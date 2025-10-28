Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα για την ΕΕ – Ρωσικά περιουσιακά στοιχεία ή… ευρωομόλογα

Η ΕΕ εντείνει την άσκηση πίεσης στα κράτη-μέλη που φέρουν αντίσταση στην αξιοποίηση δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Το δεύτερο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορά κοινό δανεισμό της ΕΕ, γνωστό ως ευρωομόλογα, ένα πλάνο που είναι πολύ πιο δύσκολο από την χρήση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Το πλάνο της ΕΕ για την αποδέσμευση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων

Αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιστεύουν ότι το Βέλγιο, στο οποίο φιλοξενούνται τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία, πρόκειται να «λυγίσει», όπως και άλλα κράτη που φαίνονται να τάσσονται κατά του σχεδίου, υπό την προοπτική της εναλλακτικής λύσης του κοινού δανεισμού, την οποία θεωρούσαν ανέκαθεν κάτι μη θετικό.

Όπως τόνισε ο Κάρελ Λανού, διευθύνων σύμβουλος του Κέντρου Ευρωπαϊκών Πολιτικών Μελετών, ενός think tank με έδρα τις Βρυξέλλες, η έλλειψη της δημοσιονομικής πειθαρχίας είναι μεγάλη, σε τέτοιο βαθμό που ο ίδιος δεν πιστεύει ότι τα ευρωομόλογα θα γίνουν αποδεκτά, αναφέρει δημοσίευμα του Politico.

Βέβαια, το σχέδιο για να πάρει το πράσινο φως χρειάζεται την θετική άποψη και των 27 κρατών-μελών.

Αρκετές ήταν οι αμφιβολίες τόσο κρατών, όσο και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αναφορικά με το να μπει «χέρι» στα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια, κάτι που θεωρούνταν νομικά και ηθικά προβληματικό. Εντούτοις οι ανάγκες της Ουκρανίας, συνάμα με την πλέον αβέβαιη στάση των ΗΠΑ, οδήγησαν στο να επανεξεταστεί το ζήτημα.

Μάχη ενάντια στον χρόνο

Αυτή τη στιγμή ο χρόνος φαίνεται να μην είναι σύμμαχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η Ουκρανία τον Μάρτιο πρόκειται να ξεμείνει από οικονομικούς πόρους, την ίδια ώρα που συγκεκριμένα κράτη ετοιμάζονται να κάνουν μία μίνι συμμαχία επιφυλακτική προς την Ουκρανία, πιο συγκεκριμένα η Ουγγαρία, η Τσεχία και η Σλοβακία.

Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή η διπλωματία θα χρειαστεί να παίξει σημαντικό ρόλο ώστε η γενική άποψη της ΕΕ να περάσει και στις χώρες που φαίνονται αρνητικές προς την Ουκρανία.

Η ΕΕ φέρεται να πιστεύει ότι η αρνητική στάση του Ντε Βέβερ δεν θα κρατήσει πέρα από τον Δεκέμβριο.

Μάλιστα, σύμφωνα με το Politico, διπλωμάτης φαίνεται να υποστηρίζει ότι η ίδεα για την αξιοποίηση ευρωομολόγων πόρρω απέχει από την πραγματικότητα.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της Ένωσης, η χρήση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων θα γίνει, χωρίς αμφιβολία, με το ερώτημα να αφορά το πότε και όχι το αν.

Ένα μεγάλο ρίσκο

Όπως είναι γνωστό, το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας βρίσκεται υπό την εποπτεία ενός χρηματοπιστωτικού καταθετηρίου με το όνομα Euroclear στο Βέλγιο. Αυτό έχει ως λογική απόρροια η χώρα να αντιμετωπίζει σημαντικό χρηματοοικονομικό και νομικό κίνδυνο.

Όπως τόνισε εκπρόσωπος της Κομισιόν, σε εξέλιξη βρίσκονται διαπραγματεύσεις με τις βελγικές αρχές επί του ζητήματος, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι έτοιμη να παράσχει περαιτέρω διευκρινίσεις που χρειάζονται.

Η Κομισιόν φαίνεται ότι στην προσπάθειά της να πείσει το Βέλγιο για την ορθότητα της απόφασης, μείωσε το πραγματικό ρίσκο της πρότασης που θέτει επί τάπητος.

Παράλληλα έκανε ξεκάθαρο ότι οποιαδήποτε πρόταση τεθεί υπό συζήτηση, θα έχει δημιουργηθεί με βάση το συλλογικό ρίσκο που θα μοιράζονται τα κράτη-μέλη και όχι μόνο μία χώρα. Εντούτοις ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για πραγματικό κίνδυνο.

Ο βασικός φόβος του Βελγίου είναι η κινητοποίηση της Ρωσίας με δικηγόρους που θα μαχηθούν για την επιστροφή του ποσού, λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα είχε υπογράψει διμερή επενδυτική συνθήκη με τη Ρωσία το 1989.