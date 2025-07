Η Ουκρανία έχει σκληρύνει τους περιορισμούς σε δύο αντιδιαφθορικές υπηρεσίες που βρίσκονται στο επίκεντρο της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας της κυβέρνησης, περιορίζοντας την αυτονομία τους υπέρ ενός αυστηρότερου εκτελεστικού ελέγχου, όπως μεταφέρει «ευγενικά» το Reuters. Ουσιαστικά οι αρχές τίθενται υπό την εποπτεία του διορισμένου από την κυβέρνηση γενικού εισαγγελέα.

Η εξάλειψη της ενδημικής διαφθοράς είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη του Κιέβου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για την εξασφάλιση δισεκατομμυρίων σε βοήθεια από τη Δύση. Ανεξάρτητοι ερευνητές έχουν φέρει σε δύσκολη θέση τους τελευταίους μήνες ανώτερους αξιωματούχους με κατηγορίες για διαφθορά.

Οι τροπολογίες που ψηφίστηκαν την Τρίτη παρέχουν στον γενικό εισαγγελέα, ο οποίος διορίζεται από τον πρόεδρο, αυστηρό έλεγχο επί του Εθνικού Γραφείου Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας και της Εξειδικευμένης Εισαγγελίας Καταπολέμησης της Διαφθοράς, σύμφωνα με δηλώσεις αρκετών βουλευτών.

Η ψηφοφορία προκάλεσε έντονη κριτική από τους επικεφαλής των δύο οργανισμών και από έναν υψηλόβαθμο αξιωματούχο της ΕΕ, και πυροδότησε τις μεγαλύτερες δημόσιες διαμαρτυρίες από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας το 2022.

Αυτό συνέβη μια μέρα μετά την σύλληψη δύο αξιωματούχων του NABU από την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας του Κιέβου, με την υποψία ότι είχαν δεσμούς με τη Ρωσία, και τη διεξαγωγή εκτεταμένων ερευνών σε υπαλλήλους της υπηρεσίας για άλλους λόγους. Οι επικριτές και οι δύο υπηρεσίες δήλωσαν ότι η καταστολή ήταν υπερβολική.

Κανένας ανώτερος αξιωματούχος δεν έχει σχολιάσει δημοσίως τον λόγο για τις τροπολογίες της Τρίτης, οι οποίες θα επιτρέπουν στον γενικό εισαγγελέα να μεταφέρει υποθέσεις από τις υπηρεσίες και να αναθέτει εκ νέου τις υποθέσεις σε άλλους εισαγγελείς.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, του οποίου το κόμμα κατέχει την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, ενέκρινε τις τροπολογίες αργά την Τρίτη. Το γραφείο του δεν απάντησε σε προηγούμενο αίτημα για σχόλιο.

Ο επικεφαλής της NABU, Σέμεν Κρυβόνος, είχε παροτρύνει τον Ζελένσκι να μην υπογράψει το νομοσχέδιο που προωθήθηκε με ταχεία διαδικασία, το οποίο χαρακτήρισε ως απόπειρα «καταστροφής» της υποδομής καταπολέμησης της διαφθοράς στην Ουκρανία.

Μετά την ψηφοφορία της Τρίτης, τα κρατικά ομόλογα της Ουκρανίας έπεσαν περισσότερο από 2% στις διεθνείς αγορές, με το μεγαλύτερο μέρος του χρέους των 20 δισ. δολαρίων που αναδιαρθρώθηκε πέρυσι, να πέφτει πάνω από 1 σεντ, μεταξύ 45 και 50 σεντ ανά δολάριο.

Εκατοντάδες Ουκρανοί διαδήλωσαν κοντά στην προεδρική διοίκηση στο κέντρο του Κιέβου αργά την Τρίτη, ενώ μικρότερες διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε αρκετές άλλες πόλεις.

