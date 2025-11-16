newspaper
Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025
16.11.2025 | 10:38
Εργατικό δυστύχημα στη Μυτιλήνη: Νεκρός εργάτης μετά από πτώση του από στέγη οικοδομής
Στην Αθήνα σήμερα ο Ζελένσκι: Η ενέργεια στην ατζέντα – Δρακόντεια μέτρα και απαγόρευση συγκεντρώσεων
Διπλωματία 16 Νοεμβρίου 2025 | 08:48

Στην Αθήνα σήμερα ο Ζελένσκι: Η ενέργεια στην ατζέντα – Δρακόντεια μέτρα και απαγόρευση συγκεντρώσεων

Σε μήνυμά του την Παρασκευή, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι Κίεβο και Αθήνα έχουν προετοιμάσει συμφωνία «για το φυσικό αέριο για την Ουκρανία».

Επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποιεί σήμερα Κυριακή ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υπό δρακόντεια μέτρα και με το βλέμμα στον Κάθετο Διάδρομο μεταφοράς LNG.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο Ουκρανός πρόεδρος θα φτάσει την Κυριακή στην Αθήνα στις 12:20 το μεσημέρι. Από το «Ελ. Βενιζέλος» θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα συναντήσει (στις 13:00) τον Κωνσταντίνο Τασούλα. Στις 13:45 θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις στον Τύπο  των δύο ηγετών και διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπειών των δύο πλευρών.

Ο κ. Ζελέσκι ακολούθως θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Οι ακριβείς ώρες της επίσκεψής του ενδέχεται να μην τηρηθούν, για «λόγους ασφαλείας», κάτι το οποίο συνέβη και στην προηγούμενη επίσκεψή του στην Αθήνα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ζελένσκι είχε επισκεφτεί ξανά την Αθήνα τον Αύγουστο του 2023, ανταποκρινόμενος στην επίσημη πρόσκληση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το δείπνο με ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων και της ΕΕ.

«Συμφωνία για την ενέργεια»

Η επίσκεψη Ζελένσκι έρχεται μετά τις συμφωνίες για τον ενεργειακό «Κάθετο Διάδρομο» και αποσκοπεί στην τροφοδοσία του Κιέβου με αμερικανικό LNG, ενώ παράλληλα θα βρεθούν στο τραπέζι και τα σχέδια περαιτέρω ενίσχυσης της Ουκρανίας.

«Δεν χάνουμε ούτε μια μέρα για το κράτος μας, ήδη σήμερα έχουμε προετοιμάσει συμφωνία με την Ελλάδα για το φυσικό αέριο για την Ουκρανία. Αυτή θα είναι μια ακόμη πηγή εφοδιασμού με φυσικό αέριο, ώστε να εξασφαλίσουμε στο μέγιστο βαθμό τις διαδρομές εισαγωγής φυσικού αερίου για την Ουκρανία κατά τη διάρκεια του χειμώνα», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προαναγγέλοντας τη συμφωνία της Ελλάδας με την Ουκρανία στον τομέα της ενέργειας.

«Έχουμε ήδη συμφωνίες για τη χρηματοδότηση των εισαγωγών φυσικού αερίου και θα καλύψουμε τις ανάγκες για σχεδόν 2 δισεκατομμύρια ευρώ για εισαγωγές φυσικού αερίου, προκειμένου να αντισταθμίσουμε τις απώλειες της ουκρανικής παραγωγής λόγω των ρωσικών επιθέσεων. Η κυβέρνηση της Ουκρανίας έχει διαθέσει κονδύλια για τη χρηματοδότηση των εισαγωγών, μας βοηθούν οι ευρωπαίοι εταίροι μας, οι ευρωπαϊκές τράπεζες – με εγγυήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μας βοηθούν επίσης οι ουκρανικές τράπεζες, μας βοηθά η Νορβηγία, συνεχίζονται οι ενεργές προσπάθειες και με τους αμερικανούς εταίρους – θα υπάρξει πλήρης χρηματοδότηση. Δημιουργούμε ευρείες δυνατότητες για τον εφοδιασμό το χειμώνα», πρόσθεσε.

Η μυστηριώδης «συμφωνία ασφαλείας»

Στις επαφές του, ο Ζελένσκι αναμένεται να θέσει και το ζήτημα της αμυντικής υποστήριξης προς την Ουκρανία.

Όπως μεταδίδεται, επί τάπητος θα τεθεί η διμερής συμφωνία ασφαλείας που υπέγραψαν Μητσοτάκης και Ζελένσκι τον Οκτώβριο του 2023, η οποία ακόμη δεν έχει γίνει γνωστή, ούτε έχει ακόμη κυρωθεί από τη Βουλή.

Το σκάνδαλο

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας συνεχίζει τις διεθνείς επαφές, ωστόσο πίσω στη χώρα του έχει ξεσπάσει σάλος λόγω του νέου σκανδάλου διαφθοράς που αγγίζει και τον ίδιο.

Ο Ζελένσκι, μάλιστα, ζήτησε την παραίτηση των υπουργών Ενέργειας και Δικαιοσύνης, με την έρευνα για το σκάνδαλο να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο Ουκρανός πρόεδρος τις τελευταίες ημέρες έχει ζητήσει επιτακτικά νέα οικονομική βοήθεια από τους συμμάχους του στην ΕΕ.

Ο ίδιος επισήμανε ότι πρέπει να ξεπεραστούν οι διαφωνίες σχετικά με τη χρήση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, σημειώνοντας ότι η νέα χρηματοδότηση είναι ζωτικής σημασίας για την καταπονημένη από τον πόλεμο οικονομία της χώρας του και για να συνεχίσουν τα ουκρανικά στρατεύματα να μάχονται με αυτά της Ρωσίας.

Επίσκεψη Ζελένσκι στην Αθήνα: Δρακόντεια μέτρα και απαγόρευση συγκεντρώσεων

Λόγω της επίσκεψης Ζελένσκι τα αστυνομικά μέτρα είναι δρακόντεια ενώ απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις σε Αθήνα, Φιλοθέη και Χαλάνδρι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, «απαγορεύεται η πραγματοποίηση όλων των δημοσίων υπαίθριων συναθροίσεων την Κυριακή 16-11-2025 από ώρα 06:00′ έως και την ώρα 22:00′ με αφορμή την επίσκεψη του Προέδρου της Ουκρανίας στην Αθήνα, στις κάτωθι περιοχές που περικλείονται από τις οδούς:

Δήμος Αθηναίων

Λ. Βασ. Κωνσταντίνου – Λ. Βασ. Όλγας – Λ. Βασ. Αμαλίας – Ξενοφώντος – Φιλελλήνων – Πλ. Συντάγματος – Σταδίου – Αμερικής – Λυκαβηττού – Ηλ. Ρογκάκου – Κλεομένους – Πλουτάρχου – Ριζάρη – Λ. Βασ. Κωνσταντίνου.

Δήμοι Φιλοθέης – Ψυχικού και Χαλανδρίου

Λ. Κηφισίας – Βεκιαρέλη – Γρίβα Διγενή – 25ης Μαρτίου – Μπιζανίου – Κορυτσάς – Μπενάκη – Κοκκώνη – Λ. Κηφισίας – Αγαμέμνονος – Αγ. Βαρβάρας – Σερρών – Λ. Κηφισίας».

Economy
Ελβετικό φράγκο: Στον Άρειο Πάγο η τύχη 200.000 δανειοληπτών

Ελβετικό φράγκο: Στον Άρειο Πάγο η τύχη 200.000 δανειοληπτών

