Ρωσία: Ουκρανικό drone έπληξε συγκρότημα κατοικιών στην πόλη Γεκατερίνμπουργκ

Ουκρανικό drone έπληξε συγκρότημα κατοικιών στην πόλη Αικατερινούπολη στην Ρωσία, ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης. Είναι η πρώτη επίθεση κατά της τέταρτης σε μέγεθος πόλης της Ρωσίας από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας.

Ο κυβερνήτης της Αικατερινούπολης διευκρίνισε μέσω του Telegram ότι υπάρχει περιορισμένος αριθμός τραυματιών και πως το συγκρότημα εκκενώθηκε.

Δεν έχει υπάρξει σχολιασμός από το Κίεβο.

Ukrainian drones are flying over Yekaterinburg, Russia This is around 2,000km from Ukraine 🇺🇦🇷🇺‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️ pic.twitter.com/CtUYSVR1FC — WW3 Monitor (@WW3_Monitor) April 25, 2026

Η Αικατερινούπολη έχει πληθυσμό 1,5 εκατομμυρίου κατοίκων και βρίσκεται στην περιοχή Σβερντλόφσκ των Ουραλίων. Είναι έδρα εργοστασίων της πολεμικής βιομηχανίας και απέχει περισσότερα από 1.900 χιλιόμετρα από το Κίεβο.

Φονικό χτύπημα από την Ρωσία τη νύχτα

Το περιστατικό ακολουθεί την μαζική ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας με πυραύλους και drones κατά την διάρκεια της περασμένης νύχτας, κατά την οποία 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες έχουν τραυματισθεί.

Η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία με 619 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και 47 πυραυλους, ανέφερε σε ανακοίνωσή της στο Telegram η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, προσθέτοντας ότι κατέρριψε 580 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 30 πυραύλους.

Στο μεταξύ, το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας ανακοίνωσε ότι, μετά τη ρωσική νυκτερινή επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, συντρίμμια μη επανδρωμένου αεροσκάφους έπεσαν στη νοτιοανατολική ρουμανική πόλη Γαλάτσι προκαλώντας ζημιές σε πυλώνα ηλεκτροδότησης και σε παράρτημα μιας κατοικίας. Δεν υπήρξαν θύματα, υπογράμμισε το υπουργείο.