Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Μετά την Αθήνα και το Παρίσι, θα επισκεφθεί την Ισπανία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την Τρίτη 18 Νοεμβρίου, θα επισκεφθεί τη Μαδρίτη, όπου θα συναντηθεί με εκπροσώπους του ισπανικού κοινοβουλίου. Η επίσκεψη εντάσσεται σε μια περιοδεία του Ουκρανού πρόεδρου στην Ευρώπη, λεπτομέρειες της οποίας ανακοινώνονται σταδιακά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντηθεί με τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ. Θα επισκεφθούν μαζί το Εθνικό Κέντρο Τέχνης «Ρέινα Σοφία», ώστε να δουν το έργο του Πάμπλο Πικάσο «Λα Γκερνίκα».

Όπως μεταδίδει το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων EFE, θα ακολουθήσει κοινή συνέντευξη Τύπου και στη συνέχεια ο Ουκρανός πρόεδρος θα πάει στο ισπανικό κοινοβούλιο, όπου θα συναντηθεί με τους επικεφαλής των δύο σωμάτων.

Παρίσι και Αθήνα

Τη Δευτέρα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα επισκεφθεί το Παρίσι. Ο Ουκρανός πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, με τον οποίο θα συζητήσουν θέματα που αφορούν την ασφάλεια της Ουκρανίας, αλλά και την ενέργεια και την οικονομία.

Την Κυριακή θα βρίσκεται στην Αθήνα, όπου θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.