ΕΕ: Νέα αντιπαράθεση των ηγετών με τον Όρμπαν στις Βρυξέλλες για το «μπλόκο» στο δάνειο στην Ουκρανία

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συναντώνται σήμερα, Πέμπτη, στις Βρυξέλλες, όπου αναμένεται να συγκρουστούν ακόμη μία φορά με τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος, εν μέσω προεκλογικής εκστρατείας, μπλοκάρει εδώ και μήνες ένα δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ της ΕΕ προς την Ουκρανία.

Στη σύνοδο κορυφής οι ηγέτες της ΕΕ θα ασκήσουν ξανά πίεση στον Ορμπάν προκειμένου να αλλάξει στάση και τίποτα δεν προμηνύει ότι θα καταφέρουν να τον κάμψουν.

Τον Δεκέμβριο, ο Ούγγρος πρωθυπουργός δέχθηκε η ΕΕ να προσφέρει δάνειο στην Ουκρανία, εξασφαλίζοντας, όμως, μαζί με την Σλοβακία και την Τσεχία, την εξαίρεση της χώρας του από αυτό.

Το Κίεβο έχει ανάγκη τα χρήματα αυτά για να χρηματοδοτήσει τον πόλεμό του εναντίον της Ρωσίας, το 2026 και το 2027. Όμως, ο εθνικιστής Όρμπαν σκλήρυνε τη στάση του μετά την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας για τις εκλογές της 12ης Απριλίου στην Ουγγαρία.

Πλέον, αρνείται κατηγορηματικά να συμφωνήσει να δοθεί το δάνειο αυτό, αν δεν επαναληφθούν οι παραδόσεις ρωσικού πετρελαίου στη χώρα του, μέσω της Ουκρανίας και του αγωγού Ντρούζμπα. Ο αγωγός αυτός υπέστη ζημιές από ρωσικά πλήγματα στις 27 Ιανουαρίου και η Βουδαπέστη κατηγορεί το Κίεβο ότι καθυστερεί την αποκατάσταση της λειτουργίας του. «Όχι πετρέλαιο, όχι χρήματα», προειδοποίησε αυτή την εβδομάδα.

Η επιμονή της Ουγγαρίας προκαλεί όμως την αγανάκτηση των Ευρωπαίων εταίρων της. «Είμαι υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας εδώ και τρία χρόνια και πρέπει συνεχώς να απαντώ στο ερώτημα γιατί η Ουγγαρία μπλοκάρει οτιδήποτε συμβάλλει στην ευρωπαϊκή ασφάλεια», παραπονέθηκε ο Μάργκους Τσάνκα την Δευτέρα, στο περιθώριο μιας συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ.

Οι ηγέτες της ΕΕ προσπάθησαν την Τρίτη να καταλήξουν σε έναν συμβιβασμό, ανακοινώνοντας οικονομική βοήθεια και την αποστολή ομάδας ειδικών προκειμένου να επαναλειτουργήσει ο Ντρούζμπα.

Προεκλογική εκστρατεία στην Ουγγαρία

Ο Βίκτορ Όρμπαν, που δίνει μάχη για να κερδίσει μια πέμπτη θητεία στην πρωθυπουργία της Ουγγαρίας, την οποία κυβερνά από το 2010, δεν φάνηκε να υποχωρεί. «Σήμερα η ΕΕ πρότεινε να συνθηκολογήσουμε, να ψηφίσουμε για αυτό που θέλουν οι Ουκρανοί. Όχι», απάντησε.

Πρόκειται για μία ακόμη μπλόφα του Όρμπαν προτού υποχωρήσει; Οι Ευρωπαίοι θέλουν να το πιστεύουν, αλλά δεν είναι πλέον σίγουροι. «Θα δούμε αν υπάρχει τρόπος να άρουμε το αδιέξοδο» στη σύνοδο κορυφής, σχολίασε Ευρωπαίος διπλωμάτης.

«Ο Βίκτορ Όρμπαν το θεωρεί ένα μέσο που υποστηρίζει την επανεκλογή του, δεν θα το αφήσει», εξέφρασε τις επιφυλάξεις του ένας άλλος. «Τελικά, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με έναν πρωθυπουργό που απέχει μόλις λίγες εβδομάδες από τις εκλογές», επισημαίνει.

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, το κόμμα Fidesz του Όρμπαν φαίνεται να χάνει στις βουλευτικές εκλογές και ο Ούγγρος πρωθυπουργός δεν σταματά να κατηγορεί την Ουκρανία ότι επιδιώκει να σύρει τη χώρα του στον πόλεμο, με την ελπίδα να συσπειρώσει τους ψηφοφόρους. Από την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας, αφίσες του κόμματος παρουσιάζουν τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με αρνητικό, ακόμη και προσβλητικό τρόπο.

Όμως, δεν είναι εντελώς απαραίτητο οι Ευρωπαίοι ηγέτες να καταλήξουν σήμερα σε συμφωνία. Η Ουκρανία, σύμφωνα με συγκλίνουσες ευρωπαϊκές πηγές, διαθέτει τα μέσα για να χρηματοδοτηθεί ως τον Μάιο, μετά τις εκλογές στην Ουγγαρία.

Και στην περίπτωση που κερδίσει, ο Όρμπαν δεν θα έχει ανάγκη πια το βέτο, όπως ελπίζει ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης.