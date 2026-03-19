Ο Όρμπαν μόνος του στο περιθώριο στην Σύνοδο Κορυφής – Κάθισε μακριά όταν άρχισε να μιλά ο Ζελένσκι

Η σύνοδος κορυφής των 27 ηγετών της ΕΕ στις Βρυξέλλες διεξήχθη με τον Βίκτορ Όρμπαν να αντιτίθεται σθεναρά στη χρηματοδοτική βοήθεια ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία.

Ενδεικτική της στάσης του είναι μια φωτογραφία που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, στην οποία φαίνεται ο Ούγγρος πρωθυπουργός να έχει αποχωρήσει από τη θέση του και να κάθεται μόνος στη δεύτερη σειρά των καθισμάτων, την ώρα που στο βήμα απευθύνεται στους ηγέτες της ΕΕ ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ζελένσκι: Τα 90 δισ. να δοθούν για την αγορά αμερικανικών Patriot

Κατά την παρέμβασή του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπογράμμισε ότι το πακέτο των 90 δισ. ευρώ προορίζεται, μεταξύ άλλων, για την προμήθεια αμερικανικών συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, μέσω της Λίστας Προτεραιοποιημένων Αναγκών της Ουκρανίας, γνωστής ως PURL, η οποία λειτουργεί υπό τον συντονισμό του ΝΑΤΟ για την ενίσχυση του Κιέβου με στρατιωτικό εξοπλισμό και πυρομαχικά.

«Πρέπει να συνεχίσουμε να αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία για να βρούμε πυραύλους για τα συστήματα Patriot», δήλωσε ο Ζελένσκι, τονίζοντας τη σημασία της ενίσχυσης της αεράμυνας της χώρας του.

«Γι’ αυτό το πρόγραμμα PURL είναι χρήσιμο», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι «Γνωρίζουμε ότι δεν αρέσει σε όλους η ιδέα να χρησιμοποιηθεί μέρος των 90 δισεκατομμυρίων για την αγορά πυραύλων Patriot μέσω του PURL, εάν δεν υπάρχουν άλλες επιλογές».

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε στους όρους του σχετικού χρηματοδοτικού μηχανισμού, οι οποίοι προβλέπουν αυστηρές προϋποθέσεις και επιτρέπουν την προμήθεια εξοπλισμού εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμες ευρωπαϊκές λύσεις.