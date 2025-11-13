Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα βρεθεί την Κυριακή 16 Νοεμβρίου στην Αθήνα.

Ο Ζελένσκι είχε επισκεφθεί την Αθήνα τον Αύγουστο του 2023

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο Ουκρανός πρόεδρος θα φτάσει την Κυριακή στην Αθήνα στις 12:20 το μεσημέρι.

Από το «Ελ. Βενιζέλος» θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα συναντήσει (στις 13:00) τον Κωνσταντίνο Τασούλα.

Στις 13:40 θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ στις 15:00 θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Οι ακριβείς ώρες της επίσκεψής του ενδέχεται να μην τηρηθούν, για λόγους ασφαλείας, κάτι το οποίο συνέβη και στην προηγούμενη επίσκεψή του στην Αθήνα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ζελένσκι είχε επισκεφτεί ξανά την Αθήνα τον Αύγουστο του 2023, ανταποκρινόμενος στην επίσημη πρόσκληση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το δείπνο με ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων και της ΕΕ.

«Πονοκέφαλος» Ζελένσκι από το νέο σκάνδαλο διαφθοράς – Ζητά εκ νέου βοήθεια από την ΕΕ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας συνεχίζει τις διεθνείς επαφές, ωστόσο πίσω στη χώρα του έχει ξεσπάσει σάλος λόγω του νέου σκανδάλου διαφθοράς που αγγίζει και τον ίδιο.

Ο Ζελένσκι, μάλιστα, ζήτησε την παραίτηση των υπουργών Ενέργειας και Δικαιοσύνης, με την έρευνα για το σκάνδαλο να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο Ουκρανός πρόεδρος τις τελευταίες ημέρες έχει ζητήσει επιτακτικά νέα οικονομική βοήθεια από τους συμμάχους του στην ΕΕ.

Ο ίδιος επισήμανε ότι πρέπει να ξεπεραστούν οι διαφωνίες σχετικά με τη χρήση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, σημειώνοντας ότι η νέα χρηματοδότηση είναι ζωτικής σημασίας για την καταπονημένη από τον πόλεμο οικονομία της χώρας του και για να συνεχίσουν τα ουκρανικά στρατεύματα να μάχονται με αυτά της Ρωσίας.