Γκίλφοϊλ: Ακλόνητη η συμμαχία Ελλάδας – ΗΠΑ

Στον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο του Ελληνοαμερικανικού Ιδρύματος (ΑΗΙ) στις σχέσεις Αθήνας – Ουάσιγκτον, αλλά και όσον αφορά τα συμφέροντα της Ελλάδας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και ευρύτερα αναφέρθηκε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Στην ομιλία της στην εκδήλωση του ΑΗΙ, τη Δευτέρα, για τη συμπλήρωση ενός χρόνου της νέας διοίκησης Τραμπ στις ΗΠΑ και το πού βρίσκονται σήμερα οι σχέσεις Αθήνας – Ουάσιγκτον, η Γκίλφοϊλ σημείωσε ότι τέτοιου είδους οργανισμοί είναι ζωικής σημασίας για την επίτευξη των κοινών στόχων, καθώς όπως είπε έχει εξελιχθεί σε ένα πολύ απαραίτητο μέσο για τους Ελληνοαμερικανούς να προωθούν τις αξίες του Ελληνισμού.

Σύμφωνα με την Γκίλφοϊλ μάλιστα για δεκαετίες, το AHI έχει συμβάλει στη δημιουργία των βάσεων που τώρα παρέχουν στην κυβέρνηση Τραμπ και στην Ελλάδα ένα εφαλτήριο για περαιτέρω επιτυχία.

Έφερε ως παράδειγμα την υποστήριξη του ΑΗΙ στην ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας 3+1 μεταξύ της Ελλάδας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Υπενθύμισε δε ότι κατά τη σύνοδο του P-TEC που έγινε τον περασμένο μήνα στην Αθήνα «αναζωογονήσαμε τη συνεργασία 3+1 με μια υπουργική συνάντηση για την ενέργεια», στην οποία η ίδια είδε από πρώτο χέρι «τη δύναμη της κοινής μας δέσμευσης να χρησιμοποιήσουμε το μοντέλο «3+1» για να υποστηρίξουμε τον στόχο της διαφοροποίησης των ενεργειακών προμηθειών της περιοχής, της μείωσης της εξάρτησης από κακόβουλους παράγοντες και της βελτίωσης της συνδεσιμότητας μεταξύ περιφερειακών εταίρων με κοινές αξίες.

«Δεν σταματήσαμε σε μια κοινή δήλωση», όπως είπε αφού «μετατρέψαμε αμέσως τα λόγια σε πράξεις με την υπογραφή της πρώτης μακροπρόθεσμης εμπορικής συμφωνίας που συνδέει τους προμηθευτές LΝG των ΗΠΑ με την περιοχή. Πρόκειται για μια εικοσαετή συμφωνία που θα παρέχει αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο μέσω της Ελλάδας, ως ενεργειακού κόμβου, σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε όλη τη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη, και αυτό είναι μόνο η αρχή».

Υπογράμμισε ότι στην P- TEC, ο πρωθυπουργός επιβεβαίωσε τη δέσμευση της Ελλάδας να καταργήσει σταδιακά το ρωσικό φυσικό αέριο έως το 2027 στην Ελλάδα και συμφώνησε με την έκκληση του «για αυστηρή εφαρμογή της απαγόρευσης της ΕΕ για το ρωσικό φυσικό αέριο, διότι η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια».

Η Γκίλφοϊλ αναφέρθηκε και στην επίσκεψη Ζελένσκι και τη συμφωνία για προμήθεια στην Ουκρανία με LNG προέλευσης ΗΠΑ, μέσω Ελλάδας. «Αυτό είναι πολύ περισσότερο από μια απλή οικονομική συμφωνία», όπως τόνισε, κάνοντας λόγο για μία τέλεια τριπλή επιτυχία.

Όταν παρακολούθησα την υπογραφή της συμφωνίας από τον Πρωθυπουργό Μυσοτί και τον Πρόεδρο Ζελένσκι, όλοι γνωρίζαμε ότι η ενεργειακή υποστήριξη προς την Ουκρανία μέσω της Ελλάδας, που παρέχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ήταν μια τέλεια τριπλή επιτυχία.

«Είναι σαφές ότι αυτές οι συμφωνίες δεν είναι απλώς εμπορικά ορόσημα. Είναι στρατηγικά επιτεύγματα που αποδεικνύουν τη δύναμη της συμμαχικής συνεργασίας. Αυτές οι συμφωνίες είναι επίσης έξυπνες επενδύσεις, προάγγελοι για την κοινή μας ευημερία, και πιστεύω ακράδαντα ότι τελικά θα αποκομίσουμε οικονομικά και ασφαλιστικά οφέλη που θα ξεπεράσουν ακόμη και τις αρχικές μας προσδοκίες» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την αμερικανίδα πρέσβη, η διμερής συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ δεν σταματά στην ενέργεια και στο εμπόριο, αλλά επεκτείνεται στην άμυνα και στους δεσμούς μεταξύ των λαών που κάνουν αυτή τη συμμαχία ακλόνητη.

Αναφέρθηκε στην συνάντηση της με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια και τις νέες δυναότητες που θα δοθούν στην αμυντική συνεργασία μέσω της πρόσβασης σε νέες δυνατότητες και ευκαιρίες κοινής εκπαίδευσης, αλλά θα εμβαθύνει επίσης τις σχέσεις σε όλους τους τομείς της κυβέρνησης, του εμπορίου, της εκπαίδευσης και σε πολλούς άλλους τομείς.

Κάτι που όπως τόνισε «θα δείξει τη συμμαχία και τη δύναμη του δεσμού μεταξύ των δύο χωρών μας στη διεθνή σκηνή».

Επεσήμανε ότι η Ελλάδα αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και ότι αυτό είναι πεποίθηση για πολλούς αξιωματούχους στις ΗΠΑ.

Όπως είπε «ενισχύουμε τις κοινές εκπαιδευτικές επιχειρήσεις και υποστηρίζουμε τον εκσυγχρονισμό της άμυνας της Ελλάδας», επειδή η ειρήνη δεν εξασφαλίζεται από μόνη της, η σταθερότητα δεν διατηρείται από μόνη της.

Η Γκίλφοϊλ αναφέρθηκε και στο ρεκόρ αμερικανών τουριστών στην Ελλάδα, ενώ μίλησε και για τη συνεργασία στο πεδίο της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και της εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με την αμερικανίδα πρέσβη «η καρδιά της συμμαχίας μας είναι η κοινή πεποίθηση ότι η δημοκρατία δεν είναι μια ιδέα του παρελθόντος, αλλά η κινητήρια δύναμη του κοινού μας μέλλοντος. «Ότι ισχυρές, κυρίαρχες χώρες που συνεργάζονται μπορούν να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε πρόκληση και να εκμεταλλευτούν οποιαδήποτε ευκαιρία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι υπερήφανες που στέκονται στο πλευρό της Ελλάδας και των περιφερειακών εταίρων μας. Καθώς συνεχίζουμε να λαμβάνουμε τολμηρά μέτρα για τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας της Ευρώπης και τη μείωση της εξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο, καθώς ενισχύουμε την αμυντική μας συνεργασία, καθώς παραμένουμε διασυνδεδεμένοι μέσω των ταξιδιών και της εκπαίδευσης, και καθώς γιορτάζουμε το πρώτο έτος της δεύτερης θητείας της κυβέρνησης Τραμπ, μόλις αρχίζουμε να διαβλέπουμε τη δύναμη των δεσμεύσεών μας για την ενίσχυση των διατλαντικών δεσμών» τόνισε.