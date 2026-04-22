Ρωσία και Ουκρανία θέλουν να αναθερμάνουν τις συνομιλίες με διαμεσολαβητή τις ΗΠΑ

Το Κρεμλίνο εξέφρασε σήμερα την ελπίδα πως ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζάρεντ Κούσνερ, θα συνεχίσουν τις επισκέψεις τους στη Ρωσία στο πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι δεν είναι γνωστό στην παρούσα φάση πότε θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η επόμενη επίσκεψή τους στη Ρωσία, αναφέρει το RIA.

Οι συνομιλίες μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, με τη μεσολάβηση της Ουάσινγκτον, για τον τερματισμό της τετραετούς ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία σταμάτησαν μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων εναντίον του Ιράν και της εκστρατείας αντιποίνων της Τεχεράνης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, όπως σημείωσε το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Ο Ζελένσκι δηλώνει έτοιμος για συνάντηση σε οποιαδήποτε χώρα πλην Ρωσίας και Λευκορωσίας

Η Ουκρανία είναι έτοιμη να συναντηθεί με εκπροσώπους της Ρωσίας σε οποιαδήποτε χώρα εκτός από τη Ρωσία ή τη Λευκορωσία, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις 22 Απριλίου, ζητώντας την επανέναρξη των συνομιλιών υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, σύμφωνα με την Ουκρανική ιστοσελίδα Kyiv Independent.

Η έκκληση αυτή έρχεται σε μια στιγμή που οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις παραμένουν σε παύση εδώ και σχεδόν δύο μήνες, με την Ουάσιγκτον να στρέφει την προσοχή της στη σύγκρουση με το Ιράν και στις προσπάθειες για την επίλυσή της.

«Είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε μορφή συνομιλιών, ανά πάσα στιγμή», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους. «Δεν φοβόμαστε να συναντηθούμε οποιαδήποτε στιγμή σε οποιαδήποτε χώρα, εκτός από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, θα θέλαμε να το τονίσουμε αυτό για άλλη μια φορά. Είμαι βέβαιος ότι η τριμερής συνάντηση πρέπει να ξαναρχίσει».

Οι τελευταίες τριμερείς συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ πραγματοποιήθηκαν στις 16 Φεβρουαρίου. Μια συνάντηση που είχε προγραμματιστεί για τα τέλη Φεβρουαρίου στην συνέχεια της πρώτης, αναβλήθηκε λίγο πριν τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν.

Λαβρόφ: Οι διαπραγματεύσεις δεν αποτελούν προτεραιότητα

Ενώ το Κίεβο πιέζει για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σηματοδότησε νωρίτερα τον Απρίλιο ότι οι συνομιλίες με την Ουκρανία δεν αποτελούν επί του παρόντος προτεραιότητα για τη Μόσχα.

«Σε αυτό το στάδιο, το ζήτημα της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων δεν αποτελεί την πρώτη μας προτεραιότητα. Δεν έχουμε επιβάλει διαπραγματεύσεις σε κανέναν», δήλωσε. «Πάντα λειτουργούσαμε με βάση την αρχή ότι αν ο εταίρος μας είναι έτοιμος, είμαστε έτοιμοι».

Πλέον με την Ρωσία να δείχνει διάθεση να ξεκινήσει τις συνομιλίες αρχικά με τις ΗΠΑ, η διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία φαίνεται να μπαίνει πάλι στις προτεραιότητες της Ρωσίας.