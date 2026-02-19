newspaper
19.02.2026 | 13:41
Νεκρός στον Ισθμό της Κορίνθου ο 26χρονος που είχε εξαφανιστεί από τη Γλυφάδα
Ουγγαρία: Αντιδράσεις για βίντεο που κυκλοφόρησε το κόμμα του Όρμπαν με πλασματική σκηνή εκτέλεσης
Κόσμος 19 Φεβρουαρίου 2026, 16:20

Ουγγαρία: Αντιδράσεις για βίντεο που κυκλοφόρησε το κόμμα του Όρμπαν με πλασματική σκηνή εκτέλεσης

Σάλος έχει ξεσπάσει στην Ουγγαρία μετά την επιλογή του κυβερνώντος κόμματος του κυβερνώντος κόμματος Fidesz του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης στην Ουγγαρία, Πέτερ Μαγιάρ, καταδίκασε έντονα σήμερα την προβολή ενός προεκλογικού βίντεο του κυβερνώντος κόμματος Fidesz του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν που δείχνει ένα κοριτσάκι να κλαίει δίπλα σε ένα παράθυρο, με σκηνές να εναλασσάνονται ενδιάμεσα με την εκτέλεση του πατέρα της σε πόλεμο.

Το Reuters επιβεβαίωσε ότι το πολεμικό βίντεο είχε δημιουργηθεί με τη βοήθεια εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης της Google

Ο εθνικιστής Όρμπαν, στην εξουσία από το 2010, αντιμετωπίζει μια σοβαρή πρόκληση για πρώτη φορά μέσα σε 16 χρόνια ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 12ης Απριλίου.

Το πρόταγμα που έχει θέσει στην προεκλογική του εκστρατεία είναι αυτό της επιλογής μεταξύ «πολέμου και ειρήνης», υποστηρίζοντας ότι το αντίπαλο κεντροδεξιό κόμμα Tisza, ακολουθώντας εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα σύρει την Ουγγαρία στον πόλεμο της Ουκρανίας κατά της ρωσικής εισβολής.

Το Tisza δηλώνει ότι επιθυμεί ειρήνη και δεν θα στείλει όπλα ή στρατεύματα στην Ουκρανία.

Το βίντεο διάρκειας 33 δευτερολέπτων, που δημοσιεύτηκε στη σελίδα Facebook του παραρτήματος του Fidesz στη Βουδαπέστη, απεικονίζει έναν γονατισμένο, με δεμένα μάτια στρατιώτη με ουγγρική στολή να πυροβολείται σε ένα βρεγμένο πεδίο μάχης. «Αυτό είναι μόνο ένας εφιάλτης μέχρι τώρα, αλλά οι Βρυξέλλες ετοιμάζονται να το κάνουν πραγματικότητα… Ας μην ρισκάρουμε. Το Fidesz είναι η ασφαλής επιλογή!», γράφουν οι υπότιτλοι του βίντεο.

Δείτε το επίμαχο βίντεο:

«Αυτό δεν είναι πολιτική, είναι άψυχη χειραγώγηση»

Σε ανακοίνωσή του, ο Μαγιάρ χαρακτήρισε το βίντεο «αηδιαστικό, ασυγχώρητο και βαθύτατα εξοργιστικό». «Αυτό δεν είναι πολιτική, είναι άψυχη χειραγώγηση», ανέφερε.

Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, ο προσωπάρχης του γραφείου του Ορμπάν δήλωσε ότι περισσότεροι από χίλιοι άνθρωποι σκοτώνονται ή τραυματίζονται σοβαρά στον πόλεμο της Ουκρανίας κάθε μέρα. «Αυτό που βλέπουμε είναι η πραγματικότητα του πολέμου», τόνισε ο Γκέργκελι Γκούλιας.

Δεν διέψευσε ότι για τη δημιουργία του βίντεο χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία επιτρέπει τη δημιουργία πολύπλοκων, ρεαλιστικών σκηνών κατ’ απαίτηση, χωρίς σκηνικό ή ηθοποιούς.

Τον Οκτώβριο, ο Μαγιάρ υπέβαλε μήνυση κατηγορώντας έναν από τους βασικούς πολιτικούς βοηθούς του Ούγγρου πρωθυπουργού ότι χρησιμοποίησε τεχνολογία deepfake για να τον μιμηθεί, χωρίς να τον αναγνωρίσει, και να τον βλάψει σε ένα άλλο προεκλογικό βίντεο.

Συνεχής χρήση της AI

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το Fidesz έχει χρησιμοποιήσει επανειλημμένα προεκλογικά βίντεο δημιουργήματα της Τεχνητής Νοημοσύνης τους τελευταίους μήνες, ορισμένα που έφεραν την αντίστοιχη ετικέτα – επισήμανσης χρήσης εργαλείων ΤΝ, με ορισμένα άλλα όχι.

Ο επικείμενος νόμος περί ΤΝ της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα καταστήσει υποχρεωτικές τέτοιες ετικέτες – γνωστοποιήσεις.

Το Reuters επιβεβαίωσε ότι το πολεμικό βίντεο είχε δημιουργηθεί με τη βοήθεια εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης της Google.

Μια έρευνα που δημοσιεύθηκε σήμερα από το 21 Research Centre έδειξε ότι το 23% των ψηφοφόρων πιστεύει ότι το Tisza θα οδηγήσει την Ουγγαρία στον πόλεμο της Ουκρανίας αν κερδίσει τις εκλογές.

Ενώ το 57% των ψηφοφόρων του Fidesz απάντησαν «ναι», μεταξύ των υποστηρικτών του Tisza το ποσοστό ήταν στατιστικά μηδενικό.

Το Tisza έχει προβάδισμα 8-12 μονάδων έναντι του Fidesz του Όρμπαν στις περισσότερες δημοσκοπήσεις, αν και οι δημοσκόποι που βρίσκονται κοντά στην κυβέρνηση εξακολουθούν να λένε ότι το κυβερνών κόμμα προηγείται.

Ο Όρμπαν, σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκεται σε μόνιμη κόντρα με την Ευρωπαϊκή Ενωση ως προς μακρά σειρά θεμάτων, από την διαφθορά, τις δημοκρατικές αξίες και το κράτος δικαίου μέχρι την Ουκρανία, ενώ παράλληλα καλλιεργεί εγκάρδιες σχέσεις με την Ρωσία.

Τράπεζες
CrediaBank: Προς αύξηση κεφαλαίου – Σε εξέλιξη διοικητικό συμβούλιο

CrediaBank: Προς αύξηση κεφαλαίου – Σε εξέλιξη διοικητικό συμβούλιο

Business
ΔΕΗ: Καθησυχάζει η AXIA – Alpha Finance για τη ΔΕΗ και το ιταλικό σχέδιο Ενέργειας

ΔΕΗ: Καθησυχάζει η AXIA – Alpha Finance για τη ΔΕΗ και το ιταλικό σχέδιο Ενέργειας

inWellness
inTown
inTickets 17.02.26

«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά The Sea Inside, μας μιλάει για τη τζαζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Stream
ΗΠΑ: Μεθυσμένη οδηγός έπεσε πάνω σε μητέρα και δύο παιδιά έξω από νηπιαγωγείο – Σοκαριστικό βίντεο
Στις ΗΠΑ 19.02.26

Μεθυσμένη οδηγός έπεσε πάνω σε μητέρα και δύο παιδιά έξω από νηπιαγωγείο - Σοκαριστικό βίντεο

Στα πλάνα του βίντεο φαίνεται η μητέρα να βγαίνει από το νηπιαγωγείο του Νιου Τζέρσεϊ στις ΗΠΑ κρατώντας τα δύο παιδιά τους και δευτερόλεπτα μετά το SUV να πέφτει επάνω τους

Σύνταξη
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Η πρώτη δήλωση του βασιλιά Καρόλου για τη σύλληψη του αδελφού του Άντριου
Σκάνδαλο Έπσταϊν 19.02.26

Η πρώτη δήλωση του βασιλιά Καρόλου για τη σύλληψη του αδελφού του Άντριου

Σε δήλωση για τη σύλληψη του αδελφού του, πρώην πρίγκιπα Άντριου, προχώρησε ο Βασιλιάς Κάρολος, ζητώντας την εφαρμογή του νόμου και τονίζοντας την υποστήριξή του στις αρχές.

Σύνταξη
Ιταλία: Παραιτήθηκε ο αθλητικός διευθυντής της δημόσιας τηλεόρασης μετά τα λάθη στην έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων
Κόσμος 19.02.26

Παραιτήθηκε ο διευθυντής του αθλητικού τμήματος της Rai μετά τις γκάφες στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων

Μεταξύ των άλλων, είχε μπερδέψει την κόρη του προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας με την πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, όπως και την Μαράια Κάρεϊ, με την ηθοποιό Ματίλντα Ντε Ανζτελις

Σύνταξη
Νέο Μεξικό: Έρευνα κοντά στο ράντσο του Έπσταϊν μετά από καταγγελία για θαμμένες σορούς δύο κοριτσιών
ΗΠΑ 19.02.26

Νέο Μεξικό: Έρευνα κοντά στο ράντσο του Έπσταϊν μετά από καταγγελία για θαμμένες σορούς δύο κοριτσιών

Ένας φερόμενος ως εργαζόμενος στο Ράντσο Ζόρο δήλωσε ότι, με αντάλλαγμα ένα bitcoin, θα έδινε επτά βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης με τον Έπσταϊν και τον τόπο όπου τάφηκαν δύο αλλοδαπές κοπέλες

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Τραμπ διευρύνει τις εξουσίες της ICE – Έχει πλέον δικαίωμα να συλλαμβάνει πρόσφυγες
ΗΠΑ 19.02.26

Η κυβέρνηση Τραμπ διευρύνει τις εξουσίες της ICE – Έχει πλέον δικαίωμα να συλλαμβάνει πρόσφυγες

Τον Φεβρουάριο ο αριθμός των ατόμων που βρίσκονταν υπό κράτηση από την ICE έφτασε περίπου τις 68.000, αύξηση σχεδόν 75% σε σχέση με την περίοδο πριν την επιστροφή του Τραμπ στην προεδρία

Σύνταξη
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου – Καταιγιστικές εξελίξεις στη Βρετανία
Έρευνες σε εξέλιξη 19.02.26

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου – Καταιγιστικές εξελίξεις στη Βρετανία

Οι καταιγιστικές εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο Έπσταϊν έλαβαν σήμερα μια πρωτοφανή τροπή για τα βρετανικά χρονικά, καθώς οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ.

Σύνταξη
Τύμπανα πολέμου στο Ιράν – Ο Τραμπ σφίγγει τον κλοιό, το Ισραήλ ετοιμάζεται και η Ρωσία προειδοποιεί
Κόσμος 19.02.26

Τύμπανα πολέμου στο Ιράν – Ο Τραμπ σφίγγει τον κλοιό, το Ισραήλ ετοιμάζεται και η Ρωσία προειδοποιεί

Ο Τραμπ ενισχύει την αμερικανική ναυτική και αεροπορική δύναμη στη Μέση Ανατολή, ενώ Ιράν και Ρωσία ανακοίνωσαν κοινές ναυτικές ασκήσεις για «να αποτρέψουν οποιαδήποτε μονομερή ενέργεια»

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
«Επιστρέψαμε από την κόλαση»: Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι καταγγέλλουν «συστημική βία» στις ισραηλινές φυλακές
CPJ 19.02.26

«Επιστρέψαμε από την κόλαση»: Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι καταγγέλλουν «συστημική βία» στις ισραηλινές φυλακές

Η Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων συγκέντρωσε 59 αναλυτικές μαρτυρίες από Παλαιστίνιους δημοσιογράφους που απελευθερώθηκαν από τις φυλακές του Ισραήλ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Εναρκτήρια συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ: Ποιοι συμμετέχουν, ποιοι όχι, τι θα συζητηθεί;
Ουάσινγκτον 19.02.26

Εναρκτήρια συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ: Ποιοι συμμετέχουν, ποιοι όχι, τι θα συζητηθεί;

Ενώ ξεκίνησε αρχικά ως ένας οργανισμός με σκοπό την ανοικοδόμηση της Γάζας, ο Τραμπ υποστηρίζει ότι το Συμβούλιο θα φέρει... παγκόσμια ειρήνη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αυστραλία: Απειλητική επιστολή στάλθηκε στο μεγαλύτερο τζαμί της χώρας
Πριν το Ραμαζάνι 19.02.26

«Σκοτώστε τη μουσουλμανική φυλή»: Απειλητική επιστολή στάλθηκε στο μεγαλύτερο τζαμί της Αυστραλίας

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση που ανατέθηκε από την κυβέρνηση, το αντιμουσουλμανικό κλίμα στην Αυστραλία έχει ενταθεί από τον πόλεμο στη Γάζα στα τέλη του 2023

Σύνταξη
Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 113 ουκρανικά drones – Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου
Κόσμος 19.02.26

Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 113 ουκρανικά drones – Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου

Η ανακοίνωση για την καταστροφή των drones έγινε την επομένη των συνομιλιών στη Γενεύη ανάμεσα στη Μόσχα, το Κίεβο και την Ουάσινγκτον, στόχος των οποίων είναι να βρεθεί κάποια διευθέτηση έπειτα από τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
Γενική απεργία στην Αργεντινή ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο Μιλέι
Όχι σε απολύσεις και υπερεργασία 19.02.26

Γενική απεργία στην Αργεντινή ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο Μιλέι

Το νομοσχέδιο Μιλέι στην Αργεντινή διευκολύνει τις απολύσεις εργαζομένων, περιορίζει το δικαίωμα στην απεργία, αυξάνει τις ώρες εργασίας και περιορίζει τις παροχές αδειών

Σύνταξη
Κούβα: Η αμερικάνικη τανάλια στραγγαλίζει το νησί – Χωρίς φαγητό, καύσιμα και τουρίστες
Απελπιστική κατάσταση 19.02.26

Η αμερικάνικη τανάλια στραγγαλίζει την Κούβα - Χωρίς φαγητό, καύσιμα και τουρίστες

Η ζωή στην Κούβα σταδιακά σταματά, γράφει το CNN - Οι δηλώσεις Τραμπ και Ρούμπιο - Τι ζήτησε από τους Κουβανούς ο πρόεδρος της χώρας της Καραϊβικής, Μιγκέλ Ντίας - Κανέλ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πίτερ Γκριν: Από ακούσιο αυτοπυροβολισμό ο θάνατος του ηθοποιού του «Pulp Fiction»
O καλύτερος κακός 19.02.26

Πίτερ Γκριν: Από ακούσιο αυτοπυροβολισμό ο θάνατος του ηθοποιού του «Pulp Fiction»

Δύο μήνες μετά τον εντοπισμό του νεκρού στο διαμέρισμά του στη Νέα Υόρκη, ο ιατροδικαστής κατέληξε πως ο Πίτερ Γκριν πέθανε από ακούσιο αυτοπυροβολισμό που προκάλεσε μοιραία αιμορραγία.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση γεμίζει με «φέσια» την οικονομία
Ληξιπρόθεσμα χρέη 19.02.26

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση γεμίζει με «φέσια» την οικονομία

«Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει σαφείς απαντήσεις: πώς γίνεται ο προϋπολογισμός να εμφανίζει υπεραπόδοση και, ταυτόχρονα, να συσσωρεύονται οφειλές δισεκατομμυρίων;», ρωτάει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΗΠΑ: Μεθυσμένη οδηγός έπεσε πάνω σε μητέρα και δύο παιδιά έξω από νηπιαγωγείο – Σοκαριστικό βίντεο
Στις ΗΠΑ 19.02.26

Μεθυσμένη οδηγός έπεσε πάνω σε μητέρα και δύο παιδιά έξω από νηπιαγωγείο - Σοκαριστικό βίντεο

Στα πλάνα του βίντεο φαίνεται η μητέρα να βγαίνει από το νηπιαγωγείο του Νιου Τζέρσεϊ στις ΗΠΑ κρατώντας τα δύο παιδιά τους και δευτερόλεπτα μετά το SUV να πέφτει επάνω τους

Σύνταξη
Φάμελλος στο ΜΠΛΟΚ 15: Τιμή και δόξα σε αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους για μια ελεύθερη πατρίδα
Πολιτική Γραμματεία 19.02.26

Φάμελλος στο ΜΠΛΟΚ 15: Τιμή και δόξα σε αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους για μια ελεύθερη πατρίδα

Το ΜΠΛΟΚ 15, στο Στρατόπεδο Χαϊδαρίου, τόπο μαρτυρίου την περίοδο της ναζιστικής Κατοχής, επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
ΚΚΕ: Απολύτως δίκαιη η μαζική συγκέντρωση γιατρών και νοσηλευτών και άλλων εργαζόμενων του Νοσοκομείου Νίκαιας
Νοσοκομείο Νίκαιας 19.02.26

ΚΚΕ: Απολύτως δίκαιη η μαζική συγκέντρωση γιατρών και νοσηλευτών και άλλων εργαζόμενων του Νοσοκομείου Νίκαιας

Το ΚΚΕ σημειώνει ότι «την αγανάκτηση των υγειονομικών και του λαού της περιοχής, που απευθύνεται στο συγκεκριμένο νοσοκομείο για να αντιμετωπίσει τα θέματα της υγείας του, έχει προκαλέσει η κατάσταση που επικρατεί σε αυτό, εξαιτίας των τραγικών ελλείψεων»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Τοξικό πρόσωπο και αποτυχημένος υπουργός o Άδωνις Γεωργιάδης
Δηλώσεις Τσουκαλά 19.02.26

ΠΑΣΟΚ: Τοξικό πρόσωπο και αποτυχημένος υπουργός o Άδωνις Γεωργιάδης

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς χαρακτήρισε τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη «αποτυχημένο» και «τοξικό», ωστόσο έκανε λόγο για «λάθος μήνυμα για το πολιτικό σύστημα» τα όσα συνέβησαν στο νοσοκομείο της Νίκαιας

Σύνταξη
Συγκάλυψη και τριγμοί: «Συνεργός του Άντριου η Βασίλισσα Ελισάβετ. Τα ήξερε όλα»
«Μαμά» 19.02.26

Συγκάλυψη και τριγμοί: «Συνεργός του Άντριου η Βασίλισσα Ελισάβετ. Τα ήξερε όλα»

Οι καταιγιστικές εξελίξεις μετά τη σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου για τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπσταϊν αναγκάζουν τους πάντες να αναρωτητηθούν: Πόσο αθώα ήταν η Βασίλισσα Ελισάβετ;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Στέγη: Το όνειρο της ιδιοκατοίκησης στην Ευρώπη ξεθωριάζει – Ένας στους δύο αμφιβάλλει ότι θα πάρει σπίτι
Στεγαστική κρίση 19.02.26

Το όνειρο της ιδιοκατοίκησης στην Ευρώπη ξεθωριάζει - Ένας στους δύο αμφιβάλλει ότι θα πάρει σπίτι

Στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού ποσοστού (42%) όσων δεν αναμένουν να αποκτήσουν δική τους στέγη προέρχεται από οικονομική αδυναμία και όχι από έλλειψη ενδιαφέροντος

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Ελ. Βενιζέλος»: Νέα βλάβη σε ραντάρ – Τι λένε οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας
«Δεν συγκινείται κανείς» 19.02.26

Νέα βλάβη σε ραντάρ του «Ελ. Βενιζέλος» - Τι λένε οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

«Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης χωρητικότητας, για να προστατέψουμε την ασφάλεια του επιβατικού κοινού» αναφέρουν οι ελεγκτές μετά το πρόβλημα στο «Ελ. Βενιζέλος»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ έπαιζε τα ρέστα της για τη Χατζηδάκη, λόγω των αποκαλύψεων για τον γαλάζιο Χιλετζάκη
Πυρά 19.02.26

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ έπαιζε τα ρέστα της για τη Χατζηδάκη, λόγω των αποκαλύψεων για τον γαλάζιο Χιλετζάκη

«Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έρχεται τσουνάμι για το επιφανές 'γαλάζιο' στέλεχος στο Ηράκλειο Κρήτης, Μύρων Χιλεντζάκη, ο οποίος έλυνε και έδενε δίπλα στους υπουργούς της κυβέρνησης», τονίζει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Βουλή: Αρση ασυλίας Πολάκη εν μέσω καταγγελιών για κυβερνητική αυθαιρεσία
Πολιτική Γραμματεία 19.02.26

Βουλή: Αρση ασυλίας Πολάκη εν μέσω καταγγελιών για κυβερνητική αυθαιρεσία

Η Ολομέλεια αποφάσισε με 169 θετικές ψήφους να άρει την ασυλία του κ. Πολάκη (73 καταψήφισαν και 10 δήλωσαν “παρών”), ο οποίος με τη σειρά του δεν δέχθηκε τις κατηγορίες

Σύνταξη
Data Centers και Data Lakes: η στρατηγική ανάγκη της νέας εποχής και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των οργανισμών που αξιοποιούν τα δεδομένα
Πρόκληση και ευκαιρία 19.02.26

Data Centers και Data Lakes: η στρατηγική ανάγκη της νέας εποχής και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των οργανισμών που αξιοποιούν τα δεδομένα

Η Ελλάδα έχει μπροστά της μια μοναδική ευκαιρία: να μετατραπεί σε κόμβο δεδομένων και τεχνολογίας εξηγεί ο κ. Γιώργος Πουλόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της BRIGHT GROUP

Σύνταξη
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Η πρώτη δήλωση του βασιλιά Καρόλου για τη σύλληψη του αδελφού του Άντριου
Σκάνδαλο Έπσταϊν 19.02.26

Η πρώτη δήλωση του βασιλιά Καρόλου για τη σύλληψη του αδελφού του Άντριου

Σε δήλωση για τη σύλληψη του αδελφού του, πρώην πρίγκιπα Άντριου, προχώρησε ο Βασιλιάς Κάρολος, ζητώντας την εφαρμογή του νόμου και τονίζοντας την υποστήριξή του στις αρχές.

Σύνταξη
Φωτογραφίες κομμουνιστών από την Καισαριανή: Μουσείο Εθνικής Αντίστασης προτείνει η Ελληνική Ένωση Ιστορικών
Ελλάδα 19.02.26

Φωτογραφίες κομμουνιστών από την Καισαριανή: Μουσείο Εθνικής Αντίστασης προτείνει η Ελληνική Ένωση Ιστορικών

Η Ελληνική Ένωση Ιστορικών προτείνει να δημιουργηθεί ένα κεντρικό μουσείο Εθνικής Αντίστασης, το οποίο θα τιμά τη μνήμη όσων αγωνίστηκαν κατά των κατακτητών στα χρόνια 1941-1944

Σύνταξη
ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 19.02.26

ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί στις 22 Φεβρουαρίου μαζί με το Σημειωματάριο της Άνοιξης από τον Αρκά, το τελικό σενάριο της ταινίας Καποδίστριας, το περιοδικό Vita, τη μαθητική εφημερίδα της Κατερίνης, την εφημερίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και όπως πάντα, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
«Θλιβερός πρωταγωνιστής ο Άδωνις Γεωργιάδης σκηνικών αστυνομικής βίας εναντίον γιατρών», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 19.02.26

«Θλιβερός πρωταγωνιστής ο Άδωνις Γεωργιάδης σκηνικών αστυνομικής βίας εναντίον γιατρών», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει πως «ο κ. Γεωργιάδης δεν είναι σε θέση να ακούσει τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις των ανθρώπων που παλεύουν καθημερινά να κρατήσουν όρθιο το ΕΣΥ, εδώ δεν ανέχεται να ακούει ερωτήσεις από δημοσιογράφους»

Σύνταξη
Ιταλία: Παραιτήθηκε ο αθλητικός διευθυντής της δημόσιας τηλεόρασης μετά τα λάθη στην έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων
Κόσμος 19.02.26

Παραιτήθηκε ο διευθυντής του αθλητικού τμήματος της Rai μετά τις γκάφες στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων

Μεταξύ των άλλων, είχε μπερδέψει την κόρη του προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας με την πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, όπως και την Μαράια Κάρεϊ, με την ηθοποιό Ματίλντα Ντε Ανζτελις

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Η ΑΙ αποτελεί μέρος της εθνικής ισχύος – Προτεραιότητα η προστασία των ανηλίκων από τον ψηφιακό εθισμό
Από Ινδία 19.02.26

Μητσοτάκης: Η ΑΙ αποτελεί μέρος της εθνικής ισχύος – Προτεραιότητα η προστασία των ανηλίκων από τον ψηφιακό εθισμό

«Η  Ελλάδα θα ανακοινώσει πολύ σύντομα τη δική της απόφαση όσον αφορά την απαγόρευση της πρόσβασης ανηλίκων και εφήβων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», προανήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης στην παρέμβασή του στο «AI Impact Summit»

Σύνταξη
