστυνομία ηθών»
Fizz 13.12.25

Οι Ταλιμπάν έβαλαν στο μάτι τέσσερις άνδρες που ντύθηκαν αλά Peaky Blinders – Απολογήθηκαν στην «αστυνομία ηθών»

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο, οι άνδρες, οι οποίοι έχουν αφεθεί ελεύθεροι, ποζάρουν φορώντας καπέλα και κοστούμια παρόμοια με αυτά που έχουμε δει στη σειρά «Peaky Blinders».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αγροτικά μπλόκα: Το «ραντεβού» της Νίκαιας και ο δρόμος για την Ηρώδου Αττικού
Κρίσιμες αποφάσεις 13.12.25

Το «ραντεβού» της Νίκαιας και ο δρόμος για την Ηρώδου Αττικού

Σφίγγει ο αγροτικός κλοιός με την κυβέρνηση να αναζητά διέξοδο. Κρίσιμες αποφάσεις καλείται να πάρει ο αγροτικός κόσμος στη Νίκαια της Λάρισας. Ξανά στο προσκήνιο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ακίνητα: Χάσμα τιμών από την αγγελία στο συμβόλαιο αγοράς – Στο 34,4% η απόκλιση
Οικονομικές Ειδήσεις 13.12.25

Χάσμα τιμών από την αγγελία στο συμβόλαιο αγοράς - Στο 34,4% η απόκλιση

Οι αγγελίες «φούσκα» για ακίνητα και οι πραγματικές τιμές στα συμβόλαια - Αγορά δύο ταχυτήτων αποτυπώνεται σε βασικές αστικές ζώνες της χώρας για την περίοδο 2022–2025

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Ανοιχτά τα καταστήματα αύριο – Ποιες Κυριακές περιλαμβάνει το εορταστικό ωράριο
Οι ώρες 13.12.25

Ανοιχτά τα καταστήματα αύριο - Ποιες Κυριακές περιλαμβάνει το εορταστικό ωράριο

Τα καταστήματα θα είναι ανοικτά κάθε ημέρα, με συνεχές ωράριο - Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ότι το ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό

Σύνταξη
Η ήττα από την Μπαρτσελόνα και η μεγάλη ανάγκη για τον Μόντε Μόρις (vids)
Euroleague 13.12.25

Η ήττα από την Μπαρτσελόνα και η μεγάλη ανάγκη για τον Μόντε Μόρις (vids)

Η Μπαρτσελόνα έδειξε την αδυναμία του Ολυμπιακού στο σκοράρισμα από τους γκαρντ και ο Μόντε Μόρις έρχεται για να δώσει πολλές και σημαντικές λύσεις στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Φοινικούντα: «Περιμέναμε ότι θα ήταν ο ανιψιός» – Συμπληρώνεται το παζλ της διπλής δολοφονίας με φόντο την περιουσία
Φόντο η περιουσία 13.12.25

«Περιμέναμε ότι θα ήταν ο ανιψιός…» – Συμπληρώνεται το παζλ της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα

Σοκάρει η συμμετοχή του ανιψιού στο διπλό φονικό στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα - Οι απόπειρες δολοφονίας, οι διαθήκες και οι ύποπτες κινήσεις του 33χρονου - Αποκαλυπτικές μαρτυρίες

Σύνταξη
Τα δεδομένα για Τσιμίκα στη Ρόμα: «Δύσκολες μέρες, πιθανόν να επιστρέψει στη Λίβερπουλ»
Ποδόσφαιρο 13.12.25

Τα δεδομένα για Τσιμίκα στη Ρόμα: «Δύσκολες μέρες, πιθανόν να επιστρέψει στη Λίβερπουλ»

Ο Γκασπερίνι φαίνεται πως δεν υπολογίζει τον Κώστα Τσιμίκα και είναι πιθανό ο Έλληνας μπακ να γυρίσει στη Λίβερπουλ – Όλα τα δεδομένα για το μέλλον του στη Ρόμα

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Μία ματιά σε έναν παράνομο ισραηλινό οικισμό
SkyNews 13.12.25

«Υπάρχει μία αλήθεια: η γη ανήκει στο Ισραήλ»: Μία ματιά σε έναν παράνομο οικισμό της Δυτικής Όχθης

Σύμφωνα με το ισραηλινό και το διεθνές δίκαιο, δεν έχουν δικαίωμα να βρίσκονται στην Δυτική Όχθη. Γι' αυτούς όμως ο μόνος νόμος που έχει σημασία είναι η αρχέγονη «υπόσχεση» πως αυτή η γη τους ανήκει

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ηράκλειο: Είχε εντοπιστεί νεκρή στο λιμάνι το 2009 – Δεκαέξι χρόνια μετά ο φίλος της παραπέμπεται σε δίκη
Φως στο Τούνελ 13.12.25

Είχε εντοπιστεί νεκρή στο λιμάνι του Ηρακλείου το 2009 - Δεκαέξι χρόνια μετά ο φίλος της παραπέμπεται σε δίκη

Πρώτη μεγάλη νίκη σε έναν μαραθώνιο αγώνα που ξεκίνησε το 2009 στο Ηράκλειο χαρακτηρίζει την απόφαση του Δικαστικού Συμβούλιου ο γιος της Τζιν Χάνλον - Συγκλονίζουν αποσπάσματα από το ημερολόγιό της

Σύνταξη
Ο κίνδυνος για γενετικές μεταλλάξεις και οι έλεγχοι των δοτών σπέρματος – Ο αριθμός απογόνων ανά δότη
Έντονη ανησυχία 13.12.25

Ο κίνδυνος για γενετικές μεταλλάξεις και οι έλεγχοι των δοτών σπέρματος – Ο αριθμός απογόνων ανά δότη

Σύμφωνα με ειδικούς επιστήμονες η υπόθεση με το σπέρμα δότη από τη Δανία αποκαλύπτει πως ακόμη και τα αυστηρά πρωτόκολλα δεν μπορούν να μηδενίσουν πλήρως το ρίσκο

Σύνταξη
Ουκρανία: Διαπραγματεύσεις επί διαπραγματεύσεων την ώρα που ο Τραμπ «μπούχτισε από τις συναντήσεις»
Πίεση στον Ζελένσκι 13.12.25

Διαπραγματεύσεις επί διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία την ώρα που ο Τραμπ «μπούχτισε από τις συναντήσεις»

Ουκρανία και ΗΠΑ έστειλαν τις αναθεωρημένες προτάσεις στους στις ΗΠΑ με βάση το σχέδιο Τραμπ - Τα «αγκάθια» που παραμένουν, η «ελεύθερη οικονομική ζώνη» και οι εγγυήσεις ασφαλείας

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
