Η ΕΕ ενέκρινε το δάνειο 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία – Ξεκινά η ροή πετρελαίου προς Ουγγαρία και Σλοβακία

Έπειτα από μήνες αδιεξόδου, οι πρέσβεις των 27 στις Βρυξέλλες έδωσαν το πράσινο φως για το δάνειο των 90 δισ. για την Ουκρανία. Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι ξεκινάει η ροή ρωσικού πετρελαίου στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία μέσω του αγωγού Ντρουζμπά. Και ο Βίκτορ Όρμπαν δήλωσε ότι αίρει το βέτο για το δάνειο.

Οι 27 πρέσβεις της ΕΕ επικύρωσαν επίσης το 20ό πακέτο κυρώσεων εις βάρος της Ρωσίας, για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η απόφαση αναμένεται να υπογραφεί αύριο, Πέμπτη.

Thank you President @ZelenskyyUa for delivering, as agreed: repairing the Druzhba pipeline and restoring its operation. https://t.co/v4nUwexIHR — António Costa (@eucopresident) April 21, 2026

Το παζάρι Όρμπαν-Ζελένσκι

Η χρηματοδότηση της Ουκρανίας με 90 δισ. ευρώ είχε συμφωνηθεί τον περασμένο Δεκέμβριο. Ωστόσο, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, άσκησε βέτο στην εκταμίευση του δανείου. Είχε προηγηθεί ρωσικό πλήγμα στο νότιο παρακλάδι του αγωγού Ντρουζμπά, μέσω του οποίου ρέει το κρίσιμο για τη Σλοβακία και την Ουγγαρία ρωσικό πετρέλαιο.

Ο Βίκτορ Όρμπαν είχε απαιτήσει την άμεση αποκατάσταση του αγωγού, την ώρα που το Κίεβο υποστήριζε ότι χρειαζόταν χρόνος για να αντιμετωπιστούν οι ζημιές. Επίσης, κατηγορούσε την Ουκρανία ότι επίτηδες καθυστερούσε την επανέναρξη των ροών, μιλώντας για εκβιασμό.

Τη λέξη εκβιασμό είχε χρησιμοποιήσει και ο Ρόμπερτ Φίτσο, πρωθυπουργός της Σλοβακίας. Η Μπρατισλάβα, σε αντίποινα για τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού, είχε παγώσει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στην Ουκρανία.

Χθες, Τρίτη, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι οι επισκευές ολοκληρώθηκαν, ώρες αφότου ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας δήλωσε έτοιμος να άρει το βέτο.

Σε αυτό προφανώς έπαιξε ρόλο και η εκλογική του ήττα την περασμένη Κυριακή, που έδωσε τέλος σε 16 χρόνια πρωθυπουργικής θητείας.

Integrantes da União Europeia aprovaram um empréstimo de 90 bilhões de euros à Ucrânia. A liberação do dinheiro foi autorizada após concerto do oleoduto Druzhba, por onde passa o petróleo russo em direção a Hungria e a Eslováquia. ➡ Assista: https://t.co/bFwcwLpLU9… pic.twitter.com/pU9udxXQnJ — GloboNews (@GloboNews) April 22, 2026

Κρίσιμη χρηματοδότηση

«Η Ουκρανία χρειάζεται πραγματικά αυτό το δάνειο και είναι επίσης ένα σημάδι ότι η Ρωσία δεν μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο εις βάρος της Ουκρανίας», δήλωσε η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας.

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Τάρας Κατσκα, χαρακτήρισε το δάνειο «ζήτημα ζωής και θανάτου». Επισήμανε ότι τα δύο τρίτα της χρηματοδότησης θα δαπανηθούν για την ενίσχυση των αμυντικών αναγκών της Ουκρανίας. Τα υπόλοιπα θα διατεθούν για ευρύτερη οικονομική βοήθεια.

Περιμένοντας το πετρέλαιο

Η υπουργός Οικονομίας της Σλοβακίας Ντενίσα Σάκοβα δήλωσε ότι ενημερώθηκε από τον ενεργειακό φορέα Ukrtransnaft, ο οποίος διαχειρίζεται τον αγωγό Ντρούζμπα στην Ουκρανία, ότι η συμπίεση του αγωγού είχε ξεκινήσει το πρωί της Τετάρτης και το αργό πετρέλαιο θα αρχίσει να ρέει στη Σλοβακία την Πέμπτη. Θα είναι οι πρώτες προμήθειες μετά τις 27 Ιανουαρίου.

Ο όγκος άντλησης δεν ήταν ακόμη σαφής. Ουκρανική πηγή δήλωσε ότι η διαμετακόμιση πετρελαίου είχε ξεκινήσει στις 12:35 τοπική ώρα το μεσημέρι της Τετάρτης (11:35 ώρα Ελλάδας).

Η ουγγρική ενεργειακή εταιρεία Mol δήλωσε ότι αναμένει τις πρώτες προμήθειες το αργότερο μέχρι την Πέμπτη.