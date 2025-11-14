Στο Παρίσι ο Ζελένσκι στις 17 Νοεμβρίου – Τι θα συζητήσει με τον Μακρόν
Συνάντηση θα πραγματοποιηθεί μεταξύ του Εμανουέλ Μακρόν και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι
- Επιστήμονες ζητάνε αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης, αλλά με τρόπο
- Γιατί οι Ευρωπαίοι διστάζουν να πάρουν τις άδειες τους;
- Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 22χρονος που κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ - «Κοπανούσε την πλάτη του σε κολόνα»
- Κτηνοτρόφος ξεκινά απεργία πείνας στη Λάρισα – «Είμαστε άνεργοι, μας θανάτωσαν τα ζώα»
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα υποδεχτεί τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Παρίσι στις 17 Νοεμβρίου.
Η συνάντηση Μακρόν και Ζελένσκι
Η συνάντηση θα γίνει προκειμένου ο Μακρόν να επιβεβαιώσει τη μακροπρόθεσμη υποστήριξη της Γαλλίας στην ασφάλεια της Ουκρανίας, ανακοίνωσε το γραφείο του προέδρου της Γαλλίας την Παρασκευή, σύμφωνα με το Reuters.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν επίσης τη διμερή συνεργασία σε τομείς όπως η ενέργεια, η οικονομία και η άμυνα.
- Η θέα από το έδαφος της Χιροσίμα
- Ο πόλεμος του γυμνού: Κιμ Καρντάσιαν, Κρις Τζένερ και Ρέι Τζέι σε μπαράζ αλληλομηνύσεων για το διάσημο sex tape του 2007
- Ο νέος Μπουφόν δεν φορά γάντια, αλλά… σκοράρει
- Στην πολιτική προστασία επενδύει ο Δήμος Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη
- Σφυροκόπημα Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη: Δεν κάνατε τίποτα για να περιορίσετε την αισχροκέρδεια – Μονόδρομος η πολιτική αλλαγή
- Πάτρα: Απαγχονισμένος εντοπίστηκε κρατούμενος των φυλακών του Αγίου Στεφάνου
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις