Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025
Κοινές δηλώσεις Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη: Αποφασίσαμε τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του καλωδίου
Διπλωματία 12 Νοεμβρίου 2025 | 13:28

Κοινές δηλώσεις Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη: Αποφασίσαμε τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του καλωδίου

Στις δηλώσεις τους Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης, μετά τη συνεδρίαση της Διακυβερνητικής Συνόδου Ελλάδας-Κύπρου, έκαναν γνωστή την κοινή απόφαση «να προχωρήσουμε στην επικαιροποίηση των οικονομοτεχνικών παραμέτρων του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης, ώστε να ενισχυθεί και με την είσοδο νέων, ισχυρών επενδυτών».

Σύνταξη
Upd:12.11.2025, 13:51
Στο κυπριακό και στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης αναφέρθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, στις δηλώσεις τους, μετά την ολοκλήρωση της 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου Κύπρου – Ελλάδας.

«Αθήνα και Λευκωσία παραμένουν προσηλωμένες στη διεθνή συνεργασία. Οι δύο χώρες αποτελούν πυλώνες σταθερότητας και αξιοπιστίας στην περιοχή, κάτι που επιβεβαιώθηκε και με τις συμφωνίες που υπεγράφησαν πριν δύο ημέρες», είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Πρόσθεσε ότι οι συμφωνίες αυτές «ταυτόχρονα έχουν και ένα ισχυρό πρόσημο. Εμείς ακολουθούμε την Κύπρο στα θέματα γεωτρήσεων και πριν λίγες ημέρες ανοίξαμε ένα ιστορικό κεφάλαιο». Ο κ. Μητσοτάκης διευκρίνισε ότι θέλουμε την πράσινη μετάβαση, αλλά θα ήταν λάθος να μην επιχειρήσουμε να αξιοποιήσουμε τους δικούς μας πόρους, κάτι που η Κύπρος ήδη κάνει.

Μητσοτάκης: «Αποφασίσαμε την επικαιροποίηση των οικονομοτεχνικών παραμέτρων του καλωδίου»

Εστιάζοντας στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως ο κ. Χριστοδουλίδης «συμμερίζεται την άποψη ότι τα νέα δεδομένα καθιστούν ακόμη πιο βαρύνουσα την προστιθέμενη αξία έργων διασυνδεσιμότητας την οποία προωθούμε». Όπως είπε, είναι έργα που έχουν εθνική διάσταση για τις δύο χώρες και έχουν ένα ευρύτερο γεωπολιτικό αποτύπωμα.

«Γι’ αυτό και αποφασίσαμε από κοινού να προχωρήσουμε στην άμεση επικαιροποίηση των οικονομοτεχνικών παραμέτρων για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης των δύο χωρών έτσι ώστε αυτό δυνητικά να μπορεί να ενισχυθεί και με την είσοδο νέων ισχυρών επενδυτών κάτι που θα είναι προς όφελος όλων μας» επισήμανε ο πρωθυπουργός.

Σε ότι αφορά το Κυπριακό ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως είναι πάντα βασικό ζήτημα στις συζητήσεις με την κυπριακή πλευρά.

«Οι θέσεις μας είναι ξεκάθαρες. Στηρίζουμε τις προσπάθειες επανένωσης του νησιού στη βάση των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών» επανέλαβε, προσθέτοντας πως «είναι στο χέρι άλλων να αποδείξουν αν πραγματικά εννοούν ενδεχομένως αυτά που έχουν ακουστεί στον δημόσιο διάλογο».

Χριστοδουλίδης: Ύψιστη προτεραιότητα η διεύρυνση της συνεργασίας μας

Παίρνοντας τον λόγο  ο κ. Χριστοδουλίδης, ανακοίνωσε και από την πλευρά του, την απόφαση για την επικαιροποίηση των οικονομοτεχνικών παραμέτρων για έργα στρατηγικής σημασίας, όπως το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Τόνισε επιπλέον ότι η διακυβερνητική σύνοδος, που διεξάγεται για τρίτη φορά, «έχει συμβολική αξία, αλλά και ουσιαστική, όπως αρμόζει στις σχέσεις Αθηνών – Λευκωσίας. Ενισχύει τη στρατηγική μας συνεργασία σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων», όπως είπε. «Η διεύρυνση της στενής και αποτελεσματικής συνεργασίας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα και ήταν βασική συνιστώσα των κυβερνητικών διασκέψεων», είπε.

Οι δύο χώρες, συμφώνησαν να βρίσκονται σε στενό συντονισμό σε μια σειρά θεμάτων, σχετικά και με την ανάληψη της προεδρίας από την Κύπρο και την Ελλάδα το 2027, σύμφωνα με τον κ. Χριστοδουλίδη. «Κύπρος και Ελλάδα αποδεικνύουμε έμπρακτα ότι μαζί πετυχαίνουμε πολύ περισσότερα, πρωτίστως για τους πολίτες και αυτός είναι από τους πιο βασικούς μας στόχους. Στο επίκεντρο της προσπάθειας αποτελεί ο τερματισμός της κατοχής και η επανένωση της Κύπρου», με βάση τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και το διεθνές δίκαιο.  «Η Ελλάδα αποτελεί τον πιο ανιδιοτελή σύμμαχο και εταίρο μας», σημείωσε ο κ. Χριστοδουλίδης.

Δείτε τις δηλώσεις των δύο ηγετών:

Πολιτική
Μητσοτάκης: Επικαιροποίηση παραμέτρων για να έρθουν νέοι επενδυτές για το GSI

Μητσοτάκης: Επικαιροποίηση παραμέτρων για να έρθουν νέοι επενδυτές για το GSI

Economy
UBS: Η Ελλάδα παραμένει «υποτιμημένη»

UBS: Η Ελλάδα παραμένει «υποτιμημένη»

Μητσοτάκης – Χριστοδουλίδης: «Σημαντικό να συντονίζουμε το έργο μας» – «Έχουμε άριστη συνεργασία με την Ελλάδα»
Διπλωματία 12.11.25

Μητσοτάκης – Χριστοδουλίδης: «Σημαντικό να συντονίζουμε το έργο μας» – «Έχουμε άριστη συνεργασία με την Ελλάδα»

Τι συζήτησαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης κατά τη συνάντησή τους στο Μαξίμου, στο πλαίσιο της 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου Κύπρου - Ελλάδας. 

Σύνταξη
Ο Γεραπετρίτης «καρφώνει» τους επικριτές του: Ας σταθεί ο καθένας ενώπιον των ευθυνών του
Διπλωματία 11.11.25

Ο Γεραπετρίτης «καρφώνει» τους επικριτές του: Ας σταθεί ο καθένας ενώπιον των ευθυνών του

Μιλώντας στο Athens Security Forum ο Γεραπετρίτης σημείωσε ότι όλες οι κυβερνήσεις ασχολήθηκαν με τα ελληνοτουρκικά, από τη μεταπολίτευση και μετά και υπενθύμισε ότι προηγήθηκαν 64 γύροι διερευνητικών επαφών.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μητσοτάκης: Ενέργεια και ελληνοαμερικανικές σχέσεις στις συναντήσεις Μητσοτάκη – «Σύντομα οι πρώτες ερευνητικές γεωτρήσεις»
Διπλωματία 05.11.25

Ενέργεια και ελληνοαμερικανικές σχέσεις στις συναντήσεις Μητσοτάκη - «Σύντομα οι πρώτες ερευνητικές γεωτρήσεις»

Συναντήσεις με τον υπουργό Εσωτερικών και τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ είχε ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σύνταξη
Συνάντηση Μητσοτάκη με Γκίλφοϊλ στο Μαξίμου – Τι συζήτησαν [φωτογραφίες και βίντεο]
Διπλωματία 05.11.25 Upd: 11:15

Συνάντηση Μητσοτάκη με Γκίλφοϊλ στο Μαξίμου – Τι συζήτησαν [φωτογραφίες και βίντεο]

Κυριάκος Μητσοτάκης και Κίμπερλι Γκίλφοϊλ συναντήθηκαν μια μέρα πριν τη Σύνοδο της Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα

Σύνταξη
ΥΠΕΞ: Με τον υφυπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου συναντήθηκε η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου – Τι συζήτησαν
Ανακοίνωση του ΥΠΕΞ 03.11.25

Με τον υφυπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου συναντήθηκε η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου - Τι συζήτησαν

Ιδιαίτερη έμφαση στη συνάντηση της Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου με τον Στίβεν Ντάουτι δόθηκε σε τρέχοντα ζητήματα διεθνών υποθέσεων, όπως η Ουκρανία και η Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Το πριβέ πάρτι της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στον Αργυρό – Ποιοι πολιτικοί και επιχειρηματίες ήταν καλεσμένοι
Διπλωματία 02.11.25

Το πριβέ πάρτι της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στον Αργυρό – Ποιοι πολιτικοί και επιχειρηματίες ήταν καλεσμένοι

Καλεσμένοι της Κίμπερλι Γκιλφόιλ ήταν πολιτικοί και επιχειρηματίες, ανάμεσά τους ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο Χρήστος Σταϊκούρας.

Σύνταξη
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Χαιρετισμός στα ελληνικά στην πρώτη της ανάρτηση στο Χ μετά την άφιξή της
Εξωτερική πολιτική 01.11.25

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Χαιρετισμός στα ελληνικά στην πρώτη της ανάρτηση στο Χ μετά την άφιξή της

«Γεια σας Ελλάδα». Με αυτήν τη φράση, η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ ξεκίνησε την πρώτη της ανάρτηση στη χώρα μας. Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αναλαμβάνει καθήκοντα την Τρίτη 4 Νοεμβρίου.

Σύνταξη
Eurostat: Στην Ελλάδα ο δεύτερος χειρότερος μισθός πλήρους απασχόλησης το 2024
Για το 2024 12.11.25

Στον πάτο της ΕΕ η Ελλάδα όσον αφορά στους μισθούς πλήρους απασχόλησης - Ξεπέρασε μόνο τη Βουλγαρία

Σημαντικές αυξήσεις (15,5% - 10,2%) καταγράφηκαν στις περισσότερες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, σύμφωνα με τη Eurostat - Ο μέσος μισθός στην Ελλάδα ήταν 4,5 φορές χαμηλότερος από ό,τι στο Λουξεμβούργο

Σύνταξη
Τζακ Σλόσμπεργκ – Η «Νταϊάνα» των Κένεντι κατεβαίνει στην πολιτική αρένα –  Εγγονός του JFK, influencer, «ανόητη χήνα», στιλάτος
Ο άλλος Τζον-Τζον 12.11.25

Τζακ Σλόσμπεργκ – Η «Νταϊάνα» των Κένεντι κατεβαίνει στην πολιτική αρένα –  Εγγονός του JFK, influencer, «ανόητη χήνα», στιλάτος

Ο θρύλος του Κάμελοτ των Κένεντι συνεχίζει να είναι κομμάτι της πολιτικής ιστορίας των ΗΠΑ με τον Τζακ Σλόσμπεργκ, τον μόνο άνδρα εγγονό του Τζον Φ. Κένεντι να διεκδικεί θέση στη Βουλή των Αντιπροσώπων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Από τα γραφεία στις βίλες: Οι νέοι ξαναγράφουν το εργασιακό «όνειρο»
Διεθνής Οικονομία 12.11.25

Από τα γραφεία στις βίλες: Οι νέοι ξαναγράφουν το εργασιακό «όνειρο»

Δεν είναι λίγοι οι νέοι που στρέφουν το βλέμμα τους στην φροντίδα παιδιών πλούσιων οικογενειών και βλέπουν τα εισοδήματά τους να εκτινάζονται και τις ανέσεις να αποκτούν άλλο νόημα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Παναθηναϊκός: Έστειλε επιστολές στις Ομοσπονδίες Ουρουγουάης και Πολωνίας λόγω Πελίστρι – Σφιντέρσκι
Ποδόσφαιρο 12.11.25

Παναθηναϊκός: Έστειλε επιστολές στις Ομοσπονδίες Ουρουγουάης και Πολωνίας λόγω Πελίστρι – Σφιντέρσκι

Το πλήρες ιατρικό ιστορικό των Φακούντο Πελίστρι και Κάρολ Σφιντέρσκι έστειλε ο Παναθηναϊκός στις ομοσπονδίες των χωρών τους, ώστε να γίνει στους δύο προσφάτως τραυματίες παίκτες του, η καλύτερη δυνατή διαχείριση στους αγώνες των εθνικών ομάδων.

Σύνταξη
Κάτρης (Cognitera) στην εξεταστική της Βουλής: λυσσαλέες αντιδράσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τη μετάβαση στο gov.gr
Πολιτική 12.11.25

Κάτρης (Cognitera) στην εξεταστική της Βουλής: λυσσαλέες αντιδράσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τη μετάβαση στο gov.gr

Ο εκπρόσωπος της Cognitera, έκανε λόγο για δύο εσφαλμένες κινήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που βοηθούντος του συστήματος που είχε κενά, συνέβαλλε στο να δημιουργηθεί το τεράστιο μπάχαλο με τις επιδοτήσεις. Τα καρφιά στη Neuropublic.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Γεωργία: Εντοπίστηκε το μαύρο κουτί του τουρκικού μεταγωγικού C-130 που συνετρίβη
Σε εξέλιξη οι έρευνες 12.11.25

Εντοπίστηκε το μαύρο κουτί του τουρκικού μεταγωγικού C-130 που συνετρίβη στη Γεωργία

Την ανακοίνωση έκανε ο ίδιος ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν - Στις επιχειρήσεις έρευνας στη Γεωργία συμμετέχει και ομάδα 46 δισωστών που έχουν σταλεί από την Τουρκία

Σύνταξη
Ζωντανές μεταδόσεις (live-streaming) παραστάσεων του Εθνικού Θεάτρου σε νέους προορισμούς στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Τουρκία: Η αντιπολίτευση απορρίπτει το κατηγορητήριο σε βάρος του Ιμάμογλου – Το χαρακτηρίζει «προπαγάνδα»
Κόσμος 12.11.25

Η τουρκική αντιπολίτευση απορρίπτει το κατηγορητήριο σε βάρος του Ιμάμογλου - Το χαρακτηρίζει «προπαγάνδα»

Η αντιπολίτευση στην Τουρκία απέρριψε ως «πολιτική προπαγάνδα» το αίτημα της εισαγγελίας για ποινή κάθειρξης άνω των 2.000 ετών εις βάρος του Εκρέμ Ιμάμογλου

Σύνταξη
Τέλλος Άγρας: Ο κατασκευαστής ωραίων πραγμάτων
Οξυδερκής και διορατικός 12.11.25

Τέλλος Άγρας: Ne varietur

Ο Τέλλος Άγρας διαβάζεται άνετα, όχι μόνον ως ποιητής μα και ως κριτικός

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Έρευνα: Σχεδόν αδύνατο για το ανθρώπινο αυτί να διακρίνει τη μουσική από AI – Απαισιόδοξοι οι ακροατές
Έρευνα Ipsos/Deezer 12.11.25

Σχεδόν αδύνατο για το ανθρώπινο αυτί να διακρίνει τη μουσική από AI - Απαισιόδοξοι οι ακροατές

Οι μισοί συμμετέχοντες στην έρευνα της Ipsos έκριναν ότι η AI θα οδηγήσει σε κατώτερης ποιότητας, πιο κοινότοπα τραγούδια - Δύο στους τρεις ανησυχούν για τη δημιουργικότητα στη μουσική παραγωγή

Σύνταξη
Booker 2025: Ο Ντέιβιντ Σόλοϊ για το Flesh — Ήθελα να γράψω μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία
Σώμα, άνδρας, Ευρώπη 12.11.25

Booker 2025: Ο Ντέιβιντ Σόλοϊ για το Flesh — Ήθελα να γράψω μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία

Ο Ντέιβιντ Σόλοϊ, ο συγγραφέας που είχε ξεχωρίσει με το All That Man Is, κερδίζει το Booker 2025 για το Flesh, ένα μυθιστόρημα που ξεκίνησε από ένα ακυρωμένο έργο και εξελίχθηκε σε «σύγχρονη ελληνική τραγωδία»

Σύνταξη
Η Betsson στο χωριό σου: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στη Σκιάθο – Μια πρωτοβουλία πρόληψης και αλληλεγγύης!
Τα Νέα της Αγοράς 12.11.25

Η Betsson στο χωριό σου: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στη Σκιάθο – Μια πρωτοβουλία πρόληψης και αλληλεγγύης!

Η σειρά της Betsson στο YouTube, «Η Betsson στο χωριό σου», με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, συνεχίζει το ταξίδι της σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, μεταφέροντας μηνύματα πρόληψης, ετοιμότητας και αλληλεγγύης.

Σύνταξη
Χίος: Γιούχα σε Άδωνι Γεωργιάδη από εργαζομένους στο νοσοκομείο – «Πηγαίνετε μέσα να δείτε, μας διαλύσατε»
Αντιδράσεις 12.11.25

Γιούχα σε Άδωνι Γεωργιάδη από εργαζομένους στο Νοσοκομείο Χίου - «Πηγαίνετε μέσα να δείτε, μας διαλύσατε»

Κεντρικό αίτημα της διαδήλωσης των υγειονομικών έξω από το Σκυλίτσειο είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών του ΕΣΥ που τελευταία δέχεται καθημερινά πλήγματα - Τα στοιχεία που παρέθεσε ο Γεωργιάδης

Σύνταξη
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

