Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026
Ουγγαρία: Διατηρεί το προβάδισμά της η αντιπολίτευση έναντι του Όρμπαν ένα μήνα πριν από τις εκλογές
Κόσμος 11 Μαρτίου 2026, 14:31

Ουγγαρία: Διατηρεί το προβάδισμά της η αντιπολίτευση έναντι του Όρμπαν ένα μήνα πριν από τις εκλογές

Τι δείχνει νέα δημοσκόπηση για τις εκλογές στην Ουγγαρία

Σύνταξη
Το βασικό κόμμα της αντιπολίτευσης στην Ουγγαρία, το Tisza, μείωσε λίγο το προβάδισμά του επί του κόμματος Fidesz του πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπάν, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα καθώς η προεκλογική εκστρατεία εισήλθε στον τελευταίο μήνα της ενόψει των εκλογών της 12ης Απριλίου.

Ο εθνικιστής Ορμπάν αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη πρόκληση στα 16 χρόνια της εξουσίας του παρότι το αποτέλεσμα των εκλογών παραμένει σε μεγάλο βαθμό αβέβαιο με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι πολλοί ψηφοφόροι παραμένουν αναποφάσιστοι.

Δημοσκόπηση της εταιρείας 21 Research Centre (21 Kutatokozpont), η οποία διενεργήθηκε στο διάστημα 2 με 6 Μαρτίου και δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, δίνει στο Tisza προβάδισμα 14 ποσοστιαίων μονάδων έναντι του Fidesz ανάμεσα στους αποφασισμένους ψηφοφόρους από 16 ποσοστιαίες μονάδες που ήταν στην πιο πρόσφατη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας τον Ιανουάριο.

Τι δείχνει η δημοσκόπηση

Η δημοσκόπηση, η οποία δημοσιεύτηκε στην ειδησεογραφική ιστοσελίδα site 24.hu, δίνει στο Τisza 38% ανάμεσα στο σύνολο των ψηφοφόρων, ενώ στο Fidesz 30%.

Με βάση τη δημοσκόπηση, το Tisza θα μπορούσε να εξασφαλίσει 115 έδρες στο κοινοβούλιο της Ουγγαρίας που διαθέτει 199 έδρες με το Fidesz να αναμένεται να κερδίσει 78.

Το ακροδεξιό κόμμα «Η Πατρίδα Μας» φέρεται να είναι το μοναδικό άλλο κόμμα που θα περάσει το όριο του 5% που απαιτείται για να κερδίσει έδρες.

Ο Μαγιάρ έχει πει ότι, σε περίπτωση νίκης του, το κόμμα του θα πατάξει τη διαφθορά, θα απελευθερώσει δισεκατομμύρια ευρώ από παγωμένους πόρους της ΕΕ για την ενίσχυση της οικονομίας και θα προσδέσει την Ουγγαρία στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Τράπεζες
Goldman Sachs: Τι συζήτησε με τους Έλληνες τραπεζίτες – Οι προοπτικές του κλάδου 

Goldman Sachs: Τι συζήτησε με τους Έλληνες τραπεζίτες – Οι προοπτικές του κλάδου 

Κόσμος
Να τερματιστεί ο πόλεμος, λέει ο Ερντογάν – Νέες επιδρομές των ΙDF σε Ιράν και Λίβανο

Να τερματιστεί ο πόλεμος, λέει ο Ερντογάν – Νέες επιδρομές των ΙDF σε Ιράν και Λίβανο

inWellness
Απλά πράγματα 11.03.26

Διατροφή: Η μια κίνηση που «ρίχνει» τις θερμίδες χωρίς να μειώσουμε την ποσότητα

Μια νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι μια απλή αλλαγή στη διατροφή μπορεί να μειώσει τις θερμίδες που καταναλώνουμε, χωρίς να χρειαστεί να μικρύνουν οι μερίδες σας.

Σύνταξη
inTown
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
Γερμανία: Η Ουκρανία στέλνει εκπαιδευτές στο Βερολίνο για να ενισχύσουν την άμυνα της χώρας απέναντι στη Ρωσία
«Μέχρι το 2029» 11.03.26

Η Ουκρανία στέλνει εκπαιδευτές στο Βερολίνο για να ενισχύσουν την άμυνα της Γερμανίας απέναντι στη Ρωσία

Πρόκειται για μια αντιστροφή ρόλων καθώς από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας το 2022, η Γερμανία έχει εκπαιδεύσει τις ουκρανικές δυνάμεις σε προηγμένα οπλικά συστήματα

Σύνταξη
Νέο ισραηλινό πλήγμα σε πυκνοκατοικημένη συνοικία στο κέντρο της Βηρυτού – Τουλάχιστον 4 νεκροί
Κόσμος 11.03.26

Νέο ισραηλινό πλήγμα σε πυκνοκατοικημένη συνοικία στο κέντρο της Βηρυτού – Τουλάχιστον 4 νεκροί

Ο Λίβανος σύρθηκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στις 2 Μαρτίου, όταν η σιιτική, φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του Ισραήλ για να εκδικηθεί για τον θάνατο του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ

Σύνταξη
Να τερματιστεί ο πόλεμος πριν καταστρέψει την περιοχή, λέει ο Ερντογάν – Νέες επιδρομές των ΙDF σε Ιράν και Λίβανο
12η μέρα πόλέμου 11.03.26 Upd: 13:01

Να τερματιστεί ο πόλεμος πριν καταστρέψει την περιοχή, λέει ο Ερντογάν – Νέες επιδρομές των ΙDF σε Ιράν και Λίβανο

Νέο κύμα ισραηλινών βομβαρδισμών σε Τεχεράνη και Βηρυτό, ενώ πυραυλικές επιθέσεις σημειώθηκαν την νύχτα στο Τελ Αβίβ - Το Ιράν συνεχίζει τα πλήγματα σε στόχους σε χώρες του Κόλπου, ενώ οι ΗΠΑ ανατίναξαν 16 ιρανικά πλοία τοποθέτησης ναρκών κοντά στα Στενά του Ορμούζ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Ιράν: Φέρνουν ψήφισμα στο ΣΑ του ΟΗΕ που καταδικάζει τις ιρανικές επιθέσεις στις χώρες της περιοχής
Από το Μπαχρέιν 11.03.26

Φέρνουν ψήφισμα στο ΣΑ του ΟΗΕ κατά... του Ιράν

Το Μπαχρέιν κατέθεσε σχέδιο ψηφίσματος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο καταδικάζει τις ιρανικές επιθέσεις στις χώρες της περιοχής, και αναμένεται σήμερα να τεθεί σε ψηφοφορία.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Ο αγώνας μας δεν είναι προσωπικός, αλλά αγώνας αρχών και αξιών, για σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου
Στρασβούργο 11.03.26

Ανδρουλάκης: Ο αγώνας μας δεν είναι προσωπικός, αλλά αγώνας αρχών και αξιών, για σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου

Συνάντηση με την επικεφαλής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ο Νίκος Ανδρουλάκης, δεδομένης και της αποψινής συζήτησης του σκανδάλου των παράνομων παρακολουθήσεων στην Ολομέλεια

Σύνταξη
Φάμελλος: Έλεγχος, ρύθμιση της αγοράς και μείωση του ΕΦΚ για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας
Ακρίβεια 11.03.26

Φάμελλος: Έλεγχος, ρύθμιση της αγοράς και μείωση του ΕΦΚ για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας

Η παύση των εχθροπραξιών είναι η καλύτερη λύση για να λυθεί το πρόβλημα της αισχροκέρδειας, τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος, θυμίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν έχει καταδικάσει τον πόλεμο στο Ιράν

Σύνταξη
Ν. Χαρδαλιάς από Κινέτα: «Το καλοκαίρι του 2028 ανοίγουμε τη βρύση και δίνουμε νερό σε 5.120 νοικοκυριά»
Υποδομές 11.03.26

Ν. Χαρδαλιάς από Κινέτα: «Το καλοκαίρι του 2028 ανοίγουμε τη βρύση και δίνουμε νερό σε 5.120 νοικοκυριά»

Ανακοινώθηκε η Α’ φάση του έργου εσωτερικού δικτύου υδροδότησης της Κινέτας από τον Περιφερειάρχη Αττικής – 30 εκατ. ευρώ η συνολική επένδυση για καθολική πρόσβαση στο νερό.

Σύνταξη
Γερμανία: Η Ουκρανία στέλνει εκπαιδευτές στο Βερολίνο για να ενισχύσουν την άμυνα της χώρας απέναντι στη Ρωσία
«Μέχρι το 2029» 11.03.26

Η Ουκρανία στέλνει εκπαιδευτές στο Βερολίνο για να ενισχύσουν την άμυνα της Γερμανίας απέναντι στη Ρωσία

Πρόκειται για μια αντιστροφή ρόλων καθώς από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας το 2022, η Γερμανία έχει εκπαιδεύσει τις ουκρανικές δυνάμεις σε προηγμένα οπλικά συστήματα

Σύνταξη
Συνελήφθη Τούρκος με εις βάρος του ερυθρά αγγελία για κακουργηματική απάτη – Άλλες οκτώ προσαγωγές
Στη Βόρεια Ελλάδα 11.03.26

Συνελήφθη Τούρκος με εις βάρος του ερυθρά αγγελία για κακουργηματική απάτη - Άλλες οκτώ προσαγωγές

Η επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος βρίσκεται σε εξέλιξη από σήμερα το πρωί - Η υπόθεση αφορά σε εγκληματικές δραστηριότητες στην Ελλάδα

Σύνταξη
Βουλή: Άγρια κόντρα Κωνσταντοπούλου-Παπασταύρου για την κόρη του πρωθυπουργού – «Είστε Πλεύση Ασυναρτησίας»
Πολιτική Γραμματεία 11.03.26

Άγρια κόντρα Κωνσταντοπούλου-Παπασταύρου για την κόρη του πρωθυπουργού - «Είστε Πλεύση Ασυναρτησίας»

Άναψαν τα «αίματα» στη Βουλή, μετά τις αναφορές Κωνσταντοπούλου στην κόρη του Κ. Μητσοτάκη, ενώ προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Σταύρου Παπασταύρου, αλλά και του εισηγητή της ΝΔ και «επιστήθιου» πολιτικού φίλου της προέδρου της Πλεύσης, Δημήτρη Μαρκόπουλου

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
«Εμμονικός με την όπερα και το μπαλέτο»: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ έχει επιτεθεί στις «ετοιμοθάνατες τέχνες» ήδη από το 2019
Go Fun 11.03.26

«Εμμονικός με την όπερα και το μπαλέτο»: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ έχει επιτεθεί στις «ετοιμοθάνατες τέχνες» ήδη από το 2019

Οι σνομπ δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ για την όπερα και το μπαλέτο προκάλεσαν αντιδράσεις και απειλούν την καμπάνια του για τα Όσκαρ. Βέβαια ο Σαλαμέ έχει πει τα ίδια ξανά και ξανά. Το διαδίκτυο έχει τις αποδείξεις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πολιτική κόντρα για ΟΠΕΚΕΠΕ και υβριδικούς πυρηνικούς αντιδραστήρες – Πυρά από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 11.03.26

Πολιτική κόντρα για ΟΠΕΚΕΠΕ και υβριδικούς πυρηνικούς αντιδραστήρες - Πυρά από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

«Στην ενέργεια υπάρχουν πολλά να γίνουν με όσα ήδη έχουμε» δήλωσε από το ΠΑΣΟΚ η Βάσια Αναστασίου - Για ακριβά, επικίνδυνα πυρηνικά και για ομερτά στον ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε ο Κώστας Ζαχαριάδης του ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Πρόεδρος Μπέτις: «Ήμασταν τυχεροί στην κλήρωση, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι σε φόρμα»
Europa League 11.03.26

Πρόεδρος Μπέτις: «Ήμασταν τυχεροί στην κλήρωση, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι σε φόρμα»

Ο πρόεδρος της Μπέτις βρίσκεται στην Αθήνα και παραχώρησε δηλώσεις στο πλαίσιο της αναμέτρησης των «βερδιμπλάνκος» με τον Παναθηναϊκό (12/3, 19:45), στη φάση των «16» του Europa League.

Σύνταξη
«Το σπίτι μας έκλεισε»: Ποινική δίωξη στον οδηγό του ΙΧ που παρέσυρε και σκότωσε τον 25χρονο στη Θεσσαλονίκη
Ελλάδα 11.03.26

«Το σπίτι μας έκλεισε»: Ποινική δίωξη στον οδηγό του ΙΧ που παρέσυρε και σκότωσε τον 25χρονο στη Θεσσαλονίκη

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 10 Μαρτίου στη δυτική Θεσσαλονίκη, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε δύο άτομα, με αποτέλεσμα ο ένας από τους πεζούς να χάσει τη ζωή του.

Σύνταξη
Χρυσή Αυγή: Στη φυλακή θα οδηγηθούν πρώην βουλευτές – Αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά μόνο σε πέντε από τους 42 κατηγορούμενους
Ελλάδα 11.03.26

Στη φυλακή πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής - Ελαφρυντικά μόνο για πέντε από τους 42 κατηγορούμενους

Απέρριψε τα ελαφρυντικά για όλους, πλην πέντε, το δικαστήριο - Ανοίγει ο δρόμος να οδηγηθούν στη φυλακή πρώην βουλευτές με τη Χρυσή Αυγή που παρέμεναν ελεύθεροι μέχρι την απόφαση του Εφετείου

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Πρατηριούχοι: Αντιδράσεις για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους – «Δεν καθορίζουμε αυθαίρετα τις τιμές»
Μείωση φόρων 11.03.26

Αντιδρούν οι πρατηριούχοι για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους - «Δεν καθορίζουμε αυθαίρετα τις τιμές»

Οι πρατηριούχοι αντιδρούν στα μέτρα που ετοιμάζεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση και αντιπροτείνουν τη μείωση του φόρου στα καύσιμα - Κάνουν λόγο για άδικη στοχοποίησή τους

Σύνταξη
Στα όριά τους οι εκπαιδευτικοί, ζητούν ουσιαστικά μέτρα – Ανακοίνωση ΟΛΜΕ μετά τον θάνατο της καθηγήτριας
Στη Θεσσαλονίκη 11.03.26

Στα όριά τους οι εκπαιδευτικοί, ζητούν ουσιαστικά μέτρα - Ανακοίνωση ΟΛΜΕ μετά τον θάνατο της καθηγήτριας

«Απαιτείται η ουσιαστική ενίσχυση των σχολικών μονάδων με μόνιμη παρουσία κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων» σημειώνει μεταξύ άλλων η ΟΛΜΕ, που ζητά να στηριχθούν έμπρακτα οι εκπαιδευτικοί

Σύνταξη
Ένα αντίο στον Γιώργο Μαρίνο – Διώξε τη λύπη παλικάρι, πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι
Ένας κοσμοπολίτης από τον Άρη 11.03.26

Ένα αντίο στον Γιώργο Μαρίνο – Διώξε τη λύπη παλικάρι, πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι

«Θέλω να φύγω με αξιοπρέπεια. Δε θέλω να γίνω σούργελο» είχε πει ο Γιώργος Μαρίνος πριν εξαφανιστεί από τη σκηνή αφού πρώτα τη γέμισε με το μεγαλείο της προσωπικότητάς του. Και το τήρησε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
