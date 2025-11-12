Κοινές δηλώσεις Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη: Αποφασίσαμε τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του καλωδίου

Στο κυπριακό και στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης αναφέρθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, στις δηλώσεις τους, μετά την ολοκλήρωση της 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου Κύπρου – Ελλάδας.

«Αθήνα και Λευκωσία παραμένουν προσηλωμένες στη διεθνή συνεργασία. Οι δύο χώρες αποτελούν πυλώνες σταθερότητας και αξιοπιστίας στην περιοχή, κάτι που επιβεβαιώθηκε και με τις συμφωνίες που υπεγράφησαν πριν δύο ημέρες», είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Πρόσθεσε ότι οι συμφωνίες αυτές «ταυτόχρονα έχουν και ένα ισχυρό πρόσημο. Εμείς ακολουθούμε την Κύπρο στα θέματα γεωτρήσεων και πριν λίγες ημέρες ανοίξαμε ένα ιστορικό κεφάλαιο». Ο κ. Μητσοτάκης διευκρίνισε ότι θέλουμε την πράσινη μετάβαση, αλλά θα ήταν λάθος να μην επιχειρήσουμε να αξιοποιήσουμε τους δικούς μας πόρους, κάτι που η Κύπρος ήδη κάνει.

Μητσοτάκης: «Αποφασίσαμε την επικαιροποίηση των οικονομοτεχνικών παραμέτρων του καλωδίου»

Εστιάζοντας στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως ο κ. Χριστοδουλίδης «συμμερίζεται την άποψη ότι τα νέα δεδομένα καθιστούν ακόμη πιο βαρύνουσα την προστιθέμενη αξία έργων διασυνδεσιμότητας την οποία προωθούμε». Όπως είπε, είναι έργα που έχουν εθνική διάσταση για τις δύο χώρες και έχουν ένα ευρύτερο γεωπολιτικό αποτύπωμα.

«Γι’ αυτό και αποφασίσαμε από κοινού να προχωρήσουμε στην άμεση επικαιροποίηση των οικονομοτεχνικών παραμέτρων για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης των δύο χωρών έτσι ώστε αυτό δυνητικά να μπορεί να ενισχυθεί και με την είσοδο νέων ισχυρών επενδυτών κάτι που θα είναι προς όφελος όλων μας» επισήμανε ο πρωθυπουργός.

Σε ότι αφορά το Κυπριακό ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως είναι πάντα βασικό ζήτημα στις συζητήσεις με την κυπριακή πλευρά.

«Οι θέσεις μας είναι ξεκάθαρες. Στηρίζουμε τις προσπάθειες επανένωσης του νησιού στη βάση των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών» επανέλαβε, προσθέτοντας πως «είναι στο χέρι άλλων να αποδείξουν αν πραγματικά εννοούν ενδεχομένως αυτά που έχουν ακουστεί στον δημόσιο διάλογο».

Χριστοδουλίδης: Ύψιστη προτεραιότητα η διεύρυνση της συνεργασίας μας

Παίρνοντας τον λόγο ο κ. Χριστοδουλίδης, ανακοίνωσε και από την πλευρά του, την απόφαση για την επικαιροποίηση των οικονομοτεχνικών παραμέτρων για έργα στρατηγικής σημασίας, όπως το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Τόνισε επιπλέον ότι η διακυβερνητική σύνοδος, που διεξάγεται για τρίτη φορά, «έχει συμβολική αξία, αλλά και ουσιαστική, όπως αρμόζει στις σχέσεις Αθηνών – Λευκωσίας. Ενισχύει τη στρατηγική μας συνεργασία σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων», όπως είπε. «Η διεύρυνση της στενής και αποτελεσματικής συνεργασίας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα και ήταν βασική συνιστώσα των κυβερνητικών διασκέψεων», είπε.

Οι δύο χώρες, συμφώνησαν να βρίσκονται σε στενό συντονισμό σε μια σειρά θεμάτων, σχετικά και με την ανάληψη της προεδρίας από την Κύπρο και την Ελλάδα το 2027, σύμφωνα με τον κ. Χριστοδουλίδη. «Κύπρος και Ελλάδα αποδεικνύουμε έμπρακτα ότι μαζί πετυχαίνουμε πολύ περισσότερα, πρωτίστως για τους πολίτες και αυτός είναι από τους πιο βασικούς μας στόχους. Στο επίκεντρο της προσπάθειας αποτελεί ο τερματισμός της κατοχής και η επανένωση της Κύπρου», με βάση τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και το διεθνές δίκαιο. «Η Ελλάδα αποτελεί τον πιο ανιδιοτελή σύμμαχο και εταίρο μας», σημείωσε ο κ. Χριστοδουλίδης.

Δείτε τις δηλώσεις των δύο ηγετών: