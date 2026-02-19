Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης στην Ουγγαρία, Πέτερ Μαγιάρ, καταδίκασε έντονα σήμερα την προβολή ενός προεκλογικού βίντεο του κυβερνώντος κόμματος Fidesz του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν που δείχνει ένα κοριτσάκι να κλαίει δίπλα σε ένα παράθυρο, με σκηνές να εναλασσάνονται ενδιάμεσα με την εκτέλεση του πατέρα της σε πόλεμο.

Το Reuters επιβεβαίωσε ότι το πολεμικό βίντεο είχε δημιουργηθεί με τη βοήθεια εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης της Google

Ο εθνικιστής Όρμπαν, στην εξουσία από το 2010, αντιμετωπίζει μια σοβαρή πρόκληση για πρώτη φορά μέσα σε 16 χρόνια ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 12ης Απριλίου.

Το πρόταγμα που έχει θέσει στην προεκλογική του εκστρατεία είναι αυτό της επιλογής μεταξύ «πολέμου και ειρήνης», υποστηρίζοντας ότι το αντίπαλο κεντροδεξιό κόμμα Tisza, ακολουθώντας εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα σύρει την Ουγγαρία στον πόλεμο της Ουκρανίας κατά της ρωσικής εισβολής.

Το Tisza δηλώνει ότι επιθυμεί ειρήνη και δεν θα στείλει όπλα ή στρατεύματα στην Ουκρανία.

Το βίντεο διάρκειας 33 δευτερολέπτων, που δημοσιεύτηκε στη σελίδα Facebook του παραρτήματος του Fidesz στη Βουδαπέστη, απεικονίζει έναν γονατισμένο, με δεμένα μάτια στρατιώτη με ουγγρική στολή να πυροβολείται σε ένα βρεγμένο πεδίο μάχης. «Αυτό είναι μόνο ένας εφιάλτης μέχρι τώρα, αλλά οι Βρυξέλλες ετοιμάζονται να το κάνουν πραγματικότητα… Ας μην ρισκάρουμε. Το Fidesz είναι η ασφαλής επιλογή!», γράφουν οι υπότιτλοι του βίντεο.

Δείτε το επίμαχο βίντεο:

💥Viktor Orbán’s ruling Fidesz party keeps crossing lines—now with an AI-generated fear video showing a Hungarian man executed by an officer resembling a WWII-era German soldier. There’s a lot to unpack here, in both its present political message and its historical context… pic.twitter.com/3I567EER68 — Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) February 19, 2026

«Αυτό δεν είναι πολιτική, είναι άψυχη χειραγώγηση»

Σε ανακοίνωσή του, ο Μαγιάρ χαρακτήρισε το βίντεο «αηδιαστικό, ασυγχώρητο και βαθύτατα εξοργιστικό». «Αυτό δεν είναι πολιτική, είναι άψυχη χειραγώγηση», ανέφερε.

Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, ο προσωπάρχης του γραφείου του Ορμπάν δήλωσε ότι περισσότεροι από χίλιοι άνθρωποι σκοτώνονται ή τραυματίζονται σοβαρά στον πόλεμο της Ουκρανίας κάθε μέρα. «Αυτό που βλέπουμε είναι η πραγματικότητα του πολέμου», τόνισε ο Γκέργκελι Γκούλιας.

Δεν διέψευσε ότι για τη δημιουργία του βίντεο χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία επιτρέπει τη δημιουργία πολύπλοκων, ρεαλιστικών σκηνών κατ’ απαίτηση, χωρίς σκηνικό ή ηθοποιούς.

Τον Οκτώβριο, ο Μαγιάρ υπέβαλε μήνυση κατηγορώντας έναν από τους βασικούς πολιτικούς βοηθούς του Ούγγρου πρωθυπουργού ότι χρησιμοποίησε τεχνολογία deepfake για να τον μιμηθεί, χωρίς να τον αναγνωρίσει, και να τον βλάψει σε ένα άλλο προεκλογικό βίντεο.

Συνεχής χρήση της AI

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το Fidesz έχει χρησιμοποιήσει επανειλημμένα προεκλογικά βίντεο δημιουργήματα της Τεχνητής Νοημοσύνης τους τελευταίους μήνες, ορισμένα που έφεραν την αντίστοιχη ετικέτα – επισήμανσης χρήσης εργαλείων ΤΝ, με ορισμένα άλλα όχι.

Ο επικείμενος νόμος περί ΤΝ της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα καταστήσει υποχρεωτικές τέτοιες ετικέτες – γνωστοποιήσεις.

Μια έρευνα που δημοσιεύθηκε σήμερα από το 21 Research Centre έδειξε ότι το 23% των ψηφοφόρων πιστεύει ότι το Tisza θα οδηγήσει την Ουγγαρία στον πόλεμο της Ουκρανίας αν κερδίσει τις εκλογές.

Ενώ το 57% των ψηφοφόρων του Fidesz απάντησαν «ναι», μεταξύ των υποστηρικτών του Tisza το ποσοστό ήταν στατιστικά μηδενικό.

Το Tisza έχει προβάδισμα 8-12 μονάδων έναντι του Fidesz του Όρμπαν στις περισσότερες δημοσκοπήσεις, αν και οι δημοσκόποι που βρίσκονται κοντά στην κυβέρνηση εξακολουθούν να λένε ότι το κυβερνών κόμμα προηγείται.

Ο Όρμπαν, σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκεται σε μόνιμη κόντρα με την Ευρωπαϊκή Ενωση ως προς μακρά σειρά θεμάτων, από την διαφθορά, τις δημοκρατικές αξίες και το κράτος δικαίου μέχρι την Ουκρανία, ενώ παράλληλα καλλιεργεί εγκάρδιες σχέσεις με την Ρωσία.