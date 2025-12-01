Ένας χρόνος από την εκλογή του προέδρου Τραμπ – Η εκδήλωση του Αμερικανοελληνικού Ινστιτούτου
Που βρίσκονται οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών - Ελλάδας, έναν χρόνο από την εκλογή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
Το Αμερικανοελληνικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με το AHI-ATHENS CHAPTER, έναν χρόνο από την εκλογή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παρουσιάζει το «που βρισκόμαστε όσον αφορά τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών – Ελλάδας».
Στη συμπλήρωση ενός χρόνου από την εκλογή του προέδρου Τραμπ
Η λαμπρή εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, στην Αθήνα με την παρουσίασε να είναι προγραμματισμένη για τις 6:30 μ.μ.. Θα ακολουθήσει δεξίωση.
Καλωσόρισμα & Εισαγωγή του Κεντρικού Ομιλητή
- Αντιναύαρχος Βασίλειος Κυριαζής (ε.α.), Πρόεδρος Παραρτήματος AHI-ATHENS CHAPTER
Κεντρική Ομιλήτρια
- Πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα
Συντονιστής
Φάνης Παπαθανασίου, Αρχισυντάκτης & Ανώτερος Διπλωματικός Συντάκτης στην ΕΡΤ TV
Συζήτηση
- Ντόρα Μπακογιάννη, Βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου & πρώην Υπουργός Εξωτερικών
- Δρ. Κωνσταντίνος Φίλης, Διευθυντής του Ινστιτούτου Παγκόσμιων Υποθέσεων του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδας (ACG)
- Χρίστος Μαραφάτσος, Πρόεδρος, Greek Americans for Trump
Κλείσιμο
- Νίκος Λαρυγγάκης, Πρόεδρος, American Hellenic Institute
