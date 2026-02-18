newspaper
18.02.2026
Κρατούμενος απέδρασε από την Ευελπίδων
Ο Φίτσο προειδοποιεί τον Ζελένσκι με αντίποινα αν δεν επαναλειτουργήσει ο πετρελαιαγωγός Ντρούζμπα
Κόσμος 18 Φεβρουαρίου 2026

Ο Φίτσο προειδοποιεί τον Ζελένσκι με αντίποινα αν δεν επαναλειτουργήσει ο πετρελαιαγωγός Ντρούζμπα

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός απείλησε να τερματίσει τη συνεργασία για προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία - που αντιμετωπίζει διακοπές ηλεκτροδότησης που προκλήθηκαν από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές

Σύνταξη
Nordic diet: Η διατροφή που «αγαπά» τον πλανήτη και την υγεία σου

Nordic diet: Η διατροφή που «αγαπά» τον πλανήτη και την υγεία σου

Spotlight

Κατάσταση έκτακτης έκτακτης ανάγκης για τις προμήθειες πετρελαίου λόγω της διακοπής των ρωσικών παραδόσεων μέσω του αγωγού Ντρούζμπα κήρυξε, σήμερα, ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο. Ταυτόχρονα, απείλησε την Ουκρανία με αντίποινα αν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί.

Η Σλοβακία αποφάσισε να απελευθερώσει 250.000 τόνους από τα αποθέματά της έκτακτης ανάγκης λόγω της κατάστασης, τόνισε σήμερα ο Ρ. Φίτσο σε συνέντευξη Τύπου.

Την προηγούμενη εβδομάδα το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι διακόπηκαν οι ροές ρωσικού πετρελαίου που είχε προορισμό την Ανατολική Ευρώπη και διαμετακόμιση μέσω του ουκρανικού τμήματος του πετρελαιαγωγού Ντρούζμπα έπειτα από ρωσική επίθεση στις 27 Ιανουαρίου.

Ωστόσο, ο Ρ. Φίτσο, επικαλούμενος αναφορές από τις σλοβακικές υπηρεσίες πληροφοριών, υποστήριξε ότι οι εργασίες επισκευής έχουν ολοκληρωθεί, κατηγορώντας την ουκρανική κυβέρνηση ότι δεν ξαναρχίζει τις παραδόσεις για να «εκβιάσει» την Ουγγαρία, η οποία αντιτίθεται στη μελλοντική ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός απείλησε να τερματίσει τη συνεργασία για προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία – που αντιμετωπίζει διακοπές ηλεκτροδότησης που προκλήθηκαν από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές.

«Αν ο πρόεδρος Ζελένσκι πιστεύει ότι αυτές οι παραδόσεις δεν έχουν νόημα μπορούμε να αποφασίσουμε να αποσυρθούμε από αυτήν τη συμφωνία προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας», υπογράμμισε.

Ο Σλοβάκος πρεσβευτής στην Ουκρανία επέδωσε επίσημη νότα ζητώντας εξηγήσεις για την αναστολή των παραδόσεων πετρελαίου, πρόσθεσε ο Ρ. Φίτσο, ο οποίος ανακοίνωσε την πρόθεσή του να παραπέμψει το θέμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εξετάσει την κατάσταση.

Κατηγορίες και από τον Όρμπαν προς την Ουκρανία

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν κατηγόρησε επίσης την Ουκρανία για εκβιασμό, προσπαθώντας να αναγκάσει «την Ουγγαρία να ενταχθεί στον φιλοπολεμικό συνασπισμό των ευρωπαϊκών χωρών», τόνισε σε σημερινή του ανάρτηση στο Facebook.

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία ανακοίνωσαν ότι ζήτησαν από την Κροατία να επιτρέψει τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Adria.

«Υπάρχουν όμως δύο προβλήματα», τόνισε ο Σλοβάκος πρωθυπουργός. «Δεν έχουμε δοκιμάσει ποτέ την πλήρη ικανότητά του» και η τιμή ανά τόνο πετρελαίου για 100 χιλιόμετρα μεταφοράς «θα είναι πέντε ευρώ, πέντε φορές υψηλότερη» από ό,τι μέσω Ντρούζμπα.

Όταν ρωτήθηκε χθες σχετικά με το αίτημα χρήσης του αγωγού Adria, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι παραμένει «σε επαφή με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη» και είναι έτοιμη «να συγκαλέσει συνάντηση της ομάδας συντονισμού για το πετρέλαιο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης», υποστηρίζοντας παράλληλα ότι «δεν υπάρχουν βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι για την ασφάλεια ή τον εφοδιασμό» της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας, οι οποίες «διαθέτουν αποθέματα έκτακτης ανάγκης ισοδύναμα με 90 ημέρες».

Τράπεζες
Goldman Sachs: Ο αντίκτυπος στις τράπεζες από το Νόμο Κατσέλη

Goldman Sachs: Ο αντίκτυπος στις τράπεζες από το Νόμο Κατσέλη

«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά The Sea Inside, μας μιλάει για τη τζαζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ουκρανία: Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες – Κίεβο και Μόσχα συμφώνησαν… ότι διαφωνούν
18.02.26

Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες για την Ουκρανία - Κίεβο και Μόσχα συμφώνησαν... ότι διαφωνούν

Χωρίς ουσιαστική πρόοδο ολοκληρώθηκε ο νέος γύρος συνομιλιών για την Ουκρανία στη Γενεύη - Το μόνο στο οποίο φαίνεται να κατέληξαν Κίεβο και Μόσχα είναι να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις

Σύνταξη
Ιράν: Οι ΗΠΑ περικυκλώνουν την περιοχή, το Ισραήλ ετοιμάζεται για πόλεμο – Μικρό καλάθι από τις διαπραγματεύσεις
18.02.26

Οι ΗΠΑ περικυκλώνουν το Ιράν, το Ισραήλ ετοιμάζεται για πόλεμο, η Τεχεράνη παίζει καθυστερήσεις με τις συνομιλίες

Οι έμμεσες συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ στη Γενεύη δεν παρουσίασαν κάποια ιδιαίτερη πρόοδο - Την ίδια στιγμή η ένταση αυξάνεται ενώ το Ισραήλ έχει ξεκινήσει πολεμικές προετοιμασίες

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Λαγκάρντ: «Δεν έχει λάβει καμία απόφαση» – Η απάντηση στα δημοσιεύματα για παραίτηση από την ΕΚΤ
18.02.26

«Δεν έχει λάβει καμία απόφαση» - Εκπρόσωπος της Λαγκάρντ απαντά στα δημοσιεύματα για παραίτησή της από την ΕΚΤ

Οι Financial Times ανέφεραν ότι η Κριστίν Λαγκάρντ αποφάσισε να αποχωρήσει από την προεδρία της ΕΚΤ πριν τις γαλλικές εκλογές για να δώσει τη δυνατότητα στον Μακρόν να έχει λόγο για τον επόμενο επικεφαλής

Σύνταξη
Διεθνής Αμνηστία: Νέα επίθεση με Predator που αποδίδεται στην Intellexa – Τα μηνύματα που έλαβε δημοσιογράφος από την Ανγκόλα
18.02.26

Νέα επίθεση με Predator που αποδίδεται στην Intellexa - Τα μηνύματα που έλαβε δημοσιογράφος από την Ανγκόλα

Πώς έγινε η στόχευση με Predator μέσω WhatsApp στο iPhone γνωστού δημοσιογράφου από την Ανγκόλα - Η έρευνα της Διεθνούς Αμνηστίας και η μη απάντηση της Intellexa στα ερωτήματα που απέστειλε

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Καλιφόρνια: Αγνοούνται δέκα σκιέρ που παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα – Μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης
18.02.26

Θρίλερ με 10 αγνοούμενους σκιέρ - Παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα, μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης

Η χιονιοστιβάδα καταγράφηκε στο Κασλ Πικ, στην Καλιφόρνια - 10 σκιέρ να αγνοούνται, σύμφωνα με τις αρχές, ενώ έξι ακόμη άτομα έχουν αποκλειστεί και περιμένουν να διασωθούν

Σύνταξη
Από την «ομπρέλα» ασφαλείας των ΗΠΑ, στη στρατηγική αυτονομία – Είναι τα πυρηνικά λύση για την Ευρώπη;
18.02.26

Από την «ομπρέλα» ασφαλείας των ΗΠΑ, στη στρατηγική αυτονομία – Είναι τα πυρηνικά λύση για την Ευρώπη;

Με τις ΗΠΑ επί Τραμπ ως αναξιόπιστο σύμμαχο και τη Ρωσία να ασκεί πυρηνικό εκβιασμό, η συζήτηση στην Ευρώπη για μια νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας με πυρηνική αποτροπή παύει να είναι θεωρητική

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Βανς διαβεβαιώνει πως δεν έχει «καμιά σύγκρουση» με τον Ρούμπιο
18.02.26

Ο Βανς απαντά για τη... σύγκρουσή του με τον Ρούμπιο

«Είναι τόσο ενδιαφέρον το ότι τα μέσα ενημέρωσης προσπαθούν να δημιουργήσουν σύγκρουση εκεί που δεν υπάρχει καμιά», απάντησε ο Τζέι Ντι Βανς όταν ρωτήθηκε για τη σχέση του με τον Μάρκο Ρούμπιο.

Σύνταξη
Βρετανία: Η αστυνομία θα ερευνήσει τις πτήσεις με τις οποίες ο Έπσταϊν έστελνε γυναίκες στη χώρα
17.02.26

Η αστυνομία θα ερευνήσει τις πτήσεις με τις οποίες ο Έπσταϊν έστελνε γυναίκες στη Βρετανία

Οι αρχές δέχονταν πιέσεις τις τελευταίες ημέρες να ερευνήσουν την εμπλοκή του πρώην πρίγκιπα Άντριου Μαουντμπάντεν-Γουίνδσορ σε αυτές τις πτήσεις με τις οποίες ο Επστάϊν έστελνε γυναίκες στο Ηνωμένο Βασίλειο

Σύνταξη
Ουκρανία: Ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα των διήμερων διαπραγματεύσεων – «Πολύ τεταμένη» η ατμόσφαιρα
17.02.26

Ουκρανία: Ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα των διήμερων διαπραγματεύσεων – «Πολύ τεταμένη» η ατμόσφαιρα

Το πολιτικό σκέλος των συνομιλιών για τον πόλεμο στην Ουκρανία είχε ολοκληρωθεί νωρίς το απόγευμα, όμως οι στρατιωτικοί εκπρόσωποι συνέχισαν τις διαπραγματεύσεις για μερικές ώρες ακόμη

Σύνταξη
Ιράν-ΗΠΑ: Σημειώθηκε πρόοδος, αλλά «υπάρχουν κενά» – Θα «κάνει πίσω» η Τεχεράνη στον εμπλουτισμό ουρανίου;
17.02.26

Ιράν-ΗΠΑ: Σημειώθηκε πρόοδος, αλλά «υπάρχουν κενά» – Θα «κάνει πίσω» η Τεχεράνη στον εμπλουτισμό ουρανίου;

Προς το παρόν, ούτε οι ΗΠΑ του Τραμπ ούτε το Ιράν του Χαμενεΐ δείχνουν πρόθυμοι για μία πολεμική σύρραξη, παρά τις δημόσιες απειλές που εκτοξεύουν και οι δύο πλευρές

Σύνταξη
Ουκρανία: Drones έπληξαν τερματικό σταθμό πετρελαίου και εργοστάσιο χημικών στην Ρωσία
17.02.26

Ουκρανία: Drones έπληξαν τερματικό σταθμό πετρελαίου και εργοστάσιο χημικών στην Ρωσία

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας σε στρατηγικούς στόχους στην Ρωσία, ιδίως σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, οι οποίες τροφοδοτούν την πολεμική μηχανή της Μόσχας

Σύνταξη
Θα κυριαρχήσει η δημοκρατία έναντι του καπιταλισμού ή θα αφομοιωθεί από αυτόν;
17.02.26

Θα κυριαρχήσει η δημοκρατία έναντι του καπιταλισμού ή θα αφομοιωθεί από αυτόν;

Για να επικρατήσει η δημοκρατία έναντι του «Καισαρισμού», πρέπει να φορολογήσουμε τον ακραίο πλούτο – και πρέπει να το κάνουμε γρήγορα, προειδοποιούν διεθνείς οικονομολόγοι

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Μπενίτεθ: «Ξέρω ότι όλοι περιμένουν πιο πολλά από εμάς – Οι παίκτες δεν θα παίξουν καλύτερα υπό πίεση»
18.02.26

Μπενίτεθ: «Ξέρω ότι όλοι περιμένουν πιο πολλά από εμάς – Οι παίκτες δεν θα παίξουν καλύτερα υπό πίεση»

O Ράφα Μπενίτεθ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για το ματς με την Πλζεν αλλά και για την προσπάθεια που κάνει στους πράσινους, ώστε να αρχίσουν να διεκδικούν τίτλους.

Σύνταξη
Κ. Θ. Δημαράς: Εκείνοι που τον βοήθησαν
18.02.26

Κ. Θ. Δημαράς: Χειροθεσία

Τι παιδεία ποτίστηκε από τους δασκάλους του ένας νεαρός Αθηναίος στις δεκαετίες 1910 και 1920

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
«Πριν ή μετά την κοκαΐνη;» – Ο Υπουργός Υγείας των ΗΠΑ Κένεντι και ο Kid Rock σε καμπάνια για πολύ ιδρώτα
18.02.26

«Πριν ή μετά την κοκαΐνη;» – Ο Υπουργός Υγείας των ΗΠΑ Κένεντι και ο Kid Rock σε καμπάνια για πολύ ιδρώτα

Μια ασυνήθιστη και άκρως αμφιλεγόμενη πρωτοβουλία για κάλεσμα σε εκγύμναση έλαβε ο Υπουργός Υγείας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, δημοσιεύοντας ένα βίντεο γυμναστικής στο πλευρό του MAGA μουσικού Kid Rock

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ποιοι θα επιβιώσουν στην εποχή της AI – Το προφίλ του «35% των αναντικατάστατων» σύμφωνα με τους ειδικούς
18.02.26

Ποιοι θα επιβιώσουν στην εποχή της AI - Το προφίλ του «35% των αναντικατάστατων» σύμφωνα με τους ειδικούς

Συναισθηματικό βάθος, κριτική σκέψη, σύνθετη και πολυεπίπεδη αφήγηση, προσωπική σύνδεση είναι στοιχεία που λείπουν από τα συστήματα AI, λέει ο σύμβουλος στρατηγικής δεξιοτήτων, Γκραντ Φέλερ

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Θεσσαλονίκη: Τραυματίστηκε πυροσβέστης κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε βιοτεχνία
18.02.26

Θεσσαλονίκη: Τραυματίστηκε πυροσβέστης κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε βιοτεχνία

Η φωτιά ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες περί τις 11:30, ενώ κατακαίει μπογιές και χαρτόκουτα σε χώρο της επιχείρησης που βρίσκεται στη δυτική Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Σύνταξη
Being Gordon Ramsay – Χρειαζόμασταν πραγματικά έξι ώρες παρακολουθώντας τον σεφ να ανοίγει εστιατόρια;
18.02.26

Being Gordon Ramsay – Χρειαζόμασταν πραγματικά έξι ώρες παρακολουθώντας τον σεφ να ανοίγει εστιατόρια;

Αυτή η εκτεταμένη διαφήμιση υπό τη μορφή σειράς έξι επεισοδίων ακολουθεί την προσπάθεια του τηλεοπτικού σεφ να ανοίξει πολλά εστιατόρια κάτω από την ίδια στέγη. «Είναι πολλά τα δράματα που μπορεί να έχεις στη ζωή σου όταν ασχολείσαι με εστιατόρια» σχολιάζει η Lucy Mangan στον Guardian για τη νέα σειρά του Netflix, Being Gordon Ramsay.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κικίλιας: Το λιμενικό σώζει ζωές – Περιμένουμε τα αποτελέσματα της ΕΔΕ και της Δικαιοσύνης για το ναυάγιο στη Χίο
18.02.26

Κικίλιας: Το λιμενικό σώζει ζωές – Περιμένουμε τα αποτελέσματα της ΕΔΕ και της Δικαιοσύνης για το ναυάγιο στη Χίο

Σε συνέντευξή του ο Βασίλης Κικίλιας αναφέρθηκε στο ζήτημα της μετανάστευσης, στον ρόλο του λιμενικού για την προστασία των συνόρων και για την ανάγκη αναβάθμισης των υποδομών στα λιμάνια της χώρας

Σύνταξη
Δημιουργούνται οκτώ νέες φυλακές – Η φυλακή Κορυδαλλού θα μεταφερθεί στον Ασπρόπυργο
18.02.26

Δημιουργούνται οκτώ νέες φυλακές – Η φυλακή Κορυδαλλού θα μεταφερθεί στον Ασπρόπυργο

«Ετοιμάζουμε και άλλα καταστήματα στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας, στα Γιάννενα, στη Μεγαλόπολη και επίσης στη Δυτική Μακεδονία. Αυτά όλα τρέχουν πολύ γρήγορα», ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Σύνταξη
Επίθεση Γεωργιάδη σε δημοσιογράφο της ΕΡΤ για την κόντρα με Κωνσταντοπούλου – Οι αντιδράσεις
18.02.26

Επίθεση Γεωργιάδη σε δημοσιογράφο της ΕΡΤ για την κόντρα με Κωνσταντοπούλου – Οι αντιδράσεις

Ο κ. Γεωργιάδης, εμφανίστηκε ενοχλημένος από ερώτηση για την κόντρα του με την κ. Κωνσταντοπούλου και σε υψηλούς τόνους κατηγόρησε τον δημιοσιογράφο για «ισαποστακισμό», παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως θύμα - Έντονη αντίδραση από τον ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Από την Ντόρτμουντ, στη Λεβερκούζεν και στο «repeat»: Τι κάνει ο Ολυμπιακός εντός έδρας με… Γερμανούς (vids)
18.02.26

Από την Ντόρτμουντ, στη Λεβερκούζεν και στο «repeat»: Τι κάνει ο Ολυμπιακός εντός έδρας με… Γερμανούς (vids)

Ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους «16» του Champions League κόντρα στη Λεβερκούζεν, ένα μήνα περίπου μετά τη σπουδαία νίκη απέναντι στις «ασπιρίνες» - Τι κάνουν εντός έδρας με Γερμανούς οι ερυθρόλευκοι.

Σύνταξη
Καθαρά Δευτέρα με ήλιο: 5 ιδέες για εκδρομή που θα σου μείνουν αξέχαστες
18.02.26

Καθαρά Δευτέρα με ήλιο: 5 ιδέες για εκδρομή που θα σου μείνουν αξέχαστες

Η ζωή είναι καλύτερη όταν τη μοιράζεσαι κάτω από το φως. Ανακάλυψε τους πιο φωτεινούς προορισμούς της Σαρακοστής και μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις ηλιόλουστες εμπειρίες.

Σύνταξη
