Μήνυμα Γκίλφοϊλ για τη συμφωνία Ελλάδας – Ουκρανίας: «Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια»

Παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου και της πρέσβειρας των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, υπεγράφη το μεσημέρι της Κυριακής (16/11) η συμφωνία για την μεταφορά αμερικανικού αερίου από την Ελλάδα στην Ουκρανία.

Υπεγράφη η δήλωση προθέσεων μεταξύ της ΔΕΠΑ Εμπορίας και της Naftogaz για την προμήθεια αμερικανικού LNG στην Ουκρανία από τον Δεκέμβριο του 2025

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση για την ενεργειακή συμφωνία, η ΔΕΠΑ Εμπορίας και η Naftogaz της Ουκρανίας υπέγραψαν Δήλωση Προθέσεων για την προμήθεια φυσικού αερίου στην αγορά της Ουκρανίας από τον Δεκέμβριο 2025 έως τον Μάρτιο 2026.

«Route 1»

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, προβλέπεται η μεταφορά ποσοτήτων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του «Route 1», που διατίθεται από κοινού από τους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς (TSOs) της Ελλάδας (ΔΕΣΦΑ), της Βουλγαρίας (Bulgartransgaz), της Ρουμανίας (Transgaz), της Μολδαβίας (VestMoldTransgaz) και της Ουκρανίας (GTSOU).

Η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, μετά τη συμφωνία Αθήνας – Κιέβου έκανε ανάρτηση με νόημα.

Energy security is national security. It’s that simple. I was honored to witness the historic signing of a letter of intent between ATLANTIC-SEE LNG TRADE, a joint venture between Greek energy supplier DEPA and Aktor, and Ukraine’s NAFTOGAZ in Athens today. This achievement… pic.twitter.com/njZhVTiqA3 — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) November 16, 2025

«Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια. Είναι τόσο απλό. Είχα την τιμή να παρακολουθήσω σήμερα στην Αθήνα την ιστορική υπογραφή επιστολής προθέσεων μεταξύ της ATLANTIC-SEE LNG TRADE, μιας κοινοπραξίας μεταξύ της ελληνικής εταιρείας παροχής ενέργειας ΔΕΠΑ και της Aktor, και της ουκρανικής NAFTOGAZ. Αυτό το επίτευγμα βασίζεται σε πρόσφατες συμφωνίες που θα φέρουν αμερικανικό φυσικό αέριο στους Ευρωπαίους εταίρους μας, δημιουργώντας τις απαραίτητες εναλλακτικές λύσεις έναντι της ρωσικής ενέργειας».