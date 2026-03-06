«Πάγο» στον Ζελένσκι από την ΕΕ για τις απειλές κατά του Όρμπαν – «Δεν είναι αποδεκτές»

«H απειλητική ρητορική κατά κρατών-μελών της EE δεν είναι αποδεκτή», τονίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καλώντας σε αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ουγγαρίας και Ουκρανίας, έπειτα από δήλωση του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Κληθείς να σχολιάσει πρόσφατη δήλωση του Ζελένσκι κατά του Ούγγρου πρωθυπουργού, Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος μπλοκάρει το ευρωπαϊκό δάνειο των 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Όλοφ Τζιλ εξέφρασε την αποδοκιμασία της ΕΕ κατά κάθε «εμπρηστικής ρητορικής».

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Είμαστε πολύ σαφείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι αυτό το είδος γλώσσας δεν είναι αποδεκτό. Δεν πρέπει να υπάρχουν απειλές κατά των κρατών μελών της ΕΕ».

«Η εμπρηστική ρητορική δεν ευνοεί την επίτευξη των στόχων μας»

Ο ίδιος τόνισε ότι η «εμπρηστική» ρητορική «δεν είναι ούτε χρήσιμη ούτε ευνοεί την επίτευξη των κοινών μας στόχων». Στόχος της ΕΕ, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Κομισιόν, παραμένει η άσκηση πίεσης στην Ρωσία για να τερματίσει τον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας, η προώθηση του δανείου 90 δισ. ευρώ προς το Κίεβο και η διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας των κρατών-μελών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει, όπως είπε, να εργάζεται «ψύχραιμα και συνεκτικά» με όλες τις πλευρές, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί. Πρόσθεσε ότι η Κομισιόν βρίσκεται σε επαφή με όλες τις πλευρές και εξετάζει επιλογές για την υποστήριξη της επανέναρξης του εφοδιασμού με πετρέλαιο, συμπεριλαμβανομένης πιθανής οικονομικής στήριξης.

Σημειώνεται ότι στις 5 Μαρτίου, ο Ζελένσκι, μιλώντας σε δημοσιογράφους, φέρεται να δήλωσε: «Ελπίζουμε ότι ένα άτομο στην ΕΕ δεν θα μπλοκάρει τα 90 δισεκατομμύρια ή την πρώτη δόση, διαφορετικά θα δώσουμε τη διεύθυνσή του στις Ένοπλες Δυνάμεις μας – ας τον καλέσουν να του μιλήσουν στη δική τους γλώσσα».