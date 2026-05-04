Ουκρανικό drone χτυπά πολυώροφο κτίριο στη Μόσχα, μόλις 6 χλμ. από το Κρεμλίνο
Μια έκρηξη που προκλήθηκε από ουκρανική επίθεση drone συγκλόνισε τη Μόσχα λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη παρέλαση της 9ης Μαΐου
Τη νύχτα της 4ης Μαΐου, ακούστηκε μια έκρηξη στη Μόσχα, στην περιοχή της οδού Μοσφιλμοβσκάγια, περίπου έξι χιλιόμετρα από το Κρεμλίνο. Οι ρωσικές αρχές δήλωσαν ότι η αιτία ήταν επίθεση με drone.
Σύμφωνα με αναφορές από ρωσικά κανάλια του Telegram, καταγράφηκαν ζημιές σε κτίριο κατοικιών ή διοικητικών γραφείων μετά την έκρηξη.
«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα drone χτύπησε ένα κτίριο κοντά στην οδό Μοσφιλμόβσκαγια. Δεν υπάρχουν θύματα. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται στον τόπο του συμβάντος», έγραψε ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιανίν.
⚡️ BREAKING: Attack on Moscow — explosions reported six kilometers from the Kremlin
During the night, a drone struck a high-rise building on Mosfilmovskaya Street.
Mayor Sobyanin confirmed the attack. No casualties have been reported.
According to monitoring channels, UAVs… pic.twitter.com/V5WWbIL1e6
— NEXTA (@nexta_tv) May 4, 2026
Ο κατεστραμμένος ουρανοξύστης βρίσκεται 6 χιλιόμετρα από το Κρεμλίνο, ανέφερε το κανάλι Astra Telegram.
Όπως κατέγραψαν τα κανάλια παρακολούθησης, ουκρανικά drones πέταξαν πάνω από την πόλη σε εξαιρετικά χαμηλά ύψη. Η επίθεση έλαβε χώρα πέντε ημέρες πριν από την προγραμματισμένη παρέλαση της 9ης Μαΐου στην Κόκκινη Πλατεία.
Αργότερα, η ρωσική πλευρά ανέφερε δύο ακόμη drones, τα οποία φέρεται να κατευθύνονταν προς τη Μόσχα και καταρρίφθηκαν από τις δυνάμεις αεροπορικής άμυνας.
БПЛА, який впав сьогодні вночі в Москві, виявився повноцінним ударним дроном типу FP-1.
Це перша зафіксована присутність українських ударних дронів у безпосередній близькості до Кремля за дуже тривалий час.
На календарі лише 4-те число, а дрони долітають майже до першого… pic.twitter.com/q1QwyVzL4p
— ⭐️Oles Filonenko⭐️ (@FilonenkoOles) May 4, 2026
Περιορισμοί στα αεροδρόμια
Στον απόηχο της επίθεσης, οι ρωσικές αεροπορικές αρχές επέβαλαν προσωρινούς περιορισμούς στις πτήσεις στα αεροδρόμια Domodedovo και Vnukovo της Μόσχας.
