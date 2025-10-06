newspaper
Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025
Γεραπετρίτης: Βούληση της Αθήνας το έργο του καλωδίου να συνεχιστεί – Αναμένουμε στήριξη και από την Κύπρο
Διπλωματία 06 Οκτωβρίου 2025 | 17:04

Γεραπετρίτης: Βούληση της Αθήνας το έργο του καλωδίου να συνεχιστεί – Αναμένουμε στήριξη και από την Κύπρο

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης σε δηλώσεις του επέμεινε ότι η σχέση Ελλάδας - Κύπρου θα παραμείνει αδελφική

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Brain dumping: Το self-care trick που δεν ήξερες ότι χρειάζεσαι

Brain dumping: Το self-care trick που δεν ήξερες ότι χρειάζεσαι

Spotlight

Ως ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα επιμένει να χαρακτηρίζει το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας  – Κύπρου (GSI) η Αθήνα, ενώ ο Γιώργος Γεραπετρίτης επέμεινε ότι έχει μία μεγάλη γεωπολιτική σημασία για τον Ελληνισμό συνολικά.

Σε δηλώσεις του μετά τις νέες δηλώσεις της Λευκωσίας και πιο συγκεκριμένα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη για το καλώδιο, ο Γεραπετρίτης ανέφερε (ΣΚΑΙ) πως «το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας- Κύπρου είναι ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα, το οποίο αίρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου. Εξ αυτού του λόγου είναι πρωτίστως μείζον και σημαντικό για την Κύπρο. Για την Ελλάδα δεν έχει κάποια πρόσθετη ενεργειακή αξία. Έχει όμως μία μεγάλη γεωπολιτική για τον Ελληνισμό συνολικά. Πάμε λοιπόν να δούμε τα δεδομένα. Υπάρχουν πράγματι ορισμένες δηλώσεις, οι οποίες εγείρουν αμφισβητήσεις σε σχέση με την οικονομική βιωσιμότητα του έργου. Αυτό είναι κάτι, το οποίο θα πρέπει να ξεκαθαριστεί».

Αναμένουμε καθολική στήριξη από την Κύπρο λέει ο Γεραπετρίτης

Την ίδια στιγμή αναγνώρισε πως «απομένουν ακόμη ορισμένες τεχνικές εκκρεμότητες. Παραδείγματος χάριν, είναι ζητήματα για την κατανομή του κόστους και τον επιμερισμό του βάρους, τα οποία θα πρέπει να αναληφθούν. Η ελληνική κυβέρνηση, και ο Πρωθυπουργός και εγώ ήμασταν σε όλες τις δηλώσεις πάρα πολύ σαφείς. Στηρίζουμε ανεπιφύλακτα, χωρίς αστερίσκους, χωρίς καμία υποσημείωση, το έργο αυτό. Αναμένουμε λοιπόν ότι θα υπάρξει μια τέτοια καθολική στήριξη και από την πλευρά της Κύπρου, να λυθούν οι όποιες εκκρεμότητες και στη συνέχεια η δική μας επιθυμία και βούληση είναι η πόντιση του καλωδίου να συνεχιστεί κανονικά».

Στον «πάγο» το καλώδιο μέχρι την άρση των εκκρεμοτήτων

Ο Υπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε ωστόσο πως «έως ότου στην πραγματικότητα αρθούν οι εκκρεμότητες και υπάρξει μια ενιαία στάση για δέσμευση, θα παραμείνουμε στη σημερινή κατάσταση. Ξέρετε, το έργο αυτό δεν είναι μόνο η έρευνα και η πόντιση, είναι η παραγωγή του καλωδίου, είναι οι διοικητικές δράσεις, είναι η συμμετοχή σε μετοχικό κεφάλαιο. Είναι ένα πάρα πολύ σύνθετο έργο, το οποίο καθίσταται έτι συνθετότερο εκ του γεγονότος ότι έχει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Άρα, το έργο συνεχίζεται κανονικά. Στο επιχειρησιακό του σκέλος εκτιμούμε ότι θα μπορέσουμε να λύσουμε τις εκκρεμότητες, να έχουμε μια φωνή και στη συνέχεια θα συνεχιστεί».

Τα συμφέροντα

Ο Γεραπετρίτης ερωτήθηκε και αν υπάρχουν συμφέροντα που πολεμούν το καλώδιο στην Κύπρο. Με τον Υπουργό Εξωτερικών να τοποθετηθεί επί των εσωτερικών διεργασιών στην Κύπρο, μένοντας σε δύο παρατηρήσεις όπως είπε: «Παρατήρηση πρώτη. Κανένα έργο μεμονωμένο, όσο σημαντικό και να είναι, δεν είναι σε θέση να προκαλέσει ρήξη ή ακόμη και ουσιαστική διαφωνία μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Η σχέση αυτή θα παραμείνει αδελφική και χαίρομαι για το γεγονός ότι ήταν η παρούσα κυβέρνηση και επί δικής μου Υπουργίας, που στην πραγματικότητα αναβίωσαν οι άτυπες συζητήσεις για το Κυπριακό. Άλλο ένα σημαντικό επίτευγμα της ελληνικής διπλωματίας. Ζήτημα δεύτερο. Καταλαβαίνουμε ότι το συγκεκριμένο έργο για να προχωρήσει θα πρέπει να υπάρχει μία φωνή. Η μία αυτή φωνή, πιστεύω, ότι θα έλθει. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι στηρίζει το έργο. Θα πρέπει ομοθύμως όλοι να έχουμε αυτή την άποψη, έτσι ώστε συντεταγμένα να προχωρήσει το έργο».

Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025
