Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβαν τη σημασία της καταπολέμησης της διαφθοράς, μέσω ανεξάρτητων και αποτελεσματικών θεσμών, στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν το πρωί χθες Κυριακή, ανέφερε ο πρώτος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters, επάνω, ο Μακρόν, αριστερά, με τον Ζελένσκι).

Αυτήν την εβδομάδα ο Ζελένσκι προκάλεσε σάλο μ’ έναν νόμο που ακύρωνε εκ των πραγμάτων την ανεξαρτησία δύο υπηρεσιών καταπολέμησης της διαφθοράς, θέτοντάς τες απευθείας υπό την αιγίδα του γενικού εισαγγελέα, ο οποίος υπάγεται στην εκτελεστική εξουσία.

Ο Ζελένσκι επικύρωσε αμέσως τον νόμο μετά την ψήφισή του από το κοινοβούλιο, την Τρίτη, αλλά υπαναχώρησε δύο ημέρες αργότερα.

«Συμμεριζόμαστε την άποψη ότι αυτό που ξεχωρίζει σήμερα την Ουκρανία από τη Ρωσία είναι πως παραμένει, παρά τον πόλεμο, ζωντανή δημοκρατία και σκοπεύει να συνεχίσει να προοδεύει στον ευρωπαϊκό δρόμο της.

»Στο πλαίσιο αυτό, επαναβεβαιώσαμε πόσο σημαντική είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς, μέσω ανεξάρτητων και πλήρως αποτελεσματικών θεσμών» ανέφερε ο Μακρόν.

Ο γάλλος πρόεδρος πρόσθεσε ότι το Παρίσι θα συνεχίσει να παρέχει βοήθεια στην Ουκρανία και θα εντείνει τις πιέσεις του στη Ρωσία η οποία «θα πρέπει εντέλει να συμφωνήσει σε μια κατάπαυση του πυρός που θ’ ανοίξει τον δρόμο για συνομιλίες, για μια ισχυρή και βιώσιμη ειρήνη, με τη συμμετοχή των Ευρωπαίων.

I reiterated France’s support: we will continue to strengthen our assistance to Ukraine and increase pressure on Russia, which must finally agree to a ceasefire that paves the way for talks…

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία είχε ζητήσει «εξηγήσεις» από τον Ζελένσκι για την επικύρωση του αμφιλεγόμενου νόμου, ανέφερε χθες, επίσης στην πλατφόρμα Χ, ότι η Ουκρανία οφείλει «να διαφυλάξει τα ανεξάρτητα όργανα καταπολέμησης της διαφθοράς, που αποτελούν θεμέλιο λίθο του κράτους δικαίου».

Το Κίεβο «μπορεί να υπολογίζει στη στήριξή μας για να προχωρήσει στον ευρωπαϊκό δρόμο του», πρόσθεσε.

Good conversation with @ZelenskyyUa.

Ukraine has already achieved a lot on its European path.

It must build on these solid foundations and preserve independent anti-corruption bodies, which are cornerstones of Ukraine’s rule of law.

Ukraine can count on our support to deliver…

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 27, 2025