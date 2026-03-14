Ανάμεσα στο Ιράν και την Ουκρανία, η ψευδαίσθηση της ΕΕ ότι έχει πολιτική δύναμη έχει αρχίσει να καταρρέει
Κόσμος 14 Μαρτίου 2026, 07:00

Ανάμεσα στο Ιράν και την Ουκρανία, η ψευδαίσθηση της ΕΕ ότι έχει πολιτική δύναμη έχει αρχίσει να καταρρέει

Η ΕΕ βρίσκεται μπροστά σε ένα δίλημμα: να διατηρήσει ένα ελάχιστο επίπεδο διατλαντικής συνοχής για να κρατήσει τις ΗΠΑ ή συνεχίσει να προσποιείται ότι το διεθνές δίκαιο εξακολουθεί να έχει σημασία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Καθώς ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν βρίσκεται ήδη στη δεύτερη εβδομάδα του, χωρίς κανένα σημάδι τερματισμού, οι παγκόσμιες επιπτώσεις φαίνεται να εξαπλώνονται.

Πέρα από τις σοβαρές συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία, οι πολιτικές και διπλωματικές επιπτώσεις έχουν επίσης σημαντική επίδραση στην Ευρώπη.

Η Ευρώπη αναγκάζεται να αντιμετωπίσει τις συνέπειες δύο πολέμων που δεν προκάλεσε η ίδια (τουλάχιστον άμεσα): τον πόλεμο του Τραμπ και του Νετανιάχου εναντίον του Ιράν και τον πόλεμο του Βλαντιμίρ Πούτιν εναντίον της Ουκρανίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αγωνίζεται όλο και περισσότερο να διατηρήσει την ενότητά της, καθώς οι θεσμοί και τα κράτη μέλη της δυσκολεύονται να ευθυγραμμίσουν τα συμφέροντά τους μπροστά σε μια τέτοια άνευ προηγουμένου κατάσταση.

Οι διαιρέσεις στην κορυφή των θεσμών της ΕΕ γίνονται όλο και πιο εμφανείς.

Η Ένωση βρίσκεται μπροστά σε ένα δίλημμα: να προσπαθήσει να διατηρήσει τουλάχιστον ένα ελάχιστο επίπεδο διατλαντικής συνοχής για να κρατήσει τις ΗΠΑ στο πλευρό της στην αντιπαράθεσή της με τη Ρωσία ή να υπερασπιστεί μια εξίσου ελάχιστη προσποίηση ότι το διεθνές δίκαιο εξακολουθεί να έχει σημασία.

Το αποτέλεσμα είναι ένα μπερδεμένο μήνυμα σχετικά με τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, όπως γράφουν οι Ρίτσαρντ Γουίτμαν, μέλος του Κέντρου Ανάλυσης Συγκρούσεων στο Πανεπιστήμιο του Κεντ  και ο Στέφαν Βόλφ, καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ, σε άρθρο τους στο The Conversation.

Τα κεφάλια της ΕΕ σε αποδιοργάνωση

Η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αρχικά διαφώνησε σαφώς με την επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, πριν της αντιτεθεί η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Τερέζα Ριμπέρα, και ο πρόεδρος του Συμβουλίου της ΕΕ, Αντόνιο Κόστα.

Τέτοιες δημόσιες διαμάχες μεταξύ ανώτερων αξιωματούχων της ΕΕ είναι εξαιρετικά ασυνήθιστες.

Στην πραγματικότητα, μία από τις λιγότερο αναμενόμενες και πιο αξιοσημείωτες εξελίξεις τα τελευταία τέσσερα χρόνια, από την έναρξη της πλήρους εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, ήταν ο βαθμός στον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αλλάξει και, παράλληλα, έχει παραμείνει σε γενικές γραμμές ενωμένη.

Η αντίδραση της ΕΕ στην επιθετικότητα της Ρωσίας ήταν – ασυνήθιστα – η κατάργηση αρκετών ταμπού με μεγάλη ταχύτητα.

Πρώτον, οι Βρυξέλλες παρείχαν κονδύλια της ΕΕ στη μη μέλος Ουκρανία για στρατιωτικό εξοπλισμό και εκπαίδευση των ενόπλων δυνάμεών της.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, η ΕΕ έχει αναδειχθεί στον σημαντικότερο υποστηρικτή της Ουκρανίας.

Δεύτερον, και εξίσου σημαντικό, η ΕΕ ξεκίνησε τη διαδικασία να καταστήσει την ανάπτυξη των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Ευρώπης βασική μελλοντική προτεραιότητα για τις Βρυξέλλες.

Για ένα μπλοκ του οποίου η βασική φιλοσοφία επικεντρώνεται στην ειρήνη μέσω της οικονομικής ολοκλήρωσης, και αυτό ήταν κάτι το πρωτόγνωρο πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η «στροφή» της Γερμανίας

Αυτές οι αλλαγές δεν θα ήταν δυνατές χωρίς την υποστήριξη βασικών κρατών μελών, πολλά από τα οποία έχουν επίσης εγκαταλείψει μακροχρόνιες και συχνά πολύτιμες παραδόσεις.

Κρίσιμη ήταν η ηγετική θέση της Γερμανίας και της Γαλλίας, των δύο μεγαλύτερων δυνάμεων της ΕΕ.

Στη Γερμανία, η ομιλία του τότε καγκελαρίου Όλαφ Σολτς με τίτλο Zeitenwende(στροφή) λίγες μέρες μετά την έναρξη του πολέμου προκάλεσε μια θεμελιώδη επανεξέταση της σχέσης της χώρας με τη Ρωσία, η οποία αναμφισβήτητα είχε μετατραπεί από πιθανό εταίρο σε ανοιχτά εχθρικό αντίπαλο.

Αυτό άνοιξε τον δρόμο, μεταξύ άλλων, για τις κυρώσεις που επέβαλε η ΕΕ στη Ρωσία.

Ο διάδοχος του Σολτς, Φρίντριχ Μερτς, ολοκλήρωσε τη γεωπολιτική αναδιάταξη της Γερμανίας με τη δέσμευσή του για μια ευρωπαϊκή αμυντική ταυτότητα που τελικά θα είναι ανεξάρτητη από τις ΗΠΑ.

Αυτό αντανακλά την αναγνώριση ότι ο διατλαντικός πυλώνας της ασφάλειας των ΗΠΑ για την Ευρώπη έχει καταστεί πολύ εύθραυστος υπό τον Ντόναλντ Τραμπ για να συνεχίσει να παρέχει ένα αξιόπιστο δίχτυ ασφαλείας για την ήπειρο.

Οι «μεγάλες δυνάμεις» της ΕΕ και ο πυρηνικός εξοπλισμός

Η αποδοχή της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας από τη Γαλλία μπορεί να ήταν λιγότερο εκπληκτική από ό,τι στην περίπτωση της Γερμανίας.

Ωστόσο, το Παρίσι ανακοίνωσε πρόσφατα συγκεκριμένα μέτρα για την επέκταση του πυρηνικού οπλοστασίου του και την επέκταση της γαλλικής πυρηνικής ομπρέλας σε οκτώ ευρωπαϊκούς συμμάχους.

Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή στη δογματική θέση.

Για πρώτη φορά, αεροσκάφη της γαλλικής πολεμικής αεροπορίας με πυρηνική ικανότητα θα σταθμεύουν στο εξωτερικό.

Η συμμετοχή του Βερολίνου σε αυτό το σχέδιο σπάει ένα άλλο σημαντικό ταμπού στη Γερμανία, ενώ η συμμετοχή της Βρετανίας αποτελεί σαφή ένδειξη ότι η αμυντική σκέψη της ΕΕ έχει γίνει πιο ευέλικτη.

Η ιδέα μιας «συμμαχίας των προθύμων» που περιλαμβάνει μέλη τόσο της ΕΕ όσο και του ΝΑΤΟ σπάει τον παραδοσιακό καταμερισμό εργασίας μεταξύ τους.

Έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει ένα νέο σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή ασφάλεια που θα μπορούσε να ξεπεράσει την ακαμψία των δομών της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένης της εξάρτησής τους από αποφάσεις που λαμβάνονται με συναίνεση.

Όλες αυτές, και άλλες, αλλαγές στο γεωπολιτικό ξύπνημα της ΕΕ έχουν όμως ένα κόστος.

Ευρωπαϊκή διχόνοια

Η μακροχρόνια διαμάχη μεταξύ της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας, από τη μία πλευρά, και της Ουκρανίας, από την άλλη, σχετικά με τις παραδόσεις ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Druzhba της σοβιετικής εποχής έχει κλιμακωθεί σημαντικά.

Η Βουδαπέστη έθεσε βέτο στην παροχή ενός συμφωνημένου δανείου ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ στο Κίεβο και απείλησε να μπλοκάρει νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Τώρα υπάρχει επίσης μια ανοιχτή συζήτηση στις Βρυξέλλες – κυρίως μεταξύ ορισμένων κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – τουλάχιστον για το χρονοδιάγραμμα, αν όχι για τις ευρύτερες προοπτικές, της ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ.

Καμία από αυτές τις προκλήσεις δεν θα εξαφανιστεί γρήγορα, ούτε υπάρχουν εύκολες απαντήσεις σε αυτές.

Το αφήγημα κατέρρευσε

Η ιδέα που βρίσκεται στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού εγχειρήματος – ότι η οικονομική ολοκλήρωση και οι επενδύσεις σε μια φιλελεύθερη διεθνή τάξη βασισμένη σε κανόνες θα έκαναν τον ήπειρο ασφαλή – αποδείχθηκε αφελής.

Πρώτον, η προθυμία της Μόσχας να διαταράξει με τη βία τις διεθνείς σχέσεις της Ευρώπης έπληξε σοβαρά την ιδέα ότι η συνδυασμένη δύναμη της ΕΕ θα μπορούσε να περιορίσει επαρκώς μια ρεβιζιονιστική και επεκτατική Ρωσία.

Δεύτερον, και ίσως ακόμη πιο σοβαρό, η προθυμία της Ουάσιγκτον να διεκδικήσει την απόκτηση της Γροιλανδίας, αρχικά χωρίς να αποκλείει τη χρήση βίας, απείλησε το έδαφος της Δανίας, ενός ευρωπαίου συμμάχου του ΝΑΤΟ και μέλους της ΕΕ.

Αυτό έριξε αμέσως μια εντελώς νέα και ανεπιθύμητη ματιά στην αξιοπιστία της διατλαντικής συμμαχίας.

Η εποχή της αθωότητας της ΕΕ έχει πλέον τελειώσει.

Ο Τραμπ και ο Πούτιν έχουν προκαλέσει μεγάλους κραδασμούς στην πολιτική ψυχολογία των ευρωπαίων ηγετών.

Αν και αυτή η διαδικασία εξακολουθεί να είναι επώδυνη, η Ευρώπη στο σύνολό της δεν μπορεί να αντέξει την κατάρρευση της με κόπο επιτευχθείσας συναίνεσης σχετικά με την ανάγκη να υποστηρίξει την Ουκρανία και να επενδύσει στην άμυνά της. Αυτό θα είχε σοβαρές αρνητικές συνέπειες για την ικανότητα της ηπείρου να επιβιώσει σε έναν κόσμο στον οποίο οι κάποτε καθιερωμένοι κανόνες συμπεριφοράς των κρατών καταργούνται με ταχείς ρυθμούς.

Μετά από τέσσερα χρόνια πολέμου και περισσότερο από ένα χρόνο Τραμπ 2.0, η ΕΕ έχει αποτινάξει την αντίληψη ότι είναι μια «πολιτική δύναμη».

Ωστόσο, η αναδιαμόρφωση του τρέχοντος χάους σε μια νέα τάξη που θα ευνοεί και πάλι το ευρωπαϊκό εγχείρημα θα απαιτήσει σκληρή δουλειά, ώστε οι Ευρωπαίοι να θεωρηθούν γεωπολιτικά σημαντικοί.

Moody’s: Αμετάβλητη στο “Baa3” η αξιολόγηση για την ελληνική οικονομία

Social battery: Πώς να τη φορτίσετε;

Κρυπτονομίσματα: Tα βραχυπρόθεσμα στοιχήματα προσθέτουν «ακόμα περισσότερη μανία» στις συναλλαγές crypto

Η παραπληροφόρηση πρωταγωνιστεί και στον πόλεμο στο Ιράν
Πλήγμα στην αλήθεια 14.03.26

Η παραπληροφόρηση πρωταγωνιστεί και στον πόλεμο στο Ιράν

Η ΤΝ έχει τεθεί στην υπηρεσία των εμπολέμων, των αφηγημάτων και της προπαγάνδας τους - Τα περιστατικά που έχουμε ήδη διαπιστώσει και πώς μπορούμε να αποφύγουμε τις «παγίδες»

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Ιράν: «Είναι εντελώς ηττημένο και θέλει συμφωνία» διατείνεται ο Τραμπ, αρνούμενος να την «αποδεχθεί»
Ουάσιγκτον 14.03.26

Το Ιράν «είναι εντελώς ηττημένο» και εκλιπαρεί για «συμφωνία»

Ο Τραμπ δεν δέχεται συμφωνία για την οποία, όπως ισχυρίζεται, εκλιπαρεί το Ιράν, καθώς «έχει ηττηθεί εντελώς», και επιτίθεται στα ΜΜΕ που «απεχθάνονται να μεταδώσουν πόσο καλά τα έχει πάει ο στρατός».

Σύνταξη
Ιράν: Επίθεση Λευκού Οίκου και Πενταγώνου στο CNN για «ψευδείς πληροφορίες»
«Ψευδείς πληροφορίες» 14.03.26

Επίθεση Λευκού Οίκου και Πενταγώνου στο CNN

Ο Πιτ Χέγκσεθ κατήγγειλε «τις ψευδείς πληροφορίες» του CNN, και η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου έκρινε πως η ενημέρωση του τηλεοπτικού σταθμού είναι «100% ψευδής».

Σύνταξη
Το Ιράν απειλεί να πλήξει πετρελαϊκές υποδομές στην περιοχή μετά τις απειλές Τραμπ για τη νήσο Χαργκ
Βομβαρδισμός Χαργκ 14.03.26

Το Ιράν απειλεί να πλήξει πετρελαϊκές υποδομές

Το Ιράν απείλησε ότι θα πλήξει πετρελαϊκές υποδομές σε όλη την περιοχή, έπειτα από τον βομβαρδισμό της νήσου Χαργκ και τις απειλές Τραμπ για ανάλογα χτυπήματα εκεί.

Σύνταξη
Βολιβία: Ουρουγουανός βαρόνος ναρκωτικών, από τους πλέον καταζητούμενους, εκδίδεται στις ΗΠΑ
Επικηρυγμένος 14.03.26

«Ο βασιλιάς του τρόμου και του χάους» εκδίδεται στις ΗΠΑ

Ο ουρουγουανός βασιλιάς «του τρόμου και του χάους» Σεμπαστιάν Μαρσέτ, από τους πλέον καταζητούμενους βαρόνους ναρκωτικών, συνελήφθη και εκδόθηκε στις ΗΠΑ που τον είχαν επικηρύξει για 2 εκατ. δολάρια.

Σύνταξη
Ιράν: Οι ΗΠΑ «εξάλειψαν» κάθε στρατιωτική στόχο στο στρατηγικό νησί Χαργκ, λέει ο Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ 14.03.26 Upd: 04:13

«Εξαλείψαμε» κάθε στρατιωτικό στόχο στο στρατηγικό νησί Χαργκ

Εκτελέσαμε «μία από τις πιο ισχυρές επιδρομές στην Ιστορία της Μέσης Ανατολής» και εξαλείψαμε «ολοσχερώς κάθε στρατιωτικό στόχο» στο στρατηγικό νησί Χαργκ του Ιράν», ανακοίνωσε ο Τραμπ.

Σύνταξη
Δεξαμενόπλοιο αμερικανικών συμφερόντων χτυπήθηκε από μη επανδρωμένα πλοία γεμάτα εκρηκτικά
Τα πρώτα ευρήματα 14.03.26

Δεξαμενόπλοιο αμερικανικών συμφερόντων χτυπήθηκε από μη επανδρωμένα πλοία γεμάτα εκρηκτικά

Τα πρώτα ευρήματα για την επίθεση σε αμερικανικό δεξαμενόπλοιο ανοιχτά του Ιράκ δείχνουν ότι οφείλεται σε μη επανδρωμένα πλοία, γεμάτα εκρηκτικά. Στην ίδια επίθεση επλήγη και το πλοίο Zefyros που το φόρτωνε.

Σύνταξη
Το μήνυμα του Πάπα Λέοντα στους χριστιανούς πολιτικούς ηγέτες που κάνουν πολέμους: Να εξομολογηθείτε
«Deus Vult» 13.03.26

Το μήνυμα του Πάπα Λέοντα στους χριστιανούς πολιτικούς ηγέτες που κάνουν πολέμους: Να εξομολογηθείτε

Ο Πάπας Λέων δεν είπε ονόματα. Αλλά η κυβέρνηση Τραμπ, όπως ο ίδιος ο πρόεδρος, έχει μέλη που συνηθίζουν να επιδεικνύουν την πίστη ενώ ενεπλάκησαν σε πόλεμο. Όπως ο «σταυροφόρος» Χέγκσεθ και ο Ρούμπιο

Ο Τραμπ πήρε αποφασιστικά μέτρα για να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα το Ιράν, λέει ο Βανς
ΗΠΑ 13.03.26

Ο Τραμπ πήρε αποφασιστικά μέτρα για να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα το Ιράν, λέει ο Βανς

«Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει λάβει αποφασιστικά μέτρα για να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς

Σύνταξη
Τραμπ για Ιράν: Είμαστε καλοί που δεν τους καταστρέψαμε εντελώς τη χώρα – Θα τους χτυπήσουμε σκληρότερα
Πόλεμος στο Ιράν 13.03.26

Τραμπ για Ιράν: Είμαστε καλοί που δεν τους καταστρέψαμε εντελώς τη χώρα – Θα τους χτυπήσουμε σκληρότερα

Αλληλοσυγκρουόμενες, κατά τη συνήθειά του, δηλώσεις από τον Τραμπ. Ισχυρίστηκε αρχικά ότι θέλει να πλήξει το Ιράν «πολύ σκληρά την επόμενη εβδομάδα». Και μετά ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν το έχουν καταστρέψει εντελώς.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ επικήρυξαν όλη την ιρανική ηγεσία – 10 εκατ. δολάρια για τον Mοτζτάμπα Χαμενεΐ
Πόλεμος στο Ιράν 13.03.26

Οι ΗΠΑ επικήρυξαν όλη την ιρανική ηγεσία – 10 εκατ. δολάρια για τον Mοτζτάμπα Χαμενεΐ

«Αυτά τα άτομα διοικούν και κατευθύνουν διάφορα τμήματα των Φρουρών της Επανάστασης, που σχεδιάζει, οργανώνει και εκτελεί τρομοκρατικές ενέργειες σε όλο τον κόσμο», υποστηρίζουν. Ποιοι είναι.

Σύνταξη
ΕΛ.ΑΣ.: «Μη γίνεις ήρωας, μη μαλώσεις με τον τρομοκράτη…»
Σχέδιο «Πρόμαχος» 14.03.26

«Μη γίνεις ήρωας, μη μαλώσεις με τον τρομοκράτη» - Οι απόρρητες εντολές της ΕΛ.ΑΣ. για τους εξτρεμιστές

Οι εντυπωσιακές εντολές προς τους αστυνομικούς όπως αυτές αποτυπώνονται στο εμπιστευτικό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. για την αντιμετώπιση «μοναχικών λύκων»

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Τζέφρι Επσταϊν: Για πρώτη φορά ο πρώην πρίγκιπας Αντριου και ο Μάντελσον εμφανίζονται μαζί του σε φωτογραφία
Βρετανία 14.03.26

Για πρώτη φορά μαζί σε φωτογραφία Αντριου, Μάντελσον και Επσταϊν

Φωτογραφία που αποκαλύφθηκε από βρετανικό τηλεοπτικό σταθμό δείχνει για πρώτη φορά μαζί τον Τζέφρι Επσταϊν, με τον πρώην πρίγκιπα Αντριου και το ιστορικό στέλεχος των Εργατικών, Πίτερ Μάντελσον.

Σύνταξη
Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς των Αχαρνών και του Ζεφυρίου – Ξηλώθηκαν καλώδια ρευματοκλοπής μήκους 1,5 χλμ
Ελλάδα 13.03.26

Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς των Αχαρνών και του Ζεφυρίου – Ξηλώθηκαν καλώδια ρευματοκλοπής μήκους 1,5 χλμ

Ειδική αστυνομική επιχείρηση με 4 συλλήψεις πραγματοποιήθηκε χθες (12-3-2026) το πρωί σε οικισμούς των Αχαρνών και του Ζεφυρίου με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας

Σύνταξη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

