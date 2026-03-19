«Μπλόκο» στο δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία βάζει η Ουγγαρία αξιώνοντας την επανέναρξη των παραδόσεων ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού «Druzhba». Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 19ης Μαρτίου στις Βρυξέλλες ολοκληρώθηκε (ως προς το σκέλος για την Ουκρανία) χωρίς συμφωνία για τη χορήγηση του δανείου.

Η Ουγγαρία αρνείται να υποστηρίξει το δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία έως ότου ξαναρχίσουν οι παραδόσεις πετρελαίου μέσω του αγωγού «Druzhba»

Η Αυστρία δήλωσε ότι είναι «απαραίτητο» να τηρηθεί η συμφωνία, η Γαλλία ζήτησε από τη Βουδαπέστη «να τηρήσει τον λόγο της» και το Βέλγιο τόνισε ότι, επειδή το δάνειο «αποφασίστηκε πολιτικά» τον Δεκέμβριο, «πρέπει να εκτελεστεί». Η Σουηδία χαρακτήρισε την άρνηση της Βουδαπέστης «απαράδεκτη», ενώ η Λετονία τόνισε ότι «η Ουκρανία χρειάζεται πραγματικά τα 90 δισ. ευρώ», καθώς το Κίεβο αναμένεται να ξεμείνει από χρήματα τον Απρίλιο.

Αμετακίνητος ο Όρμπαν

Για τον Όρμπαν, όμως, η «γραμμή» παραμένει αμετάβλητη. «Η ουγγρική θέση είναι πολύ απλή», είπε. «Είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε την Ουκρανία όταν λάβουμε το πετρέλαιό μας, το οποίο μας εμποδίζουν να πάρουμε».

Η Σλοβακία του Ρόμπερτ Φίτσο συντάχθηκε ανοιχτά με τη Βουδαπέστη.

Ψάχνουν εναλλακτικό σχέδιο

Η σύγκρουση αυτή φέρνει την ΕΕ σε δύσκολη θέση και θέτει το ερώτημα αν οι ηγέτες θα παρακάμψουν την Ουγγαρία. «Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις», δήλωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας. «Αλλά ας δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα».

Το Βέλγιο άφησε επίσης να εννοηθεί ότι υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο, αλλά δεν αποκάλυψε τα χαρτιά του. «Νομίζω ότι υπάρχει ένα Σχέδιο Β, αλλά δεν νομίζω ότι είναι έξυπνο να μιλάμε γι’ αυτό».

Ενόχληση Κόστα – Κραυγή αγωνίας από Ζελένσκι

Σύμφωνα με ευρωπαϊκές διπλωματικές πηγές, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα επέκρινε τον Ορμπάν, χαρακτηρίζοντας τη στάση του «απαράδεκτη» και αντίθετη προς τις αρχές συνεργασίας της Ένωσης.

Ποτέ άλλοτε, σημείωσε, Ευρωπαίος ηγέτης δεν είχε παραβιάσει τόσο ανοιχτά τη «κόκκινη γραμμή» της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών-μελών.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε τους ηγέτες της ΕΕ ότι η σημαντικότερη εγγύηση χρηματοοικονομικής ασφάλειας που παρέχει η Ευρώπη στην Ουκρανία «δεν λειτουργεί» εδώ και τρεις μήνες, αναφερόμενος στο παγωμένο πακέτο στήριξης ύψους 90 δισ. ευρώ.