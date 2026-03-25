Νέος εκβιασμός Όρμπαν στην Ουκρανία: Κλείνει τη στρόφιγγα φυσικού αερίου μέχρι να αποκατασταθεί η ροή στον Ντρούζμπα
«Για να σπάσουμε τον πετρελαϊκό αποκλεισμό και να εγγυηθούμε την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Ουγγαρίας είναι πλέον απαραίτητα νέα μέτρα», δήλωσε ο Βίκτορ Όρμπαν
Η Ουγγαρία θα σταματήσει σταδιακά να στέλνει φυσικό αέριο στην Ουκρανία μέχρι να αποκαταστήσει το Κίεβο τη ροή του ρωσικού αργού πετρελαίου μέσω του αγωγού Ντρούζμπα, δήλωσε σήμερα, Τετάρτη, ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, κλιμακώνοντας την αντιπαράθεση μεταξύ των δύο χωρών.
«Για να σπάσουμε τον πετρελαϊκό αποκλεισμό και να εγγυηθούμε την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Ουγγαρίας είναι πλέον απαραίτητα νέα μέτρα», δήλωσε ο Όρμπαν σε βίντεο που ανάρτησε στο Facebook.
«Σταματάμε σταδιακά τις παραδόσεις φυσικού αερίου από την Ουγγαρία στην Ουκρανία και θα αποθηκεύσουμε το αέριο που μας απομένει στην Ουγγαρία», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Ο αγωγός υπέστη ζημιές από ρωσική επίθεση με drones, λέει η Ουκρανία
Η Ουγγαρία και η Σλοβακία, των οποίων οι ηγέτες έχουν διατηρήσει σχέσεις με τη Μόσχα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, κατηγορούν το Κίεβο για τη διακοπή της λειτουργίας του αγωγού πετρελαίου Ντρούζμπα, ο οποίος τροφοδοτεί τα διυλιστήριά τους με ρωσικό αργό πετρέλαιο μέσω της Ουκρανίας.
Το Κίεβο απαντά ότι ο αγωγός υπέστη ζημιές από ρωσική επίθεση με drones στο τέλος Ιανουαρίου και τονίζει ότι τον επισκευάζει όσο πιο γρήγορα μπορεί.
Την περασμένη εβδομάδα, εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Ένωσγς έφτασαν στην Ουκρανία για να αξιολογήσουν την κατάσταση του αγωγού, αφού το Κίεβο αποδέχθηκε την ευρωπαϊκή πρόταση να προσφέρει στην Ουκρανία τεχνική υποστήριξη και χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των ροών πετρελαίου.
Ωστόσο, το Κίεβο άφησε να εννοηθεί ότι θα χρειαστούν πολλές εβδομάδες για την επανέναρξη των παραδόσεων αργού πετρελαίου στην Ουγγαρία και την Σλοβακία.
