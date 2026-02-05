Όμοιος τον όμοιο αγαπά – Ο Τραμπ ανακοίνωσε την «πλήρη και αμέριστη στήριξή» του στον Όρμπαν
Ο Βίκτορ Όρμπαν είναι ένας από τους ελάχιστους Ευρωπαίους ηγέτες που διατηρούν στενές σχέσεις ταυτόχρονα με τον Ντόναλντ Τραμπ και με τον Βλαντίμιρ Πούτιν
- Σαμοθράκη: Σοβαρά προβλήματα από την έντονη βροχόπτωση – Απροσπέλαστοι οι δρόμοι
- «Όχι» Φάμελλου στις προτάσεις Μητσοτάκη για τη Συνταγματική Αναθεώρηση – «Θα γίνει από προοδευτική κυβέρνηση»
- Το σκοτεινό ταξίδι των γυναικών από τη Λατινική Αμερική στα χέρια διεθνούς κυκλώματος trafficking στην Αλβανία
- Η ΕΚΤ διατηρεί αμετάβλητα τα επιτόκια για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι προσφέρει την «πλήρη και αμέριστη στήριξή» του στον Ούγγρο ακροδεξιό πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, με τον οποίο διατηρεί στενές σχέσεις, ενόψει των βουλευτικών εκλογών, που έχουν προγραμματιστεί για τις 12 Απριλίου.
«Ο Βίκτορ Όρμπαν είναι ένας πραγματικός φίλος, ένας αγωνιστής και ένας νικητής, και έχει την πλήρη και αμέριστη υποστήριξή μου για την επανεκλογή του ως πρωθυπουργός της Ουγγαρίας – ΔΕΝ ΘΑ ΑΦΗΣΕΙ ΠΟΤΕ ΤΟΝ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΛΑΟ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ», έγραψε, μεταξύ άλλων, ο Αμερικανός πρόεδρος στο δίκτυό του Truth Social.
Πίσω στις δημοσκοπήσεις ο ακροδεξιός Όρμπαν
Κρατώντας τα ηνία της Ουγγαρίας εδώ και σχεδόν 16 χρόνια, ο Βίκτορ Όρμπαν είναι πίσω στις ανεξάρτητες δημοσκοπήσεις εδώ και μήνες, με φόντο την οικονομική στασιμότητα, την αυξανομένη δυσαρέσκεια για δημόσιες υπηρεσίες και τα σκάνδαλα που συνδέονται με την προστασία της παιδικής ηλικίας.
Το κόμμα του Fidesz βρίσκεται πίσω από τον σχηματισμό Tisza του Πέτερ Μαγιάρ, ενός πρώην μέλους του κόμματος του Όρμπαν, που έγινε ένας από τους πιο δριμείς επικριτές του, και μέσα σε διάστημα ενάμιση χρόνου κατάφερε να ενώσει την ψήφο της αντιπολίτευσης.
Ο Βίκτορ Όρμπαν είναι ένας από τους ελάχιστους Ευρωπαίους ηγέτες που διατηρούν στενές σχέσεις ταυτόχρονα με τον Αμερικανό πρόεδρο και με τον Ρώσο προεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Αντιθέτως, διατηρεί ταραχώδεις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία κατηγορεί ότι ενθαρρύνει τον πόλεμο στην Ουκρανία.
- Τροχαίο με σύγκρουση λεωφορείου και ΙΧ στην εθνική οδό στην περιοχή του Σκαραμαγκά
- Με τρεις αλλαγές η ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ – Ποιοι έμειναν εκτός (pic)
- Σάρωσε η κακοκαιρία: Καταστροφές και μεγάλα προβλήματα σε πολλές περιοχές – Live η πορεία των φαινομένων
- Όμοιος τον όμοιο αγαπά – Ο Τραμπ ανακοίνωσε την «πλήρη και αμέριστη στήριξή» του στον Όρμπαν
- Ειδικός στον ηλεκτρονικό πόλεμο ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας που συνελήφθη για κατασκοπεία
- Κι επίσημα στον ΠΑΟΚ ο Χόρχε Σάντσες (vid)
- Στις φλόγες διαμέρισμα στη Λάρισα – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής
- Τραγωδία στην Κομοτηνή: Νεκρός ο οδηγός που παρασύρθηκε από χείμαρρο στην περιοχή Ήφαιστος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις