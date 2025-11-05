Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να επισκεφθεί την Αθήνα εντός του Νοεμβρίου, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η ακριβής ημερομηνία της επίσκεψης αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

Σημειώνεται πως ο Ζελένσκι είχε επισκεφτεί ξανά την Αθήνα τον Αύγουστο του 2023, ανταποκρινόμενος στην επίσημη πρόσκληση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το δείπνο με ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων και της ΕΕ.