Συνάντηση Πιερρακάκη – Γκίλφοϊλ για την οικονομική συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης υποδέχθηκε στο υπουργείο του την Παρασκευή το απόγευμα, την νέα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργού στον λογαριασμό του μέσο στο κοινωνικής δικτύωσης Facebook, στη συνάντηση εξετάστηκαν ζητήματα επενδύσεων και την συνέχιση της «στενής, στρατηγικής συνεργασίας» ανάμεσα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης των οικονομικών σχέσεων των δύο χωρών.

Ακόμα ο Κυριάκος Πιερρακάκης ευχήθηκε στην πρέσβη Γκίλφοϊλ καλή επιτυχία για την ανάληψη των καθηκόντων της. Στις φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν ο υπουργός και η πρέσβης έδειχναν ευδιάθετοι, ενώ οι συζητήσεις έγιναν ανάμεσα σε ολιγομελείς ομάδες συμβούλων.

Τι ανάφερε η ανάρτηση Πιερακάκη για την συνάντησή του με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Στην ανάρτησή του ο κύριος Πιερρακάκης αναφέρει τα εξής για τη συνάντηση με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα

«Καλωσόρισα στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Συζητήσαμε για τη δυναμική που διαχρονικά χαρακτηρίζει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Ελλάδα και ΗΠΑ μοιράζονται ένα σταθερό υπόβαθρο εμπιστοσύνης που μας επιτρέπει να κοιτάμε μαζί προς το μέλλον με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση.

Η Ελλάδα έχει επιστρέψει δυναμικά και γίνεται ολοένα και πιο ελκυστικός προορισμός για αμερικανικά κεφάλαια. Προσβλέπουμε στη συνέχιση της στενής, στρατηγικής συνεργασίας μας, που θα ενισχύσει τον ρόλο της χώρας ως αξιόπιστου εταίρου και πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή μας.

Ευχήθηκα στη νέα πρέσβη καλή επιτυχία στα καθήκοντά της προς όφελος των ιστορικά στενών σχέσεων μεταξύ των λαών και των χωρών μας και των μεγάλων προοπτικών διεύρυνσης της διμερούς μας συνεργασίας».