Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος υποδέχτηκε τον ομόλογό του στο Προεδρικό Μέγαρο στις 13:00 το μεσημέρι.

«Ο επιθετικός αναθεωρητισμός, η παραβίαση του διεθνούς δικαίου είναι κάτι που η Ελλάδα επουδενί δεν μπορεί να δεχτεί»

Ο ΠτΔ καλωσόρισε τον ουκρανό πρόεδρο και τους συνεργάτες του διαβεβαιώνοντάς τον ότι «η Ελλάδα θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας μέχρι την κατάπαυση του πυρός και την επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης ώστε να λάβει τέλος η δοκιμασία του λαού σας».

Η Ελλάδα, συνέχισε ο κ. Τασούλας, παραμένει στήριγμα της Ουκρανίας και στην επιδίωξή της να ενσωματωθεί στην ΕΕ αλλά και στην ανοικοδόμηση της χώρας μετά τον πόλεμο. Ο ίδιος ανταπέδωσε τις ευχαριστίες Ζελένσκι για τη στήριξη της χώρας μας τονίζοντας ότι «δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς».

«Σαν σήμερα πριν από 42 χρόνια ανακηρύχθηκε το ψευδοκράτος της Κύπρου. Ο επιθετικός αναθεωρητισμός, η παραβίαση του διεθνούς δικαίου είναι κάτι που η Ελλάδα επουδενί δεν μπορεί να δεχτεί, η στάση μας θα παραμείνει απαράλλακτη δίπλα στην Ουκρανία» συμπλήρωσε.

Ζελένσκι: «Μπροστά μας προκλήσεις και δύσκολος χειμώνας»

Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε για τη θερμή υποδοχή εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της χώρας του για την ακλόνητη αλληλεγγύη του ελληνικού λαού στους δύσκολους καιρούς που βρίσκεται στο πλευρό τους εδώ και τέσσερα χρόνια.

«Ευχαριστούμε την Ελληνική Δημοκρατία για την στήριξη στην πορεία ένταξης και στις μελλοντικές συνομιλίες, ευχαριστούμε που βρίσκεστε δίπλα μας και μας στηρίζετε» είπε και πρόσθεσε ότι μπροστά η Ουκρανία έχει προκλήσεις, δύσκολο χειμώνα, ενώ τα χτυπήματα της Ρωσίας είναι καθημερινά.

Τέλος, εξέφρασε την αναγνώρισή του για τη στήριξη της Ελλάδας και στον ενεργειακό τομέα. Επίσης τόνισε ότι στην ατζέντα των συζητήσεων είναι και το ανθρωπιστικό, με την επιστροφή των απαχθέντων που βρίσκονται στην Ρωσία και για το οποίο η Ουκρανία αναμένει τη στήριξη της χώρας μας.