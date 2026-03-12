Ο Όρμπαν ισχυρίζεται ότι Ουκρανοί απείλησαν την οικογένειά του, καθώς εντείνεται η προεκλογική εκστρατεία

Ο Βίκτορ Όρμπαν, πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, προκάλεσε αίσθηση με τις δηλώσεις του ότι η οικογένειά του δέχθηκε απειλές από Ουκρανούς, σε ένα πλαίσιο όλο και πιο έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ Κιέβου και Βουδαπέστης.

Σύμφωνα με τον Guardian, οι πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι ο Όρμπαν και οι σύμμαχοί του χρησιμοποιούν τη διαμάχη για να ενισχύσουν τις πιθανότητες επανεκλογής του, πριν από τις κρίσιμες εκλογές που θα μπορούσαν να βάλουν τέλος στη 16ετή διακυβέρνησή του.

Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, ο Όρμπαν φαίνεται να μιλάει στο τηλέφωνο με τις κόρες του:

«Είμαι σίγουρος ότι θα δείτε στις ειδήσεις ότι οι Ουκρανοί έχουν απειλήσει όχι μόνο εμένα, αλλά και εσάς. Τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου… Πρέπει να το πάρουμε σοβαρά, αλλά δεν πρέπει να φοβόμαστε», ανέφερε.

qui a franchi la frontière en tant que «touristes». Dans la journée, Orban s’enregistrait en se forçant à pleurnicher pour s’inquiéter de la sécurité de sa famille, qu’il assure «menacée» de toute part par des Ukrainiens. Bref, aucune accalmie en vue dans les tensions 2/ pic.twitter.com/PL80ozH2Nl — Sébastien Gobert (@SebaGobert) March 11, 2026

Η προέλευση των απειλών

Οι ισχυρισμοί του Όρμπαν φαίνεται να σχετίζονται με τα λόγια του Χριχόρι Ομελτσένκο, συνταξιούχου πολιτικού και πρώην στελέχους της ουκρανικής υπηρεσίας ασφαλείας SBU, που απείλησε τον Ούγγρο πρωθυπουργό σε τηλεοπτική συνέντευξη, υπονοώντας ότι θα μπορούσε να στοχοποιηθεί λόγω της αντιουκρανικής του στάσης.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε προειδοποιήσει ότι θα μπορούσε να δώσει τη διεύθυνση του Όρμπαν στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, προκαλώντας ανησυχία στους ευρωπαίους συμμάχους.

Η μακροχρόνια φιλορωσική στάση του Όρμπαν είχε ήδη επιφέρει ένταση στις σχέσεις του με το Κίεβο.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι υστερεί κατά 20 μονάδες από τον αντίπαλό του, Πέτρο Μαγκιάρ, γεγονός που καθιστά τις εκλογές του επόμενου μήνα κρίσιμες για την πολιτική του επιβίωση.

President Zelensky points out Victor Orban’s sycophantic servitude toward the Russian dictator. pic.twitter.com/LwJC7oNPs7 — SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) March 12, 2026

Το πετρελαϊκό ζήτημα

Η τελευταία ένταση ξεκίνησε από τη δήλωση της Ουκρανίας ότι θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες για να επισκευαστεί ένας αγωγός που μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο στην Ουγγαρία, ο οποίος φέρεται να υπέστη ζημιές από επίθεση με drone.

Σε αντίδραση, ο Όρμπαν άσκησε βέτο σε περαιτέρω κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας, καθώς και σε ένα δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία.

Την περασμένη Παρασκευή, η ουγγρική αντιτρομοκρατική αστυνομία κατάσχεσε ένα κονβόι δύο θωρακισμένων αυτοκινήτων της Oschadbank, της κρατικής τράπεζας της Ουκρανίας, και συνέλαβε τους επτά Ουκρανούς που το συνόδευαν.

Η αυτοκινητοπομπή μετέφερε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά και 9 κιλά χρυσού από τη Βιέννη στο Κίεβο, σε μια, όπως αναφέρει το Κίεβο, κανονική μεταφορά που είχε ενημερώσει τις ουγγρικές αρχές. Η Βουδαπέστη ισχυρίστηκε ότι τα χρήματα ήταν προϊόν παράνομης δραστηριότητας.

Οι επτά άνδρες κρατήθηκαν σε απομόνωση για πάνω από 24 ώρες πριν απελαθούν στα σύνορα με την Ουκρανία, ενώ τα χρήματα και ο χρυσός παραμένουν στην Ουγγαρία.

Σύμφωνα με τον Λόραντ Χόρβαθ, δικηγόρο των κρατουμένων, η διαδικασία ήταν παράνομη, και ένας από τους άνδρες, που πάσχει από διαβήτη, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο υπό συνθήκες που περιλάμβαναν χειροπέδες και κουκούλα.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας δήλωσε ότι στους κρατούμενους ασκήθηκε ψυχολογική και σωματική πίεση, ενώ κατά την επιστροφή τους οι αρχές του Κιέβου ισχυρίστηκαν ότι οι Ούγγροι προσπαθούσαν να τους αναγκάσουν να ομολογήσουν σε βίντεο.

🚨 ORBÁN: HUNGARY WILL NOT BE DRAGGED INTO THE WAR Hungarian Prime Minister Viktor Orbán has reaffirmed his government’s position on the Ukraine conflict. “As a Christian nation, Hungary helps those in need,” he said, noting that Ukrainians in Hungary are able to work and… pic.twitter.com/dcPBKvBrbP — Jim Ferguson (@JimFergusonUK) March 11, 2026

Η αντίδραση των δυο χωρών

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Αντρέι Σιμπίχα, κατηγόρησε τη Βουδαπέστη για «κρατική τρομοκρατία», ενώ ο Ούγγρος ομόλογός του, Πέτρος Σιτζιάρτο, χαρακτήρισε τις κατηγορίες «αξιολύπητες» και ζήτησε εξηγήσεις για τα χρήματα.

Οι εντάσεις παραμένουν υψηλές, με τις εκλογές της 12ης Απριλίου να πλησιάζουν και τον Όρμπαν να φαίνεται αποφασισμένος να ενισχύσει τη φιλορωσική και αντιουκρανική του εικόνα.

Η προεκλογική στρατηγική του Όρμπαν

Σύμφωνα με αναλύσεις, ένας think tank με δεσμούς στο Κρεμλίνο έχει καταρτίσει σχέδια παραπληροφόρησης για να ενισχύσει τις πιθανότητες επανεκλογής του Όρμπαν.

Ο ίδιος έχει παρουσιάσει τον εαυτό του ως υποψήφιο της ειρήνης, αποφεύγοντας να εμπλακεί στον πόλεμο στο πλευρό της Ουκρανίας, και προειδοποιεί ότι η νίκη του Μαγκιάρ θα έσερνε τη χώρα στον πόλεμο.

Σε συγκέντρωση στο Βέτσες, ο Όρμπαν δήλωσε στους υποστηρικτές του: «Ο Ζελένσκι σχηματίζει κυβέρνηση ή εγώ; Και αν έχουμε μόνο αυτές τις δύο επιλογές, προτείνω τον εαυτό μου».