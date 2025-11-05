Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Έρχεται στην Αθήνα ο Ουκρανός πρόεδρος μέσα στον Νοέμβριο
Δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα η ακριβής ημερομηνία άφιξης του Ουκρανού προέδρου στην πρωτεύουσα
- Στην Αθήνα μέσα στον Νοέμβριο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι
- Αγωνία για 16χρονη που εξαφανίστηκε τον Απρίλιο από χώρο παιδικής προστασίας στον Κολωνό
- Σύλληψη Ρώσου μοναχού - Αρνήθηκε να δώσει δακτυλικά αποτυπώματα στους αστυνομικούς
- Σοβαρή καταγγελία της ΕΙΝΑΠ: Ήταν αστυνομικοί οι άνδρες με πολιτικά που εισέβαλαν στο ΤΕΠ και ζητούσαν ιατρικά στοιχεία;
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να επισκεφθεί την Αθήνα εντός του Νοεμβρίου, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Η ακριβής ημερομηνία της επίσκεψης αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.
Σημειώνεται πως ο Ζελένσκι είχε επισκεφτεί ξανά την Αθήνα τον Αύγουστο του 2023, ανταποκρινόμενος στην επίσημη πρόσκληση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το δείπνο με ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων και της ΕΕ.
- Η απίστευτη «σύνδεση» του Ράφα Μπενίτεθ με τη Μάλμε
- O Saint Laurent είναι επίσημα η πιο δημοφιλής μάρκα στον κόσμο αυτή τη στιγμή που μιλάμε
- Οι Νορβηγοί λένε «όχι» στην αμοιβή του 1 τρισ. που απαιτεί ο Μασκ από την Tesla
- Σερβία: Ο ΟΗΕ καταγγέλλει αδράνεια της δικαιοσύνης έναν χρόνο μετά την τραγωδία στο Νόβι Σαντ
- Η Alpha Bank φέρνει το πνεύμα των Χριστουγέννων με 50% επιπλέον Bonus πόντους στους συνεργάτες του προγράμματος
- «Ο Γιαμάλ οδηγεί τον Φλικ στην έξοδο» – Χαμός στην Μπαρτσελόνα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις