Ένας χρόνος από την εκλογή του προέδρου Τραμπ – Η εκδήλωση του Αμερικανοελληνικού Ινστιτούτου

Το Αμερικανοελληνικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με το AHI-ATHENS CHAPTER, έναν χρόνο από την εκλογή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παρουσιάζει το «που βρισκόμαστε όσον αφορά τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών – Ελλάδας».

Στη συμπλήρωση ενός χρόνου από την εκλογή του προέδρου Τραμπ

Η λαμπρή εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, στην Αθήνα με την παρουσίασε να είναι προγραμματισμένη για τις 6:30 μ.μ.. Θα ακολουθήσει δεξίωση.

Καλωσόρισμα & Εισαγωγή του Κεντρικού Ομιλητή

Αντιναύαρχος Βασίλειος Κυριαζής (ε.α.), Πρόεδρος Παραρτήματος AHI-ATHENS CHAPTER

Κεντρική Ομιλήτρια

Πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα

Συντονιστής

Φάνης Παπαθανασίου, Αρχισυντάκτης & Ανώτερος Διπλωματικός Συντάκτης στην ΕΡΤ TV

Συζήτηση

Ντόρα Μπακογιάννη, Βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου & πρώην Υπουργός Εξωτερικών

Δρ. Κωνσταντίνος Φίλης, Διευθυντής του Ινστιτούτου Παγκόσμιων Υποθέσεων του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδας (ACG)

Χρίστος Μαραφάτσος, Πρόεδρος, Greek Americans for Trump

Κλείσιμο