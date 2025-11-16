Ν. Κακλαμάνης: Η Ελλάδα στο πλευρό της Ουκρανίας – 50 χρόνια πριν και ο ελληνισμός είχε υποστεί το ίδιο πρόβλημα

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά την αναχώρησή του από το Μέγαρο Μαξίμου, κατευθύνθηκε προς τη Βουλή των Ελλήνων. Εκεί, τον περίμενε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης. Οι δυο τους είχαν κατ’ ιδίαν συνάντηση στο γραφείο του κ. Κακλαμάνη που διήρκησε περίπου μισή ώρα.

Υποδεχόμενος τον Ουκρανό πρόεδρο, ο πρόεδρος της Βουλής εξέφρασε την αμέριστη συμπαράσταση των Ελλήνων και του Κοινοβουλίου ιδιαίτερα, στη συνεχιζόμενη δοκιμασία του ουκρανικού λαού, τονίζοντας πως πριν από 50 χρόνια ο ελληνισμός είχε υποστεί ανάλογη εισβολή από τον τουρκικό στρατό στην Κύπρο.

Αναλυτικά ο Ν. Κακλαμάνης δήλωσε:

«Σήμερα η Βουλή των Ελλήνων υποδέχεται με χαρά τον Πρόεδρο της δοκιμαζόμενης Ουκρανίας.

Κύριε Πρόεδρε, η Ελλάδα γενικά αλλά και η Βουλή των Ελλήνων, στη συντριπτική πλειοψηφία των κομμάτων που την αποτελούν, από την πρώτη στιγμή της εισβολής της Ρωσίας στη χώρα σας ετάχθη στο πλευρό σας.

Αυτό οφείλεται σε δύο κυρίως λόγους: Ο πρώτος είναι η πίστη που έχει η Ελλάδα στους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Όποιος παραβιάζει αυτούς τους κανόνες, του διεθνούς δικαίου, η Ελλάδα πάει απέναντι.

Ο δεύτερος λόγος οφείλεται σε κάτι που ακούσατε και από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και από τον Πρωθυπουργό, ότι 50 χρόνια πριν εμείς σαν ελληνισμός έχουμε υποστεί το ίδιο πρόβλημα με εσάς, στην Κύπρο.

Κύριε Πρόεδρε, προσωπικά πιστεύω ότι εάν η πολιτισμένη Δύση, η Ευρώπη δηλαδή και η Αμερική είχαν αντιδράσει όπως θα έπρεπε στην εισβολή του τουρκικού στρατού στην Κύπρο, ίσως να μην είχε υποστεί η Ουκρανία την εισβολή της Ρωσίας.

Μπορεί να μην είναι ακριβώς ίδιες οι αιτίες αλλά ίσως ο κύριος Πούτιν να το είχε σκεφθεί καλύτερα.

Η Βουλή των Ελλήνων εύχεται η ειρήνη σύντομα να έρθει στην πατρίδα σας. Αλλά για να είναι μία ειρήνη σταθερή πρέπει η κατάπαυση του πυρός να γίνει χωρίς προϋποθέσεις και η ειρήνη να βασίζεται πάνω στους κανόνες του διεθνούς δικαίου.

Η Βουλή των Ελλήνων είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με την δική σας Βουλή, μέσω των Ομάδων Φιλίας που υπάρχουν για οποιοδήποτε θέμα.

Τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς στον αγωνιζόμενο λαό της Ουκρανίας».

«Ευχαριστώ την ελληνική Δημοκρατία»

Από την πλευρά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε θερμά τη χώρα μας αλλά και το ελληνικό Κοινοβούλιο για την πολύπλευρη συμπαράστασή τους, από την πρώτη στιγμή μέχρι και σήμερα στην πατρίδα του, καθώς και για τον ρόλο της Ελλάδας στο μεταπολεμικό μέλλον της Ουκρανίας.

Αναλυτικά δήλωσε τα εξής:

«Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους Έλληνες βουλευτές που από την πρώτη στιγμή τάχθηκαν στο πλευρό της Ουκρανίας και στηρίζουν την Ουκρανία και τον ουκρανικό λαό στον αγώνα τους ενάντια σε αυτή τη βάρβαρη, αιματηρή εισβολή.

Υπήρχε από την πλευρά της Ελλάδας πολλών ειδών στήριξη. Ήταν και ανθρωπιστική στήριξη, ήταν και στρατιωτική στήριξη, αλλά σήμερα ανοίγει για εμάς ένας καινούργιος δρόμος. Είναι ο δρόμος της ενεργειακής ασφάλειας. Ευχαριστώ την ελληνική Δημοκρατία, είμαι ευγνώμων γι’ αυτόν τον καινούργιο δρόμο και για όλη την υποστήριξη που δέχθηκε η Ουκρανία από την Ελλάδα.

Η ελληνική Βουλή έχει κάνει πολλά για την Ουκρανία. Είναι και η στήριξη της Πλατφόρμας της Κριμαίας, είναι και η γενοκτονία του ουκρανικού λαού, είναι και τα ψηφίσματα στον ΟΗΕ σχετικά με την Ουκρανία. Η Ελλάδα ήταν πάντα στο πλευρό μας.

Αλλά, είμαι πεπεισμένος ότι όλα αυτά βασίζονται στο γεγονός ότι ο ένας λαός στηρίζει τον άλλον λαό. Στους ανθρώπους.

Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τη συμβολή της Ελλάδας. Ότι μας στάθηκε η Ελλάδα από την πρώτη ημέρα της εισβολής. Ήταν ευαίσθητος ο ελληνικός λαός. Έδωσε καταφύγιο σε πολλούς Ουκρανούς πρόσφυγες κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου της εισβολής και θα είμαστε πάντα ευγνώμονες.

Ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά για τη στήριξη και επίσης για τα μηνύματα που στέλνετε σχετικά με την επίτευξη δίκαιης ειρήνης στην Ουκρανία. Ευχαριστώ επίσης για τη μελλοντική συμμετοχή σας στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας στο μεταπολεμικό διάστημα».