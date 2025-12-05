newspaper
Σημαντική είδηση:
05.12.2025 | 15:52
Ανακαλείται γνωστό τρόφιμο «ως μη ασφαλές» από τον ΕΦΕΤ
Σημαντική είδηση:
05.12.2025 | 18:00
Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στα Αντικύθηρα
Σημαντική είδηση:
05.12.2025 | 14:00
ΓΣΕΕ: Τι ισχύει για τους εργαζόμενους σε συνθήκες κακοκαιρίας
Παπασταύρου: Τον Απρίλιο στην Ουάσινγκτον η υπουργική συνεδρίαση του 3+1 – «Η επιθετικότητα δεν οδηγεί σε επιρροή», διαμηνύει στην Τουρκία
Πολιτική Γραμματεία 05 Δεκεμβρίου 2025 | 19:52

Παπασταύρου: Τον Απρίλιο στην Ουάσινγκτον η υπουργική συνεδρίαση του 3+1 – «Η επιθετικότητα δεν οδηγεί σε επιρροή», διαμηνύει στην Τουρκία

Ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι το 3+1 (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ) αποτελεί τη βάση μιας νέας περιφερειακής αρχιτεκτονικής με χώρες που «σέβονται τους κανόνες του παιχνιδιού και αποφεύγουν την αντιπαράθεση»

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η επόμενη συνάντηση των υπουργών Ενέργειας του σχήματος 3+1 (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ) θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο στην Ουάσινγκτον ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, κατά τη διάρκεια συζήτησης στο Foundation for the Defense of Democracies.

Η επίσκεψη στην Ουάσινγκτον ανέδειξε μια σειρά κρίσιμων θεμάτων για την Ελλάδα: την αναβάθμιση της περιφερειακής ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο, την πρόοδο μεγάλων διασυνδετηρίων έργων, τον νέο στρατηγικό διάδρομο Ινδίας-Μέση Ανατολής-Ευρώπης και τις γεωπολιτικές συνέπειες της τεχνητής νοημοσύνης στις ανάγκες της ευρωπαϊκής οικονομίας, όπως ανέφερε.

Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε τον στόχο της Αθήνας να μετατραπεί σε αξιόπιστο ενεργειακό και τεχνολογικό κόμβο για μια Ευρώπη που εισέρχεται σε εποχή αυξημένων απαιτήσεων ενέργειας, υποδομών και πρώτων υλών.

Νέο πλαίσιο συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τόνισε χαρακτηριστικά ότι το 3+1 αποτελεί τη βάση μιας νέας περιφερειακής αρχιτεκτονικής, με χώρες που «σέβονται τους κανόνες του παιχνιδιού και αποφεύγουν την αντιπαράθεση».

Η συνάντηση του Απριλίου, διευκρίνισε, αναμένεται να επικεντρωθεί στην περαιτέρω ανάπτυξη έργων υποδομής και στη διευκόλυνση της μεταφοράς φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας προς την Ευρώπη.

East Med και κάθετος διάδρομος

Αναφερόμενος στον αγωγό East Med, ο Σταύρος Παπασταύρου παραδέχθηκε ότι δεν συγκέντρωσε το αναγκαίο «οικονομικό μομέντουμ» και πως η προηγούμενη αμερικανική κυβέρνηση δεν ήταν υποστηρικτική.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι «η ουσία του σχεδίου υλοποιείται μέσα από τον κάθετο διάδρομο», ο οποίος ενισχύει τη ροή αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη και εντάσσεται στη στρατηγική απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Τι θα γίνει με το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ;

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο έργο Great Sea Interconnector, το οποίο συνδέει Ισραήλ-Κύπρο -Ελλάδα και «τερματίζει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου», όπως είπε, προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγκρίνει τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση που έχει δοθεί ποτέ σε έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Αθήνα αναζητεί επενδυτική συμμετοχή από χώρες της Μέσης Ανατολής, προκειμένου να διευρυνθεί η ομάδα των εμπλεκόμενων φορέων.

Ο ρόλος της Ελλάδας στον διάδρομο IMEC

Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε τη σημασία του αναδυόμενου διαδρόμου μεταξύ της Ινδίας, της Μέσης Ανατολής και της Ευρώπης, σημειώνοντας ότι η Ινδία αναζητά σημείο εισόδου στις ευρωπαϊκές αγορές και πως η Ελλάδα επιδιώκει να τοποθετηθεί σε αυτόν τον ρόλο.

Ο ανταγωνισμός για τις πρώτες ύλες, τόνισε, καθιστά τον διάδρομο στρατηγικής σημασίας, ιδίως καθώς η Κίνα έχει συγκεντρώσει μεγάλο μέρος των κρίσιμων υλικών.

Το μήνυμα στην Τουρκία

Ένα σαφές μήνυμα στην Άγκυρα έστειλε ο κ. Παπασταύρου, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως η Τουρκία δεν μπορεί να θεωρεί ότι η επιθετικότητα οδηγεί σε επιρροή.

Υπό αυτό το πρίσμα, αναφέρθηκε στο casus belli και στις προκλήσεις της Άγκυρας, επισημαίνοντας ότι ο μόνος δρόμος προς τη σταθερότητα είναι ο σεβασμός των διεθνών κανόνων.

Τεχνητή νοημοσύνη και ενεργειακή ασφάλεια

Ο Έλληνας υπουργός τόνισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη συνιστά τη νέα παγκόσμια κούρσα εξοπλισμών και πως όποια δύναμη κυριαρχήσει σε αυτήν θα επηρεάσει αποφασιστικά τις παγκόσμιες εξελίξεις. Η λειτουργία των γιγαντιαίων υπολογιστικών συστημάτων, των data centers και των AI μοντέλων απαιτεί τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας, ανέφερε.

Η Ελλάδα και η Ευρώπη, υπογράμμισε, πρέπει να εξασφαλίσουν «άφθονη, οικονομικά βιώσιμη ενέργεια» για να παραμείνουν ανταγωνιστικές. Στο πλαίσιο αυτό, «η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου αποκτά στρατηγική αξία, προσφέροντας νέα πηγή πράσινης ενέργειας που μπορεί να καλύψει τις μελλοντικές ανάγκες της τεχνολογικής μετάβασης».

Ενεργειακή πολιτική ΗΠΑ και Ρωσίας

Επισήμανε ότι η ενεργειακή πολιτική των ΗΠΑ έχει αλλάξει ριζικά μέσα σε ένα χρόνο και ότι παρόλο που υπάρχουν ακόμα σημαντικές διαφορές, «η Ευρώπη έχει καταγράψει μεγαλύτερη σύγκλιση με την κυβέρνηση Τραμπ σε θέματα ενέργειας».

Και προσέθεσε πως η Ρωσία μπορεί αργότερα να επανενταχθεί στο διεθνές σύστημα, αλλά «όχι στην ευρωπαϊκή ενεργειακή αρχιτεκτονική, αφού έχει αποδείξει ότι μπορεί να εργαλειοποιήσει τον ενεργειακό της ρόλο».

Λιβύη και ενεργειακοί κανόνες

Σε ερώτηση για την αναγνώριση του παράνομου «τουρκολιβυκού μνημονίου» από την κυβέρνηση της Ανατολικής Λιβύης, ο Σταύρος Παπασταύρου σημείωσε ότι η γειτονική χώρα αναγνώρισε στην πράξη την αρχή της μέσης γραμμής σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες. Υπό αυτό το πρίσμα, εκτίμησε ότι όποιος θέλει να δραστηριοποιηθεί στη διεθνή πετρελαϊκή βιομηχανία «πρέπει να παίζει με τους κανόνες».

Όπως εξήγησε, μια ενδεχόμενη προσπάθεια της Λιβύης να αμφισβητήσει περιοχές ενδιαφέροντος για τη Chevron θα είχε ως αποτέλεσμα οι ενεργειακοί κολοσσοί «να στραφούν αλλού», καθώς για αυτές τις εταιρείες «η τήρηση της αρχής της μέσης γραμμής είναι μη διαπραγματεύσιμη», ενώ σημείωσε καταληκτικά πως η «επένδυση δισεκατομμυρίων απαιτεί προβλεψιμότητα και νόμιμα πλαίσια δραστηριοποίησης».

Τράπεζες
Χρήστος Μεγάλου: Κομβική εξέλιξη για την Πειραιώς η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής

Χρήστος Μεγάλου: Κομβική εξέλιξη για την Πειραιώς η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής

