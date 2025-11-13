newspaper
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
Ελλάδα – Κύπρος προσπαθούν να επανεκτιμήσουν το καλώδιο και να ισορροπήσουν τις σχέσεις τους
Διπλωματία 13 Νοεμβρίου 2025 | 06:07

Ελλάδα – Κύπρος προσπαθούν να επανεκτιμήσουν το καλώδιο και να ισορροπήσουν τις σχέσεις τους

Οι δηλώσεις της 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου Ελλάδας – Κύπρου αποδεικνύουν προσπάθεια να σπάσει το αδιέξοδο με αρμόδιες πηγές να σημειώνουν ότι τελικά το πρόβλημα στο καλώδιο δεν ήταν η Τουρκία

Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΡεπορτάζΑλεξάνδρα Φωτάκη
Να γίνει ένα damage control και να επανέλθουν οι σχέσεις Αθήνας – Λευκωσίας, τουλάχιστον στο δημόσιο λόγο σε ισορροπία, επιχειρήθηκε στην 3η Διακυβερνητική Σύνοδο Ελλάδας – Κύπρου και τις κοινές δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, με το καλώδιο να είναι στη συζήτηση.

Το θέμα του καλωδίου που απείλησε με κρίση της ελληνοκυπριακές σχέσεις το προηγούμενο διάστημα, με τον Υπουργό Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Μάκη Κεραυνό να αμφισβητεί ανοιχτά τη βιωσιμότητα του έργου, τέθηκε στις κατ΄ιδίαν συνομιλίες Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη, ενώ όπως πληροφορείται το in δεν έγινε καμία αναφορά στις διευρυμένες συναντήσεις.

Η απουσία Κεραυνού δε ερμηνεύεται και ως μία επιλογή της Λευκωσίας προκειμένου να κρατηθούν χαμηλοί τόνοι και να υπάρξει απεμπλοκή από της κατάστασης από τις δηλώσεις του κύπριου Υπουργού Οικονομικών.

Προσπάθεια εκτόνωσης της έντασης για το καλώδιο

Όπως εκτιμούν αρμόδιες πηγές που μίλησαν στο in για το θέμα του καλωδίου στο πλαίσιο της προσπάθειας να σπάσει το αδιέξοδο το οποίο – παρά τις περί του αντιθέτου δημόσιες δηλώσεις περί αδερφικής σχέσης Ελλάδας – Κύπρου – συνεχίζει να απειλεί με διπλωματικό επεισόδιο Αθήνα και Λευκωσία, επελέγη η λύση της νέας οικονομοτεχνικής μελέτης, προκειμένου να εξετασθούν τα νέα οικονομικά δεδομένα και να αποδειχθεί εάν είναι βιώσιμο άρα και εφικτό.

Εφόσον η νέα μελέτη δείξει ότι το έργο είναι συμφέρον οικονομικά να προχωρήσει τότε θα λανσαριστεί και με τρόπο που να καταστεί δυνατό να προσελκύσει νέους επενδυτές. Οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι ο στόχος για την εύρεση επενδυτών δεν θα είναι οι ΗΠΑ, αλλά αραβικές χώρες.

Ακόμα και αν στις κοινές δηλώσεις Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη η αίσθηση ήταν ότι θα επιχειρηθεί οι εξελίξεις να προχωρήσουν γρήγορα πηγές με γνώση των εξελίξεων σημείωναν στο in ότι αυτό θα πάρει χρόνο και θα δώσει χώρο για εκτόνωση της κατάστασης.

Το πρόβλημα ίσως να μην είναι η Τουρκία

Σε αυτό το πλαίσιο οι ίδιες πηγές υπογράμμιζαν ότι αποδεικνύεται από τις εξελίξεις ότι το πρόβλημα δεν ήταν ποτέ η Τουρκία, κάτι στο οποίο έχει επιμείνει με ιδιαίτερη έμφαση ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης σε παλαιότερες δηλώσεις του, σημειώνοντας πως παρά τις όποιες δηλώσεις η Άγκυρα δεν έχει τη δυνατότητα να μπλοκάρει το έργο, το οποίο μάλιστα δεν αφορά αποκλειστικά τις δύο χώρες, αλλά χαρακτηρίζεται ευρωπαϊκό.

Οι δηλώσεις Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη

Χαρακτηριστικές ήταν οι δηλώσεις Μητσοτάκη για τα ενεργειακά, ο οποίος ξεκινώντας από τη συνεργασία με τις ΗΠΑ υποστήριξε ότι «όλες αυτές οι εξελίξεις καταδεικνύουν τη σημαντική στρατηγική σημασία και των δύο χωρών μας για το σύνολο της ευρωπαϊκής ηπείρου, αλλά και τον καταλυτικό ρόλο σχημάτων όπως το 3+1, το οποίο ενεργοποιήθηκε και πάλι τις τελευταίες μέρες σε επίπεδο Υπουργών Ενέργειας στην Αθήνα».

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε δε τις εν λόγω συμπράξεις ως «ζωτικής σημασίας για τη διαμόρφωση τόσο του ενεργειακού όσο και του γεωπολιτικού χάρτη της επόμενης δεκαετίας και για τη συνολική σταθερότητα στην περιοχή μας. Στο πλαίσιο αυτό, συζητήσαμε περαιτέρω για τη σημασία εμβάθυνσης αυτής της περιφερειακής συνεργασίας για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων».

Αναφερόμενος στο καλώδιο ο Μητσοτάκης ανέφερε ότι «αυτά τα νέα δεδομένα καθιστούν ακόμα πιο βαρύνουσα την προστιθέμενη αξία έργων διασυνδεσιμότητας τα οποία ήδη προωθούμε. Είναι έργα τα οποία έχουν εθνική διάσταση και για τις δύο χώρες, είναι έργα τα οποία, όμως, έχουν και ένα ευρύτερο γεωπολιτικό αποτύπωμα. Γι’ αυτό αποφασίσαμε από κοινού να προχωρήσουμε στην άμεση επικαιροποίηση των οικονομοτεχνικών παραμέτρων του έργου του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ των δύο χωρών μας, έτσι ώστε να μπορεί αυτό δυνητικά να ενισχυθεί και με την είσοδο νέων ισχυρών επενδυτών, κάτι το οποίο θα είναι, προφανώς, προς όφελος όλων μας».

Κοινός στόχος οι ουσιώδεις δράσεις

Από την πλευρά του ο Χριστοδουλίδης ανέφερε πως στη βάση «ο κοινός μας στόχος είναι επίσης η λήψη ουσιωδών δράσεων και η αποτελεσματική υλοποίηση έργων που θα έχουν απτό οικονομικό όφελος αλλά και γεωπολιτικό αποτύπωμα. Και ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο, συμφωνήσαμε με τον Πρωθυπουργό για την ανάγκη επικαιροποίησης των οικονομοτεχνικών παραμέτρων για έργα ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας, όπως αυτά που άπτονται της συνδεσιμότητας».

Σημείωσε δε ότι «μέσα από την ίδια συλλογιστική, θα αξιοποιήσουμε και τις δυνατότητες που μας προσφέρονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως, για παράδειγμα, το πρόγραμμα SAFE, επενδύοντας μάλιστα στην ενδυνάμωση και των αμυντικών μας βιομηχανιών και συμβάλλοντας φυσικά, παράλληλα, και στην ασφάλεια και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης».

Ο γρίφος της Κυπριακής Προεδρίας

Την ίδια στιγμή για την ελληνική διπλωματία παραμένει το ερώτημα του τι μέλλει γενέσθαι με τις ευρωτουρκικές σχέσεις κατά την Κυπριακή προεδρία της ΕΕ, που ξεκινά την 1η Ιανουαρίου.

Η Λευκωσία όπως έχει τονίσει επανειλημμένα ο Χριστοδουλίδης θα επιδιώξει την ομαλή συνέχεια της ευρωτουρκικής συνεργασίας, ωστόσο δεν είναι σαφές ποια θα είναι η επιλογή της Άγκυρας, η οποία στην προηγούμενη κυπριακή προεδρία, είχε επιλέξει να θέσει εν υπνώσει τις ευρωτουρκικές σχέσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο Αθήνα και Λευκωσία παραμένουν σε αναμονή, με αρμόδιες πηγές να σημειώνουν στο in ότι φαίνεται πως η Τουρκία σκέφτεται ακόμα τι στάση θα τηρήσει επιδιώκοντας να βρει μία φόρμουλα επιλεκτικής συμμετοχής σε δράσεις που δεν υπάρχει η Κύπρος.

Οι ίδιες πηγές τόνιζαν ότι η Τουρκία παρά τη φαινομενική της ισχυροποίηση στο διπλωματικό πεδίο, αντιμετωπίζει το ισραηλινό βέτο για συμμετοχή τους σε λύση στη Γάζα, αλλά και την απαίτηση των ΗΠΑ για διακοπή της ροής του ρωσικού αερίου.

Με τους πλέον ρεαλιστές να σημειώνουν ότι η ασφυκτική πίεση στην Άγκυρα σε αυτά τα ζητήματα μπορεί να αποδώσει αρνητικά αποτελέσματα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ως πεδίο εκτόνωσης. Τονίζουν δε ότι η ομαλότητα και οι διέξοδοι συνεργασιών που δεν δημιουργούν στην Τουρκία την ανάγκη παρουσίασης ενός εναλλακτικού αφηγήματος ισχύος στο εσωτερικό της είναι πιο ωφέλιμες, τουλάχιστον όσον αφορά την εξυπηρέτηση της ηρεμίας στα ελληνοτουρκικά.

Καθώς όπως λένε μία απομονωμένη και ασφυκτιούσα Τουρκία είναι πιο επικίνδυνη, από μία Τουρκία οριοθετημένη μεν, η οποία βλέπει τα συμφέροντα της να περνάνε μέσα από την ηρεμία και τις συνεργασίες.

Με πολλούς διπλωμάτες να τονίζουν την ανάγκη επιλογής μίας θετικής ατζέντας στα ευρωτουρκικά που θα κρατήσει το επιθυμητό επίπεδο χωρίς εντάσεις κατά την κυπριακή προεδρία.

