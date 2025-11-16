newspaper
16.11.2025 | 10:38
Εργατικό δυστύχημα στη Μυτιλήνη: Νεκρός εργάτης μετά από πτώση του από στέγη οικοδομής
Ζελένσκι: Η Ουκρανία συμφώνησε για εισαγωγές φυσικού αερίου από την Ελλάδα
Η δήλωση Ζελένσκι έγινε πριν από την σημερινή άφιξή του στην Ελλάδα

Η Ουκρανία θα εισάγει φυσικό αέριο από την Ελλάδα που θα βοηθήσει να καλυφθούν οι χειμερινές της ανάγκες, ανέφερε σε σημερινή του ανάρτηση στα μέσα κοινωνική δικτύωσης ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δεσμευόμενος να εξασφαλίσει σχεδόν 2 δισεκατομμύρια ευρώ για να αντισταθμίσει τις απώλειες που υπέστη από τις ρωσικές επιθέσεις στην εγχώρια παραγωγή.

«Σήμερα, έχουμε ετοιμάσει ήδη μια συμφωνία με την Ελλάδα για φυσικό αέριο για την Ουκρανία, η οποία θα αποτελέσει μια ακόμη διαδρομή εφοδιασμού με φυσικό αέριο που θα εξασφαλίσει τις εισαγωγές για τον χειμώνα όσο το δυνατόν περισσότερο» αναφέρει στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ο Ουκρανός Πρόεδρος.

Η δήλωση Ζελένσκι έγινε πριν από την σημερινή άφιξή του στην Ελλάδα

«Ήδη έχουμε συμφωνίες στο πλαίσιο της χρηματοδότησης των εισαγωγών φυσικού αερίου, και θα καλύψουμε σχεδόν 2 δισεκατομμύρια ευρώ που απαιτούνται για τις εισαγωγές φυσικού αερίου για να αντισταθμίσουμε τις απώλειες που έχουν προκληθεί στην παραγωγή της Ουκρανίας από τις ρωσικές επιθέσεις»

Η δήλωση Ζελένσκι έγινε πριν από την σημερινή άφιξή του στην Ελλάδα, πρώτο σταθμό των επισκέψεών σε χώρες της Ευρώπης, καθώς στη συνέχεια πρόκειται να μεταβεί στη Γαλλία και την Ισπανία.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο είχε διαθέσει κεφάλαια για εισαγωγές φυσικού αερίου από Ευρωπαίους εταίρους και τράπεζες υπό τις εγγυήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και από ουκρανικές τράπεζες, ενώ παράλληλα συνεργάζεται με Αμερικανούς εταίρους για να εξασφαλίσει πλήρη χρηματοδότηση.

Η Ουκρανία διευρύνει τις επιλογές χειμερινού εφοδιασμού μέσω των Πολωνών εταίρων, όπου συνεργάζεται με το Αζερμπαϊτζάν και ελπίζει να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμα συμβόλαια, πρόσθεσε ο ίδιος.

