# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα για την ΕΕ – Ρωσικά περιουσιακά στοιχεία ή… ευρωομόλογα
Κόσμος 28 Οκτωβρίου 2025 | 17:05

Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα για την ΕΕ – Ρωσικά περιουσιακά στοιχεία ή… ευρωομόλογα

Η ΕΕ συνεχίζει την προσπάθειά της να πείσει τα κράτη-μέλη ότι η μόνο οδός για την χρηματοδότηση της Ουκρανίας είναι η χρήση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων

Βασιλική Δρίβα
ΕπιμέλειαΒασιλική Δρίβα
Η αναπάντεχη «μυστική» τροφή για υγιή καρδιά και πεπτικό σύστημα

Η αναπάντεχη «μυστική» τροφή για υγιή καρδιά και πεπτικό σύστημα

Spotlight

Η ΕΕ εντείνει την άσκηση πίεσης στα κράτη-μέλη που φέρουν αντίσταση στην αξιοποίηση δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Το δεύτερο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορά κοινό δανεισμό της ΕΕ, γνωστό ως ευρωομόλογα, ένα πλάνο που είναι πολύ πιο δύσκολο από την χρήση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Το πλάνο της ΕΕ για την αποδέσμευση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων

Αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιστεύουν ότι το Βέλγιο, στο οποίο φιλοξενούνται τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία, πρόκειται να «λυγίσει», όπως και άλλα κράτη που φαίνονται να τάσσονται κατά του σχεδίου, υπό την προοπτική της εναλλακτικής λύσης του κοινού δανεισμού, την οποία θεωρούσαν ανέκαθεν κάτι μη θετικό.

Όπως τόνισε ο Κάρελ Λανού, διευθύνων σύμβουλος του Κέντρου Ευρωπαϊκών Πολιτικών Μελετών, ενός think tank με έδρα τις Βρυξέλλες, η έλλειψη της δημοσιονομικής πειθαρχίας είναι μεγάλη, σε τέτοιο βαθμό που ο ίδιος δεν πιστεύει ότι τα ευρωομόλογα θα γίνουν αποδεκτά, αναφέρει δημοσίευμα του Politico.

Βέβαια, το σχέδιο για να πάρει το πράσινο φως χρειάζεται την θετική άποψη και των 27 κρατών-μελών.

Αρκετές ήταν οι αμφιβολίες τόσο κρατών, όσο και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αναφορικά με το να μπει «χέρι» στα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια, κάτι που θεωρούνταν νομικά και ηθικά προβληματικό. Εντούτοις οι ανάγκες της Ουκρανίας, συνάμα με την πλέον αβέβαιη στάση των ΗΠΑ, οδήγησαν στο να επανεξεταστεί το ζήτημα.

Βέβαια, το σχέδιο για να πάρει το πράσινο φως χρειάζεται την θετική άποψη και των 27 κρατών-μελών, ενώ στην τελευταία σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ, ο πρωθυπουργός του Βελγίου Μπαρτ Ντε Βέβερ, αρνήθηκε να συνηγορήσει με την εκμετάλλευση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Μάχη ενάντια στον χρόνο

Αυτή τη στιγμή ο χρόνος φαίνεται να μην είναι σύμμαχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η Ουκρανία τον Μάρτιο πρόκειται να ξεμείνει από οικονομικούς πόρους, την ίδια ώρα που συγκεκριμένα κράτη ετοιμάζονται να κάνουν μία μίνι συμμαχία επιφυλακτική προς την Ουκρανία, πιο συγκεκριμένα η Ουγγαρία, η Τσεχία και η Σλοβακία.

Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή η διπλωματία θα χρειαστεί να παίξει σημαντικό ρόλο ώστε η γενική άποψη της ΕΕ να περάσει και στις χώρες που φαίνονται αρνητικές προς την Ουκρανία.

Η ΕΕ φέρεται να πιστεύει ότι η αρνητική στάση του Ντε Βέβερ δεν θα κρατήσει πέρα από τον Δεκέμβριο.

Μάλιστα, σύμφωνα με το Politico, διπλωμάτης φαίνεται να υποστηρίζει ότι η ίδεα για την αξιοποίηση ευρωομολόγων πόρρω απέχει από την πραγματικότητα.

Η ΕΕ φέρεται να πιστεύει ότι η αρνητική στάση του Ντε Βέβερ δεν θα κρατήσει πέρα από τον Δεκέμβριο, όπου έχει προγραμματιστεί συνάντηση αξιωματούχων του μπλοκ.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της Ένωσης, η χρήση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων θα γίνει, χωρίς αμφιβολία, με το ερώτημα να αφορά το πότε και όχι το αν.

Ένα μεγάλο ρίσκο

Όπως είναι γνωστό, το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας βρίσκεται υπό την εποπτεία ενός χρηματοπιστωτικού καταθετηρίου με το όνομα Euroclear στο Βέλγιο. Αυτό έχει ως λογική απόρροια η χώρα να αντιμετωπίζει σημαντικό χρηματοοικονομικό και νομικό κίνδυνο.

Όπως τόνισε εκπρόσωπος της Κομισιόν, σε εξέλιξη βρίσκονται διαπραγματεύσεις με τις βελγικές αρχές επί του ζητήματος, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι έτοιμη να παράσχει περαιτέρω διευκρινίσεις που χρειάζονται.

Η Κομισιόν φαίνεται ότι στην προσπάθειά της να πείσει το Βέλγιο για την ορθότητα της απόφασης, μείωσε το πραγματικό ρίσκο της πρότασης που θέτει επί τάπητος.

Παράλληλα έκανε ξεκάθαρο ότι οποιαδήποτε πρόταση τεθεί υπό συζήτηση, θα έχει δημιουργηθεί με βάση το συλλογικό ρίσκο που θα μοιράζονται τα κράτη-μέλη και όχι μόνο μία χώρα. Εντούτοις ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για πραγματικό κίνδυνο.

Η Κομισιόν φαίνεται ότι στην προσπάθειά της να πείσει το Βέλγιο για την ορθότητα της απόφασης, μείωσε το πραγματικό ρίσκο της πρότασης που θέτει επί τάπητος, υποστηρίζοντας ότι τα 140 δισεκατομμύρια που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν, θα δοθούν πίσω στη Ρωσία μόνο εάν εκείνη βάλει τέλος στον πόλεμο και πληρώσει αποζημιώσεις στην Ουκρανία. Όπως όλα δείχνουν, αυτό το σενάριο φαντάζει μακρινό με το Politico να υποστηρίζει ότι η εξόφληση του ποσού είναι απίθανο να πραγματοποιηθεί στο μέλλον.

Ο βασικός φόβος του Βελγίου είναι η κινητοποίηση της Ρωσίας με δικηγόρους που θα μαχηθούν για την επιστροφή του ποσού, λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα είχε υπογράψει διμερή επενδυτική συνθήκη με τη Ρωσία το 1989.

Economy
Αποταμίευση: Η οικονομία της υπερκατανάλωσης επιστρέφει

Αποταμίευση: Η οικονομία της υπερκατανάλωσης επιστρέφει

Vita.gr
Η αναπάντεχη «μυστική» τροφή για υγιή καρδιά και πεπτικό σύστημα

Η αναπάντεχη «μυστική» τροφή για υγιή καρδιά και πεπτικό σύστημα

Τράπεζες
Τράπεζες: Έρχεται νέα «ανάκριση» των αναλυτών στις τραπεζικές διοικήσεις

Τράπεζες: Έρχεται νέα «ανάκριση» των αναλυτών στις τραπεζικές διοικήσεις

inWellness
inTown
«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
Stream newspaper
Ισραήλ: Κατηγορεί τη Χαμάς ότι επέστρεψε λείψανα ομήρου, η σορός του οποίου είχε ανακτηθεί
Έκτακτη σύσκεψη 28.10.25

Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς ότι επέστρεψε λείψανα ομήρου, η σορός του οποίου είχε ανακτηθεί

Έκτακτη σύσκεψη υπό τον Μπενιαμίν Νετανιάχου - Ακροδεξιοί υπουργοί του Ισραήλ ζητούν και πάλι την «καταστροφή» της Χαμάς και τον καλούν να πάρει απόφαση για την επιστροφή στον πόλεμο

Σύνταξη
Ζελένσκι: Δηλώνει έτοιμος για ειρηνευτικές συνομιλίες αλλά ζητά την οικονομική στήριξη της ΕΕ για τρία χρόνια
«Ούτε βήμα πίσω» 28.10.25

Έτοιμος για ειρηνευτικές συνομιλίες δηλώνει ο Ζελένσκι, αλλά ζητά την οικονομική στήριξη της ΕΕ για τρία χρόνια

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους που δημοσιεύονται σήμερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι λέει ότι οι συνομιλίες μπορούν να γίνουν οπουδήποτε εκτός Ρωσίας και Λευκορωσίας

Σύνταξη
Άντριου: Γουάινσταϊν, Μάξγουελ και Έπσταϊν καλοπερνούσαν στο Royal Lodge μετά το ένταλμα σύλληψης
Νέες αποκαλύψεις 28.10.25

Οικοδεσπότης δημοσία δαπάνη - Όταν ο Άντριου υποδέχτηκε στο Royal Lodge Γουάινσταϊν, Μάξγουελ και Έπσταϊν

Νέες αποκαλύψεις για τον πρώην πρίγκιπα Άντριου που υποδεχόταν με πάρτι τους διαβόητους φίλους του στην πολυτελή κατοικία που του είχε παραχωρηθεί σχεδόν δωρεάν

Σύνταξη
Σεισμός στην Τουρκία: Απανωτοί μετασεισμοί μετά τη δόνηση 6,1 Ρίχτερ – Πάνω από 20 τραυματίες
Πανικός 28.10.25

Απανωτοί μετασεισμοί μετά τα 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία - Κατάρρευση κτιρίων και πάνω από 20 τραυματίες

Ο σεισμός 6,1 Ρίχτερ με μικρό εστιακό βάθος στην περιοχή Σιντίργκι στην Τουρκία προκάλεσε πανικό στους κατοίκους - Ήταν η δεύτερη ισχυρή δόνηση μέσα σε 2,5 μήνες

Σύνταξη
Ισραήλ: Πέντε νεκροί από επιθέσεις σε Γάζα και Δυτική Όχθη, η Χαμάς επέστρεψε μία ακόμη σορό ομήρου
Οι τελευταίες εξελίξεις 28.10.25

Πέντε νεκροί από επιθέσεις του Ισραήλ σε Γάζα και Δυτική Όχθη, η Χαμάς επέστρεψε μία ακόμη σορό ομήρου

Παρά την εκεχειρία στη Γάζα, το Ισραήλ συνεχίζει να πραγματοποιεί φονικές επιθέσεις - Οι IDF πραγματοποίησαν ολονύχτιες επιδρομές σε περιοχές της Δυτικής Όχθης

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αλλάζοντας τα δεδομένα…
On Field 28.10.25

Αλλάζοντας τα δεδομένα…

Ο Κίναν Έβανς ετοιμάζεται για την μεγάλη επιστροφή και ο Μπαρτζώκας θα έχει για πρώτη φορά την ευκαιρία να σχεδιάσει το πλάνο του, χωρίς απουσίες

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Δημοσκόπηση: Κρίση εμπιστοσύνης στην Κεντροαριστερά – Το 33% πιστεύει ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να ηγηθεί της ανασυγκρότησης
Τι λένε οι πολίτες 28.10.25

Κρίση εμπιστοσύνης στην Κεντροαριστερά - Το 33% πιστεύει ότι ο Τσίπρας μπορεί να ηγηθεί της ανασυγκρότησης

Έντονο προβληματισμό για το χώρο της Κεντροαριστεράς δημιουργούν τα ευρήματα σε δημοσκόπηση της Prorata. Έχει απαξιωθεί δηλώνει το 32% των αριστερών-κεντροαριστερών, επιρρίπτοντας ευθύνες στις ηγεσίες των κομμάτων για την πολυδιάσπαση. Ζητάνε ρεαλιστικό πρόγραμμα και σύγκλιση δυνάμεων. Με μεγάλη διαφορά πρώτος ο Αλέξης Τσίπρας ως ικανότερος να ηγηθεί μιας ανασυγκρότησης του προοδευτικού χώρου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο Λανουά κάνει πως δεν καταλαβαίνει
On Field 28.10.25

Ο Λανουά κάνει πως δεν καταλαβαίνει

Ο Στεφάν Λανουά στο καθιερωμένο βίντεο της τηλεκριτικής του δεν σχολίασε συγκεκριμένες φάσεις της 8ης αγωνιστικής αν και προκάλεσαν διαμαρτυρίες ομάδων

Βάιος Μπαλάφας
Επιτέλους ελεύθερη! Η 61χρονη Μισέλ Ομπάμα για το στιλ, τις τρίχες, τους υποκριτές και το φόβο ως τακτική
Πρώην πρώτη 28.10.25

Επιτέλους ελεύθερη! Η 61χρονη Μισέλ Ομπάμα για το στιλ, τις τρίχες, τους υποκριτές και το φόβο ως τακτική

Σχεδόν μια δεκαετία μετά την αποχώρησή της από τον Λευκό Οίκο, η Μισέλ Ομπάμα αποκαλύπτει ότι αισθάνεται «πιο σίγουρη από ποτέ» καθώς ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το νέο της βιβλίο για το στιλ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Διακόσιοι τόνοι ζωικά απόβλητα από επιχείρηση που κάηκε στην Κέρκυρα ενταφιάζονταν στην Ήπειρο – Τρεις συλλήψεις
Ελλάδα 28.10.25

Διακόσιοι τόνοι ζωικά απόβλητα από επιχείρηση που κάηκε στην Κέρκυρα ενταφιάζονταν στην Ήπειρο – Τρεις συλλήψεις

Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται άλλα 12 άτομα - Σοκάρουν οι εικόνες με τα ζωικά απόβλητα που μεταφέρθηκαν σε περιοχή της Πρέβεζας από εργοστάσιο με κατεψυγμένα όπου εκδηλώθηκε μεγάλη πυρκαγιά πριν λίγες ημέρες στην Κέρκυρα

Σύνταξη
Χανιά: Ποινική δίωξη στον 22χρονο για τη δολοφονία του θείου του – Πήρε προθεσμία
Ελλάδα 28.10.25

Ποινική δίωξη στον 22χρονο για τη δολοφονία του θείου του στο Ελος - Πήρε προθεσμία

Οι κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν είναι ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία σε χώρο δημόσιας συνάθροισης και οπλοχρησία.

Σύνταξη
Μιλουτίνοφ: «Δύσκολο παιχνίδι με τη Μονακό – Καλό που επιστρέφουν οι τραυματίες»
Euroleague 28.10.25

Μιλουτίνοφ: «Δύσκολο παιχνίδι με τη Μονακό – Καλό που επιστρέφουν οι τραυματίες»

Οι τραυματίες του Ολυμπιακού σιγά σιγά επιστρέφουν και ενόψει του ματς με τη Μονακό, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ τόνισε ότι θα είναι μια καλή ευκαιρία για τους «ερυθρόλευκους» να μετρήσουν τις δυνάμεις τους απέναντι σε μια πολύ δυνατή ομάδα.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Η αποστολή για το παιχνίδι με τον Βόλο – «Φρεσκάρει» την ομάδα ο Μεντιλίμπαρ (pic)
Ποδόσφαιρο 28.10.25

Ολυμπιακός: Η αποστολή για το παιχνίδι με τον Βόλο – «Φρεσκάρει» την ομάδα ο Μεντιλίμπαρ (pic)

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την αποστολή του για το παιχνίδι με τον Βόλο στο Καραϊσκάκη (29/10, 17.30) για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson - Ολικό λίφτινγκ από τον Μεντιλίμπαρ.

Σύνταξη
Σαουδική Αραβία: Απίθανο σχέδιο για ποδοσφαιρικό γήπεδο στον… αέρα (vid)
Ποδόσφαιρο 28.10.25

Σαουδική Αραβία: Απίθανο σχέδιο για ποδοσφαιρικό γήπεδο στον… αέρα (vid)

Η Σαουδική Αραβία χτίζει μια φουτουριστική πόλη που όμοιά της δεν θα έχει υπάρξει στον πλανήτη και όπως φαίνεται αντίστοιχα... φιλόδοξο είναι και το σχέδιο για ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο στην κορυφή ουρανοξύστη, 350 μέρα πάνω από το έδαφος!

Σύνταξη
Τασούλας: Το θρυλικό ΟΧΙ είναι το μέγιστο και έσχατο μάθημα της γενιάς του ’40 προς τη σύγχρονη εποχή μας
Δήλωση ΠτΔ 28.10.25

Τασούλας: Το θρυλικό ΟΧΙ είναι το μέγιστο και έσχατο μάθημα της γενιάς του '40 προς τη σύγχρονη εποχή μας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας έκανε δηλώσεις μετά το πέρας της στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη για την 28η Οκτωβρίου

Σύνταξη
LIVE: ΟΦΗ – Ηρακλής
Ποδόσφαιρο 28.10.25

LIVE: ΟΦΗ – Ηρακλής

LIVE: ΟΦΗ – Ηρακλής. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση ΟΦΗ – Ηρακλής, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.

Σύνταξη
Ο ποιητής και ο σεξεργάτης – Αθέατες επιστολές μιας «έντονης φιλίας» και μιας εξαπάτησης
Πάθος 28.10.25

Ο ποιητής και ο σεξεργάτης – Αθέατες επιστολές μιας «έντονης φιλίας» και μιας εξαπάτησης

Η αλληλογραφία που μόλις κυκλοφόρησε αποκαλύπτει πώς αναπτύχθηκε ένας ισχυρός δεσμός μεταξύ του ποιητή του «Πένθιμου Μπλουζ», Ουίσταν Ώντεν και ενός εργαζόμενου στο σεξ, που διέρρηξε το σπίτι του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Κρόος στήριξε τον Βινίσιους για το ξέσπασμα κατά την αλλαγή του στο classico (pic)
Ποδόσφαιρο 28.10.25

Ο Κρόος στήριξε τον Βινίσιους για το ξέσπασμα κατά την αλλαγή του στο classico (pic)

Πολλά αρνητικά σχόλια έχει προκαλέσει η αντίδραση του Βινίσιους κατά τη στιγμή της αλλαγής του στο ντέρμπι της Ρεάλ με τη Μπαρτσελόνα, ωστόσο ένας θρύλος της «Βασίλισσας», ο Τόνι Κρόος, στάθηκε στο πλευρό του Βραζιλιάνου.

Σύνταξη
Ο Γιάνικ Σίνερ ξεπέρασε τα 50 εκατομμύρια δολάρια σε χρηματικά έπαθλα
Άλλα Αθλήματα 28.10.25

Ο Γιάνικ Σίνερ ξεπέρασε τα 50 εκατομμύρια δολάρια σε χρηματικά έπαθλα

Με τον θρίαμβό του στη Βιέννη, ο Σίνερ γίνεται ο έβδομος τενίστας στην ιστορία που ξεπερνά το ορόσημο των 50 εκατομμυρίων δολαρίων σε prize money, ενώ τα συνολικά του έσοδα από ATP και χορηγούς αγγίζουν νέο ρεκόρ.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ισραήλ: Κατηγορεί τη Χαμάς ότι επέστρεψε λείψανα ομήρου, η σορός του οποίου είχε ανακτηθεί
Έκτακτη σύσκεψη 28.10.25

Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς ότι επέστρεψε λείψανα ομήρου, η σορός του οποίου είχε ανακτηθεί

Έκτακτη σύσκεψη υπό τον Μπενιαμίν Νετανιάχου - Ακροδεξιοί υπουργοί του Ισραήλ ζητούν και πάλι την «καταστροφή» της Χαμάς και τον καλούν να πάρει απόφαση για την επιστροφή στον πόλεμο

Σύνταξη
Ο Μπιλ Γκέιτς ζητά αλλαγή προτεραιοτήτων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
«Στροφή στρατηγικής» 28.10.25

Ο Μπιλ Γκέιτς ζητά αλλαγή προτεραιοτήτων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Η προστασία της υγείας και της ευημερίας σε έναν κόσμο που θερμαίνεται έχει μεγαλύτερη σημασία από τους βραχυπρόιεσμους στόχους μείωσης των εκπομπών, υποστηρίζει ο Γκέιτς.

Σύνταξη
Τζάκι Φεράρα: Η χαρισματική γλύπτρια έφυγε από τη ζωή στα 95 της χρόνια με υποβοηθούμενη αυτοκτονία
Art 28.10.25

Τζάκι Φεράρα: Η χαρισματική γλύπτρια έφυγε από τη ζωή στα 95 της χρόνια με υποβοηθούμενη αυτοκτονία

Η Τζάκι Φεράρα ταξίδεψε στη Βασιλεία της Ελβετίας, προκειμένου να βάλει τέλος στη ζωή της, έστω κι αν ήταν καλά στην υγεία της. Πέθανε σε ηλικία 95 ετών.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

