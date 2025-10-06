Παπασταύρου για GSI: «Η Ελληνική Δημοκρατία δεν εκβιάζει»

Με σαφή τρόπο ο Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας διατύπωσε τις θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στο έργο για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου (GSI).

Λίγες ώρες μετά τη χθεσινή κρίση ο Παπασταύρου φρόντισε να στείλει μηνύματα αφενός για τις διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου και αφετέρου για το «GSI» επιρρίπτοντας, μάλιστα, ευθύνες στη στάση της Λευκωσίας αλλά και του υπουργού Οικονομικών της Κύπρου για την εμπλοκή του έργου.

Αδιάρρηκτες οι σχέσεις

Ο Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN ξεκαθάρισε όσον αφορά τις σχέσεις των δύο χωρών: «Οι σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου είναι αδιάρρηκτες και είναι υπεράνω οποιουδήποτε έργου».

Ο Παπασταύρου για GSI και Μάκη Κεραυνό

Ο ίδιος χαρακτήρισε το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου GSI «στρατηγικής σημασίας». Όπως εξήγησε με το έργο μπαίνει «τέρμα στην ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, ενώ θα μειώσει και τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα».

Ο Σταύρος Παπασταύρου θύμισε επίσης ότι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έβαλε το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου ως ένα από τα οκτώ σημαντικότερα έργα της Ε.Ε., ενώ υποστήριξε ότι πρόκειται για ένα «οικονομικά βιώσιμο έργο και για το λόγο αυτό άλλωστε η Κομισιόν το χρηματοδότησε με 657 εκατ. ευρώ και ο ΑΔΜΗΕ μέχρι σήμερα έχει δαπανήσει 300 εκατ. ευρώ».

Το 51% του ΑΔΜΗΕ ανήκει στην Ελληνική Δημοκρατία. Η Ελληνική Δημοκρατία δεν εκβιάζει μιλάει μόνο θεσμικά

Ο υπουργός Περιοβάλλοντος και Ενέργειας σημείωσε ότι στην κυπριακή πλευρά διαπιστώνονται «διαρκώς αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα». Αναφέρθηκε στη στάση του υπουργού Οικονομικών της Κύπρου Μάκη Κεραυνό ο οποίος «και πριν τη συνάντηση Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη στον ΟΗΕ και την κοινή τους δήλωση για τον GSI και μετά από αυτή αμφισβητεί επί της αρχή το έργο. Ένα έργο που έχουν αιτηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Ελλάδα και η Κύπρος».

«Η Ελληνική Δημοκρατία δεν εκβιάζει»

Ο Σταύρος Παπασταύρου επανέλαβε με τις δηλώσεις του ότι ο GSI «κολλάει σε μία διαρκή αμφισβήτηση του έργου».

Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας περί εκβιασμού της χώρας του από τον ΑΔΜΗΕ απάντησε: «Το 51% του ΑΔΜΗΕ ανήκει στην Ελληνική Δημοκρατία. Η Ελληνική Δημοκρατία δεν εκβιάζει μιλάει μόνο θεσμικά. Αν είναι ποτέ δυνατόν…», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Επανέφερε στο κάδρο των ευθυνών για την εμπλοκή του έργου τον υπουργό Οικονομικών της Κύπρου: «Ο υπουργός Οικονομικών λέει ”δεν έχω υπογράψει το έργο” και διαμηνύει ότι δεν θα εγκρίνει απόφαση της ΡΑΕΚ, όταν υπάρχει διακρατική συμφωνία για τον GSI»

Ο Παπασταύρου για GSI και τις εκκρεμότητες

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφέρθηκε και στις προϋποθέσεις για να υλοποιηθεί ο GSI: «Υπάρχουν μια σειρά από τεχνικά και οικονομικά ζητήματα που πρέπει να λυθούν. Για παράδειγμα το έργο αγοράστηκε πριν δύο χρονια από τον ΑΔΜΗΕ και η άδεια ακομα δεν έχει μεταβιβαστεί. Για να προχωρήσει το έργο αναγκαία συνθήκη είναι να αρυθούν οι επιφυλάξεις και να επιλυθούν τεχνικά και οικονομικά ζητήματα.

Για τη NAVTEX και τη στάση της Ελλάδας

Ο Σταύρος Παπασταύρου ρωτήθηκε και για τη θέση της Κύπρου πώς το έργο δεν προχωράει επειδή πάγωσαν οι έρευνες βυθού και επειδή η Ελλάδα δεν προχωράει στην έκδοση NAVTEX προκειμένου αυτές να ξεκινήσουν ξανά: «Η κυπριακή πλευρά λέει ότι το έργο δεν είναι βιώσιμο επί της αρχής πριν καν φτάσουμε στην υλοποίηση του…»

Πηγή: OT