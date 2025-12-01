Η λαμπρή εκδήλωση του Αμερικανοελληνικού Ινστιτούτου – Ένας χρόνος από την εκλογή του προέδρου Τραμπ

Το Αμερικανοελληνικό Ινστιτούτο, έναν χρόνο από την εκλογή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παρουσιάζει το «που βρισκόμαστε όσον αφορά τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών – Ελλάδας».

Που βρίσκονται οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών – Ελλάδας, έναν χρόνο από την εκλογή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ

Στο κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών κατέφθασαν σημαίνοντες προσωπικότητες. Ξεχώρισε η παρουσία της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, που ήταν και η κεντρική ομιλήτρια.

Οι τοποθετήσεις

Από τις τοποθετήσεις και τα πάνελ συζητήσεων ξεχώρισαν επίσης οι: Βασίλειος Κυριαζής, Αντιναύαρχος (ε.α.). Ντόρα Μπακογιάννη, Βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου & πρώην Υπουργός Εξωτερικών. Δρ. Κωνσταντίνος Φίλης, Διευθυντής του Ινστιτούτου Παγκόσμιων Υποθέσεων του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδας (ACG). Χρίστος Μαραφάτσος, Πρόεδρος, Greek Americans for Trump.

Την επιτυχημένη εκδήλωση έκλεισε ο Νίκος Λαρυγγάκης, πρόεδρος του Ινστιτούτου.

<br />

Ο φακός του in βρέθηκε στην εκδήλωση:

Συζήτηση

Ντόρα Μπακογιάννη, Βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου & πρώην Υπουργός Εξωτερικών

Δρ. Κωνσταντίνος Φίλης, Διευθυντής του Ινστιτούτου Παγκόσμιων Υποθέσεων του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδας (ACG)

Χρίστος Μαραφάτσος, Πρόεδρος, Greek Americans for Trump

Κλείσιμο

Νίκος Λαρυγγάκης, Πρόεδρος, American Hellenic Institute

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />