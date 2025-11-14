Στο Παρίσι ο Ζελένσκι στις 17 Νοεμβρίου – Τι θα συζητήσει με τον Μακρόν

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα υποδεχτεί τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Παρίσι στις 17 Νοεμβρίου.

Η συνάντηση Μακρόν και Ζελένσκι

Η συνάντηση θα γίνει προκειμένου ο Μακρόν να επιβεβαιώσει τη μακροπρόθεσμη υποστήριξη της Γαλλίας στην ασφάλεια της Ουκρανίας, ανακοίνωσε το γραφείο του προέδρου της Γαλλίας την Παρασκευή, σύμφωνα με το Reuters.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν επίσης τη διμερή συνεργασία σε τομείς όπως η ενέργεια, η οικονομία και η άμυνα.