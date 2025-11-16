Ζελένσκι σε Τασούλα: Ευγνωμονώ τον ελληνικό λαό για την αλληλεγγύη του στην Ουκρανία

Με τα πιο θερμά λόγια για τη στήριξη της Ελλάδας στη χώρα του, μίλησε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη διάρκεια της συνάντησής του και των κοινών δηλώσεων με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα.

«Σας ευχαριστώ για τη θερμή υποδοχή στην Ελλάδα, ευγνωμονώ τον ελληνικό λαό για την αλληλεγγύη του στην Ουκρανία» τόνισε ο κ. Ζελένσκι στη διάρκεια της συνομιλίας που είχε με τον κ. Τασούλα.

Ο κ. Ζελένσκι ευχαρίστησε την Ελλάδα που βρίσκεται – όπως είπε – στο πλευρό της Ουκρανίας και στην προσπάθειά της για ένταξη στην ΕΕ.

«Έρχεται ο χειμώνας, ένας δύσκολος χειμώνας, τα χτυπήματα είναι καθημερινά. Ευχαριστούμε και για την στήριξη στον ενεργειακό τομέα και για τη διμερή συνεργασία» τόνισε ο ουκρανός πρόεδρος.

Στη συνέχεια υπογράμμισε λέγοντας ότι «χαίρομαι που θα εφαρμόσουμε κάποια σχέδια για την ενεργειακή ασφάλεια της Ουκρανίας» ενώ ζήτησε και την στήριξη της Ελλάδας στην προσπάθεια να επιστρέψουν απαχθέντα παιδιά που βρίσκονται στη Ρωσία.