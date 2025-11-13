Η ΕΕ ξανά αντιμέτωπη με το κώλυμα της χρηματοδότησης της Ουκρανίας – «Είναι ζήτημα επιβίωσης», τονίζει ο Ζελένσκι

Ξανά αντιμέτωποι είναι οι υπουργοί Οικονομικών με τις κρίσιμες υποχρεώσεις της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής ατζέντας της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου και του μείζονος ζητήματος της χρηματοδότησης της Ουκρανίας.

Βασικό κομμάτι του συγκεκριμένου πλάνου είναι η «απελευθέρωση» των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Τα πλάνα της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να ελπίζει να πείσει τα κράτη μέλη – και ιδίως το Βέλγιο, το οποίο συνεχίζει να μπλοκάρει την πρόταση λόγω νομικών ανησυχιών – να προχωρήσουν με ένα δάνειο αποζημίωσης ύψους 140 δισ. ευρώ με βάση τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, τονίζει ο Guardian.

Η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επέμεινε σήμερα το πρωί ότι θα ήταν «ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να στηριχθεί η άμυνα και η οικονομία της Ουκρανίας».

Εντούτοις, όπως αναφέρει το Politico, η φον ντερ Λάιεν για πρώτη φορά έδωσε εναλλακτικές εάν το σχέδιο για τα περιουσιακά στοιχεία δεν υλοποιηθεί. Η πρόεδρος της Κομισιόν πρότεινε την έκδοση κοινού χρέους της ΕΕ, το οποίο θα αποπληρωθεί τελικά από τα εθνικά κεφάλαια. Μία έτερη επιλογή είναι η ξεχωριστή χρηματοδότηση της Ουκρανίας από κάθε χώρα μέσω των εθνικών προϋπολογισμών τους.

Όμως, τα δύο αυτά πλάνα ενδέχεται να πλήξουν περαιτέρω τις χώρες που βρίσκονται αντιμέτωπες με μεγάλο χρέος και η οικονομική συνεισφορά τους δύναται να είναι μιρκή αυτή την χρονική περίοδο.

Η τελική απόφαση για το θέμα έχει αναβληθεί μέχρι τη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ τον Δεκέμβριο, ενώ η χρηματοδότηση απαιτείται στις αρχές του επόμενου έτους, καθώς το 2026 η Ουκρανία πρόκειται να εξαντλήσει το χρηματικό της απόθεμα μέχρι την άνοιξη του 2026 αν δεν λάβει την απαραίτηση χρηματοδότηση.

Οι συνομιλίες έρχονται σε μια δύσκολη στιγμή για το Κίεβο, καθώς ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έπρεπε να αναλάβει δράση για να περιορίσει την αυξανόμενη δημόσια οργή στην χώρα για ένα σκάνδαλο διαφθοράς στον τομέα της ενέργειας, απολύοντας δύο υπουργούς που κατηγορούνται για συμμετοχή σε ένα σχέδιο δωροδοκίας μεγάλης κλίμακας.

Η υπουργός Οικονομικών της Δανίας, Στέφανι Λόζε, ρωτήθηκε για την αντίδρασή της στο σκάνδαλο και επέμεινε ότι υπάρχει αποφασιστικότητα να συνεχιστεί η υποστήριξη προς την Ουκρανία.

«Φυσικά, η Ουκρανία θα πρέπει να συνεχίσει να εργάζεται για τις μεταρρυθμίσεις, ενισχύοντας όλα τα τμήματα της κοινωνίας της [και] αυτό ισχύει και για την καταπολέμηση της διαφθοράς… αλλά δεν πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία ότι υπάρχει ισχυρή ευρωπαϊκή υποστήριξη πίσω από την Ουκρανία», είπε.

Το αίτημα Ζελένσκι και οι αντιρρήσεις εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο Ζελένσκι παρακάλεσε τους συμμάχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ξεπεράσουν τις διαφωνίες τους σχετικά με τη χρήση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, λέγοντας ότι η νέα χρηματοδότηση είναι ζωτικής σημασίας για την καταπονημένη από τον πόλεμο οικονομία της χώρας του, ώστε να συνεχίσει τον αγώνα της ενάντια στη Μόσχα.

«Ελπίζω, με τη βοήθεια του Θεού, να λάβουμε αυτή την απόφαση», δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg Television αργά το βράδυ της Τετάρτης στο Κίεβο. Διαφορετικά, «θα πρέπει να βρούμε μια εναλλακτική λύση, είναι ζήτημα επιβίωσης. Γι’ αυτό το χρειαζόμαστε πάρα πολύ. Και βασίζομαι στους εταίρους μας».

Την ίδια ώρα, η Ρωσία προχωράει αργά στο πεδίο της μάχης και επιτίθεται στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας για να υπονομεύσει την οικονομία της, καθώς πλησιάζουν οι χειμερινοί μήνες.

Η ρωσική εισβολή έχει εισέλθει στο τέταρτο έτος της, ενώ η κυβέρνηση του Ζελένσκι αντιμετωπίζει μια ταλαιπωρημένη οικονομία και εξαντλημένες μαχητικές δυνάμεις στον χειρότερο σύγκρουση στην Ευρώπη από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Από την επιστροφή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, έχει επίσης σημειωθεί μια στροφή από την άνευ όρων υποστήριξη της Δύσης προς το Κίεβο.

Με τη διακοπή της χρηματοδότησης από τις ΗΠΑ, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν δεσμευτεί να εντείνουν τη βοήθειά τους για να αποκρούσουν μια νέα απειλή από το Κρεμλίνο.

Τον περασμένο μήνα, η ΕΕ δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις αντιρρήσεις του Βελγίου, το οποίο κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο των ρωσικών κεφαλαίων και επιθυμεί μεγαλύτερες εγγυήσεις ότι δεν θα φέρει ευθύνη για ενδεχόμενους νομικούς κινδύνους. Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίκο, δήλωσε επίσης το Σάββατο ότι δεν θα υποστηρίξει κανένα σχέδιο κατάσχεσης των περιουσιακών στοιχείων του Κρεμλίνου «εάν τα κεφάλαια αυτά δαπανηθούν για στρατιωτικές δαπάνες στην Ουκρανία».

Ο Επίτροπος Οικονομικών της ΕΕ, Βάλντις Ντομπρόβσκις, προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα ότι πρέπει να προσφέρει μια «αξιόπιστη» δέσμευση χρηματοδότησης στην Ουκρανία, προκειμένου να ξεκλειδωθεί η νέα στήριξη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου προς το Κίεβο. Το ΔΝΤ έχει ξεκινήσει συνομιλίες με την Ουκρανία για ένα πακέτο βοήθειας που θα μπορούσε να ανέλθει συνολικά σε 8 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η εμπλοκή των ΗΠΑ

«Η Ρωσία πρέπει να πληρώσει για αυτόν τον πόλεμο» — και τα χρήματα από τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία θα βοηθήσουν την Ουκρανία να αγοράσει περισσότερα συστήματα αεροπορικής άμυνας από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη και να χρηματοδοτήσει την παραγωγή drones για να χτυπήσει ρωσικούς στόχους, δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Δεν έχουμε επιπλέον χρήματα και αυτός είναι ο τρόπος — και αυτό είναι δίκαιο», δήλωσε ο Ουκρανός ηγέτης.

Πρότεινε στον Τραμπ να στείλει «ένα καλό μήνυμα» στους Ευρωπαίους ηγέτες να δράσουν, αξιοποιώντας τα δισεκατομμύρια των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν παγώσει στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ έχει «περισσότερα από πέντε δισεκατομμύρια περιουσιακά στοιχεία, ίσως αποφασίσει να ξοδέψει αυτά τα χρήματα — θα βοηθήσει», δήλωσε ο Ζελένσκι. Προηγούμενες ενέργειες των ΗΠΑ, όπως οι ενεργειακές κυρώσεις, ώθησαν «τους ευρωπαίους εταίρους να λάβουν επίσης ορισμένες σκληρές αποφάσεις», είπε.

Ο πρόεδρος αποκάλυψε ότι η Ουκρανία έχει αρχίσει να παράγει αντιαεροπορικά drones μαζί με τις ΗΠΑ. «Αμερικανο-ουκρανική παραγωγή, συμπαραγωγή», είπε. «Ελπίζω ότι στο μέλλον θα έχουμε περισσότερα».

Η εκστρατεία εκφοβισμού της Ρωσίας

Ο Ζελένσκι είπε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είχε ξεκινήσει μια σκόπιμη εκστρατεία εκφοβισμού κατά της Ευρώπης με τις πρόσφατες εισβολές drones και μαχητικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι ηγέτες να είναι πιο διστακτικοί στο να στείλουν συστήματα αεροπορικής άμυνας στην Ουκρανία, είπε.

«Νομίζω ότι τους τρόμαξε, αυτός ήταν ο στόχος του, και τον πέτυχε», είπε ο Ζελένσκι. «Ήταν ψυχολογικός εκφοβισμός, χωρίς αμφιβολία».

Αναγνώρισε ότι η Ουκρανία αντιμετωπίζει μια «πολύ δύσκολη» κατάσταση στην πόλη Ποκρόβσκ, στην ανατολική περιοχή του Ντονέτσκ, όπου οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να αναλάβουν τον έλεγχο μετά από μήνες έντονων μαχών. Ο Ζελένσκι επέμεινε ότι οποιαδήποτε απόφαση για την απόσυρση των στρατευμάτων είναι θέμα των στρατιωτικών διοικητών στο έδαφος.

«Κανείς δεν τους πιέζει να πεθάνουν για χάρη των ερειπίων», είπε. «Θα υποστηρίξω τους στρατιώτες μας, ειδικά τους διοικητές που βρίσκονται εκεί, στο πώς μπορούν να ελέγξουν την κατάσταση. Αλλιώς θα είναι πολύ δαπανηρό για εμάς — το πιο σημαντικό για εμάς είναι οι στρατιώτες μας».

Η Ρωσία επιδιώκει μια νίκη στο Ποκρόβσκ για να προσπαθήσει να πείσει τον Τραμπ ότι η Ουκρανία πρέπει να αποσυρθεί από ολόκληρο το ανατολικό Ντονμπάς, που αποτελείται από τις περιοχές του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ, για να τερματιστεί ο πόλεμος, σύμφωνα με τον Ζελένσκι.

Επέμεινε ότι οι ρωσικές δυνάμεις «δεν έχουν τόσο μεγάλη δύναμη» και στοχεύουν το ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας ως μέρος των προσπαθειών τους να αναγκάσουν την Ουκρανία να υποταχθεί πριν από την άνοιξη.

«Γνωρίζουν ότι μόλις εξαφανιστεί ο ενεργειακός παράγοντας, δεν έχουν άλλους ισχυρούς παράγοντες», δήλωσε ο πρόεδρος.

Η διπλωματία για την επίτευξη εκεχειρίας έχει σταματήσει από τότε που ο Τραμπ πραγματοποίησε συνομιλίες κορυφής με τον Πούτιν στην Αλάσκα τον Αύγουστο. Ο Τραμπ εγκατέλειψε τα σχέδια για μια δεύτερη σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν, αυτή τη φορά στη Βουδαπέστη, αφού οι ΗΠΑ κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η Ρωσία δεν ήταν έτοιμη να απομακρυνθεί από τις απαιτήσεις της στις διαπραγματεύσεις για μια ειρηνευτική συμφωνία.

Η Ουκρανία παρέμεινε «ανοιχτή σε συνομιλίες με τους Ρώσους» για την επίτευξη της εκεχειρίας που επιδιώκει ο Τραμπ.