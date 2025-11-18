newspaper
Σημαντική είδηση:
18.11.2025 | 13:57
Στη φυλακή 51χρονος που βίαζε τη φίλη της κόρης του
Θεοδωρικάκος – Γκιλφόιλ: Ενίσχυση της σχέσης Ελλάδας – ΗΠΑ σε επενδύσεις, ναυπηγική βιομηχανία, εμπόριο
Οικονομικές Ειδήσεις 18 Νοεμβρίου 2025 | 19:19

Θεοδωρικάκος – Γκιλφόιλ: Ενίσχυση της σχέσης Ελλάδας – ΗΠΑ σε επενδύσεις, ναυπηγική βιομηχανία, εμπόριο

Συνάντηση στο υπουργείο Ανάπτυξη είχαν σήμερα ο Τάκης Θεοδωρικάκος και η Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Τρόμος: Πώς να… «επανέλθουμε» μετά από ένα θρίλερ;

Τρόμος: Πώς να… «επανέλθουμε» μετά από ένα θρίλερ;

Spotlight

Την πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκιλφόιλ υποδέχθηκε στο υπουργείο Ανάπτυξης ο υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών στις επενδύσεις, τη ναυπηγική βιομηχανία και το εμπόριο.

Συνάντηση στο υπουργείο Ανάπτυξη είχαν σήμερα ο Τάκης Θεοδωρικάκος και η Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Στο πλαίσιο της συνάντησης ο υπουργός Ανάπτυξης ανακοίνωσε την θέσπιση άμεσης νομοθετικής πρωτοβουλίας για τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της ONEX, με τη συμμετοχή της κρατικής αναπτυξιακής τράπεζας των ΗΠΑ, DFC, ενισχύοντας τον στρατηγικό ρόλο του λιμανιού στα ναυπηγεία Ελευσίνας ως ενεργειακού, εμπορικού και διακομετακομιστικού κέντρου.

«Ενίσχυση της στρατηγικής μας συνεργασίας με τις ΗΠΑ»

Ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Τάκης Θεοδωρικάκος δήλωσε μετά τη συνάντηση: «Με ιδιαίτερη χαρά υποδέχθηκα την Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, την κυρία Guilfoyle, με την οποία είχαμε μια εξαιρετικά παραγωγική συνεργασία.

» Συγχάρηκα την κυρία Πρέσβη για την καθοριστική συνδρομή της στις πολύ σημαντικές ενεργειακές συμφωνίες, με τις οποίες η Ελλάδα καθίσταται κόμβος ενεργειακής ασφάλειας για την ευρύτερη περιοχή και όλη την Ευρώπη.

» Συζητήσαμε αναλυτικά τους κοινούς στόχους και τη συνεργασία μας για την ενίσχυση της στρατηγικής μας σχέσης στους τομείς των επενδύσεων, του εμπορίου και της εφοδιαστικής αλυσίδας, της βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένης της ναυπηγικής βιομηχανίας και των αμυντικών επενδύσεων, καθώς και στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας.

» Το Υπουργείο Ανάπτυξης αναλαμβάνει άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία, με την οποία η ONEX, που επιχειρεί στα ναυπηγεία Ελευσίνας και έχει χρηματοδοτηθεί από την Αμερικανική Κρατική Αναπτυξιακή Τράπεζα DFC, έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει τις δραστηριότητές της εκτός από την ναυπηγική βιομηχανία και στον εμπορικό, διαμετακομιστικό, λιμενικό, ενεργειακό και αμυντικό τομέα.

» Είναι σαφές ότι με την ενίσχυση της στρατηγικής μας συνεργασίας με τις ΗΠΑ, η Ελλάδα δεν καθίσταται μόνο ενεργειακός κόμβος, αλλά ενισχύεται ακόμη περισσότερο η στρατηγική του παραγωγικού μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας, του νέου παραγωγικού προτύπου, με νέες σημαντικές επενδύσεις, νέες υποδομές, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σημαντικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας και χιλιάδες ποιοτικές θέσεις εργασίας.

» Αυτός είναι ο δρόμος της ασφάλειας και της ευημερίας για τον ελληνικό λαό και ιδιαίτερα τις νεότερες γενιές.

» Και πάλι ευχαριστώ την Πρέσβη για την επίσκεψη και τη δημιουργική συνεργασία μας».

«Συνεργασία στους βασικούς τομείς της ενεργειακής ασφάλειας και της ναυπηγικής βιομηχανίας»

Από την πλευρά της η πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Κίμπερλι Γκιλφόιλ δήλωσε:

«Είναι μεγάλη η χαρά που βρίσκομαι εδώ, στην Αθήνα και στην όμορφη χώρα σας, την Ελλάδα. Με τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Θεοδωρικάκο ξεκινήσαμε τη φιλία και τη συνεργασία μας πριν από 10 μήνες, σχετικά με όσα θέλουμε απο κοινού να πετύχουμε.

» Σήμερα, είναι πραγματικά τιμή να βρίσκομαι εδώ αυτοπροσώπως, να δουλεύουμε μαζί και να μπορούμε ήδη να ανακοινώσουμε σημαντικά πράγματα για τη διμερή σχέση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας.

» Είναι απλώς ένα μικρό παράδειγμα όλων αυτών που σχεδιάζουμε και σκοπεύουμε να κάνουμε με τον Υπουργό Ανάπτυξης, ο οποίος έχει ένα πολύ μεγάλο χαρτοφυλάκιο που σκοπεύουμε να εκμεταλλευτούμε πλήρως, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και για τις δύο χώρες μας.

»Έχουμε πολλές ευκαιρίες. Συζητήσαμε σήμερα τη συνεργασία στους βασικούς τομείς της ενεργειακής ασφάλειας και της ναυπηγικής βιομηχανίας. Αυτές είναι δύο προτεραιότητες του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Η ενεργειακή ασφάλεια, όπως έχω πει, ισούται με εθνική ασφάλεια. Και χαιρόμαστε που έχουμε ισχυρούς εταίρους στην Ελλάδα που κατανοούν τη σημασία του τομέα. Προσβλέπουμε στην επέκταση και χρήση του λιμανιού Ελευσίνας ως κόμβου logistics σε αυτή τη σημαντική γεωπολιτική περιοχή. Αποτελεί είναι ένα κομβικής σημασίας βήμα προς τα εμπρός. Και ανυπομονώ να συνεργαστώ με τον κ. Υπουργό.

» Ήταν μεγάλη η χαρά μου να συνεργαστούμε όλους αυτούς τους μήνες και η συνάντηση σήμερα αποτελεί είναι ένα επιστέγασμα αυτής της συνεργασίας. Προσβλέπουμε σε πραγματικά σημαντικά αποτελέσματα από τη συνεργασίας δουλεύοντας μαζί. Είμαστε εδώ μόνο δύο εβδομάδες, τα καλύτερα είναι μπροστά μας».

Τουρκία: Η προμήθεια φυσικού αερίου από τη Ρωσία δεν σταμάτησε λόγω αμερικανικού LNG
Διεθνής Οικονομία 18.11.25

Η προμήθεια φυσικού αερίου από τη Ρωσία στην Τουρκία δεν σταμάτησε λόγω αμερικανικού LNG

Η Τουρκία διέψευσε τα δημοσιεύματα που την φέρουν να σταματά τις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Διευκρίνισε πως εισάγει φυσικό αέριο και LNG από πολλές χώρες για μείωση του ρίσκου

Σύνταξη
Κίνδυνος εν όψει για τους Ευρωπαίους: Από τη ρωσική αποδέσμευση, στην αμερικανική εξάρτηση;
Μπρος γκρεμός και... 18.11.25

Κίνδυνος εν όψει για τους Ευρωπαίους: Από τη ρωσική αποδέσμευση, στην αμερικανική εξάρτηση;

Ένα βασικό ερώτημα για τους Ευρωπαίους είναι πως θα ισορροπήσουν τη συνέχιση προμηθειών ενέργειας από έναν σημερινό εχθρό με τη μελλοντική προμήθεια από έναν ολοένα και πιο ασταθή σύμμαχο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
