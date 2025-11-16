Μητσοτάκης σε Ζελέσνκι: Η Ελλάδα στέκεται δίπλα στον ουκρανικό λαό – Θα παράσχουμε συνδρομή στην μεταπολεμική ανοικοδόμηση
Ο έλληνας πρωθυπουργός τόνισε πως ταχθήκαμε υπέρ της Ευρωπαϊκής πορείας της Ουκρανίας και πως πλέον «οι σχέσεις των χωρών μας αποκτούν μία νέα κρίσιμη πτυχή»
- «Μεγάλη συνωμοσία»: Οι σκληροπυρηνικοί οπαδοί του Τραμπ που πιστεύουν πως το «βαθύ κράτος» πολεμά τον πρόεδρό τους
- Το 62% των Γερμανών φοβάται να βγει για χριστουγεννιάτικες αγορές λόγω τρομοκρατίας
- Μάστιγα η βία ανηλίκων: Δίνουν ραντεβού για ξύλο εκτός σχολείου – Πάνω από 20 περιστατικά κάθε ημέρα
- Εντοπίστηκε σορός άνδρα σε παραλία της Μαγνησίας – Τι εξετάζουν οι Αρχές
Την απόλυτη στήριξη στην Ουκρανία εξέφρασε ο έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αμέσως μετά τη συνάντηση με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
«Στεκόμαστε δίπλα στον ουκρανικό λαό και από την πρώτη στιγμή συμπαραταχθήκαμε με τον αμυνόμενο. Είναι μία στάση αρχής που πηγάζει από τον απόλυτο σεβασμό μας στον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης ο οποίος πρόσθεσε πως η χρήση ένοπλης βίας με σκοπούς επιθετικούς δεν μπορεί να είναι ανεκτή.
Ο έλληνας πρωθυπουργός τόνισε πως ταχθήκαμε υπέρ της Ευρωπαϊκής πορείας της Ουκρανίας και πως πλέον «οι σχέσεις των χωρών μας αποκτούν μία νέα κρίσιμη πτυχή» – όπως είπε – αναφερόμενος και στην ενεργειακή συμφωνία.
«Οι σχέσεις αποκτούν πλέον μια νέα διάσταση, της ενεργειακής ασφάλειας, μέσω του υπό διαμόρφωση κάθετου διαδρόμου και του άξονα Αλεξανδρούπολης – Οδησσού».
Η Ουκρανία, συμπλήρωσε, αποκτά άμεσα πρόσβαση σε πηγές ενέργειες και η Ελλάδα καθίσταται κόμβος τροφοδοσίας της Ευρώπης.
Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ευρώπη θα σταματήσει να αγοράσει ρωσικό φυσικό αέριο. «Με τον Ζελένσκι συζητήσαμε την περαιτέρω στήριξη της Ουκρανίας και της διμερούς συνεργασίας. Θα συνδράμουμε στην μεταπολεμική ανοικοδόμηση της Ουκρανίας» ανέφερε.
Αναφερόμενος στη συμφωνία ΔΕΠΑ – Naftogaz είπε ότι «έρχεται σε συνέχεια των συμφωνιών της προηγούμενης εβδομάδος για το αμερικανικό LNG».
«Μιλάμε για την άμεση ενεργοποίηση του κάθετου διαδρόμου, που συνδέει την Ελλάδα με την Ουκρανία», ανέφερε, κάνοντας αναφορά και στη συμφωνία της ΤΕΡΝΑ. «Η Ελλάδα καθίσταται πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για την πατρίδα σας» είπε προσθέτοντας ότι αυτά είναι βήματα στην απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο.
Ο ίδιος ανέφερε πως η Ελλάδα θα παράσχει συνδρομή στη μεταπολεμική ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. «Θα είμαστε παρόντες τόσο στον κατασκευαστικό τομέα, μέσω ΣΔΙΤ, όσο και στα σημεία Παιδείας, προστασίας καλλιτεχνικών μνημείων», πρόσθεσε.
- Δημογραφικό: Ο κίνδυνος να μειωθεί το ΑΕΠ 15% – «Γεννάμε λιγότερο, ζούμε περισσότερο»
- Λήξη συναγερμού στη Λίβερπουλ για τον Σαλάχ
- LIVE: Αλβανία – Αγγλία
- Ν. Κακλαμάνης: Η Ελλάδα στο πλευρό της Ουκρανίας – 50 χρόνια πριν και ο ελληνισμός είχε υποστεί το ίδιο πρόβλημα
- Αραγτσί: Το Ιράν πλέον δεν εμπλουτίζει ουράνιο πουθενά
- Ο σκηνοθέτης του αρχικού Naked Gun απογοητεύτηκε από το reboot – «Όλοι το κάνουν για τα λεφτά»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις