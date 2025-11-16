Έφτασε στην Αθήνα ο Ζελένσκι: Με Τασούλα η πρώτη συνάντηση – Όλες οι εξελίξεις στο in

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε στην Αθήνα. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας αρχικά θα συναντηθεί με τον Έλληνα ομόλογό του Κωνσταντίνο Τασούλα, στις 13:00, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ακολούθως, στις 13:45 αναμένεται τον Πρόεδρο της Ουκρανίας θα υποδεχτεί στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα ακολουθήσουν συνάντηση των δύο ηγετών, δηλώσεις στον Τύπο και διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπειών των δύο πλευρών. Η ολιγόωρη επίσκεψή του στην Αθήνα αναμένεται να ολοκληρωθεί με συνάντησή του με τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.

Η επίσκεψη Ζελένσκι έρχεται μετά τις συμφωνίες για τον ενεργειακό «Κάθετο Διάδρομο» και αποσκοπεί στην τροφοδοσία του Κιέβου με αμερικανικό LNG, ενώ παράλληλα θα βρεθούν στο τραπέζι και τα σχέδια περαιτέρω στρατιωτικής ενίσχυσης της Ουκρανίας.

