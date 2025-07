Ευρύς ανασχηματισμός έγινε στην Ουκρανία, με τη Γιούλια Σβιριντένκο να αναλαμβάνει πρωθυπουργός.

Όπως αναφέρει το Al Jazeera, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προχώρησε σε πολλές αλλαγές, τις περισσότερες από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στα ουκρανικά εδάφη πριν από πάνω από τρία χρόνια.

Η 39χρονη Σβιριντένκο έγινε πρωθυπουργός αντικαθιστώντας τον Ντένις Σμίχαλ που κατείχε τη θέση από το 2020.

Το ουκρανικό κοινοβούλιο επικύρωσε την πρωθυπουργική αλλαγή.

Η Γιούλια Σβιρίντενκο διετέλεσε στο παρελθόν πρώτη αναπληρώτρια πρωθυπουργός και υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης και Εμπορίου, ρόλοι που την έφεραν σε στενή επαφή με την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Της πιστώθηκε η διαπραγμάτευση της συμφωνίας για τα ορυκτά μεταξύ της Ουάσινγκτον και του Κιέβου νωρίτερα φέτος, η οποία βοήθησε στο ξεπάγωμα της αρχικά ψυχρής σχέσης μεταξύ του Τραμπ και του Ζελένσκι, όπως σημειώνει το AJ.

Η Σβιριντένκο έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι σκοπεύει να επικεντρωθεί στην επέκταση της εγχώριας παραγωγής όπλων της Ουκρανίας και της ισχύος των ενόπλων δυνάμεών της, καθώς και στη στήριξη της οικονομίας.

«Η κυβέρνησή μας χαράζει την πορεία της προς μια Ουκρανία που θα στέκεται γερά στα δικά της θεμέλια – στρατιωτικά, οικονομικά και κοινωνικά», τόνισε.

«Ο βασικός μου στόχος είναι τα πραγματικά, θετικά αποτελέσματα που κάθε Ουκρανός θα αισθάνεται στην καθημερινή του ζωή. Ο πόλεμος δεν αφήνει περιθώρια για καθυστερήσεις. Πρέπει να δράσουμε γρήγορα και αποφασιστικά», σημείωσε.

Η σχετική ανάρτηση στο Χ:

It is a great honor for me to lead the Government of Ukraine today.

Our Government sets its course toward a Ukraine that stands firm on its own foundations — military, economic, and social. My key goal is real, positive results that every Ukrainian will feel in daily life.

War… pic.twitter.com/oytWMCp1S3

