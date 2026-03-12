O πόλεμος του Ιράν πλησιάζει τα σύνορα της Ευρώπης – Μπορεί η γηραιά ήπειρος να κοιμάται ήσυχη;

Από τη στιγμή που οι αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν τις επιθέσεις τους εναντίον ιρανικών στόχων — σκοτώνοντας τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και αποδεκατίζοντας τις στρατιωτικές και ασφαλιστικές δυνάμεις του Ιράν — η Τεχεράνη ξεκίνησε μια εκστρατεία βομβαρδισμών με πυραύλους και drones εναντίον της περιοχής σε πρωτοφανή κλίμακα.

Ιρανικά βλήματα έχουν χτυπήσει ισραηλινούς και στόχους στον Κόλπο, ενώ ένα ιρανικής κατασκευής drone έπληξε μια βρετανική βάση στην Κύπρο — ωθώντας τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να ανοίξει τις βρετανικές βάσεις για αμερικανικές αμυντικές αντεπιθέσεις σε ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις.

Επιπλέον, τα συστήματα αεροπορικής άμυνας του ΝΑΤΟ αναχαίτισαν δύο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους που κατευθύνονταν προς — ή είχαν ήδη εισέλθει — στον τουρκικό εναέριο χώρο, ένα όριο που η Τεχεράνη δεν είχε ξεπεράσει ποτέ στο παρελθόν.

Η Ευρώπη, πιο κοντά από ποτέ στην ακτίνα έκρηξης αυτού του πολέμου, αντιμετωπίζει το προφανές ερώτημα: θα μπορούσε το Ιράν να επιτεθεί στη συνέχεια στην ηπειρωτική Ευρώπη;

Και αν το επιχειρούσε, θα μπορούσε το ΝΑΤΟ να το σταματήσει;

Τι θα μπορούσε πραγματικά να εκτοξεύσει το Ιράν κατά της Ευρώπης

Τα όπλα μακράς εμβέλειας του Ιράν χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες — και η πιθανή εμβέλειά τους καλύπτει ένα ανησυχητικό τμήμα του ευρωπαϊκού χάρτη.

Το πιο καταστροφικό είναι ο βαλλιστικός πύραυλος Khorramshahr, ικανός να μεταφέρει κεφαλή βάρους έως 1.800 κιλών.

Εκτοξεύεται από ενισχυμένες υπόγειες εγκαταστάσεις σε ορεινές περιοχές στο βορειοδυτικό Ιράν και έχει εμβέλεια έως 3.000 χιλιόμετρα όταν μειώνεται το φορτίο του.

Σε αυτή την απόσταση, πρωτεύουσες της νότιας και ανατολικής Ευρώπης όπως η Αθήνα, η Σόφια και το Βουκουρέστι βρίσκονται εντός εμβέλειας.

Σε μέγιστη επέκταση, το ίδιο ισχύει και για τη Βιέννη, τη Ρώμη και το Βερολίνο.

How Shahed-136 Kamakazi Drone Works? pic.twitter.com/svAVOnN8AL — Engineering Explained (@Engineering67) March 5, 2026

Στη συνέχεια, υπάρχουν τα drones. Το Shahed-136 — δοκιμασμένο σε μάχες και βελτιωμένο μετά από χρόνια χρήσης στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία — έχει εμβέλεια έως 2.500 χλμ.

Η μοναδική κεφαλή του, που ζυγίζει μεταξύ 30 και 50 κιλών, είναι μέτρια, αλλά τα Shahed έρχονται σε σμήνη, σχεδιασμένα όχι για να καταστρέψουν ένα κτίριο, αλλά για να κατακλύσουν τις αεροπορικές άμυνες και να θέσουν εκτός λειτουργίας τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρες περιοχές.

Η Ουκρανία έχει βιώσει πώς είναι αυτό. Το ίδιο θα μπορούσε να συμβεί και σε μέρη της Ευρώπης.

Στοχευμένες επιθέσεις

Το τρίτο είναι οι πύραυλοι κρουζ — κυρίως οι Soumar και οι παραλλαγές τους, με εμβέλεια 2.000–3.000 χλμ.

Σε αντίθεση με τους βαλλιστικούς πυραύλους, οι πύραυλοι κρουζ πετούν χαμηλά και ακολουθούν το ανάγλυφο του εδάφους, γεγονός που τους καθιστά πολύ πιο δύσκολο να ανιχνευθούν από τα παραδοσιακά ραντάρ.

Η ακρίβειά τους τους καθιστά ιδανικούς για στοχευμένες επιθέσεις σε υποδομές και όχι για ευρεία καταστροφή.

Μαζί, αυτά τα τρία όπλα παρέχουν στο Ιράν μια πολυεπίπεδη ικανότητα επίθεσης μεγάλου βεληνεκούς που επικαλύπτει όλο και περισσότερο το ευρωπαϊκό έδαφος.

Το Ισραήλ προσφέρει το πιο δοκιμασμένο σε μάχη σημείο αναφοράς για το πώς είναι η αντιπυραυλική άμυνα σε πραγματικές συνθήκες.

Κατά τη διάρκεια του συνεχιζόμενου πολέμου, το Ιράν εκτόξευσε μεταξύ 500 και 550 βαλλιστικούς πυραύλους στο ισραηλινό έδαφος — και το πολυεπίπεδο σύστημα του Ισραήλ, που συνδυάζει τους αναχαιτιστικούς πυραύλους Arrow 2, Arrow 3 και David’s Sling, εμπόδισε όλους εκτός από 31 να προσγειωθούν σε κατοικημένες περιοχές.

Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα κενά.

Οι μηχανισμοί παράκαμψης του Ιράν

Το Ιράν έχει σχεδιάσει τους πυραύλους του ειδικά για να ξεπεράσει την αναχαίτιση: σύμφωνα με πληροφορίες, ο Khorramshahr-4 επανέρχεται στην ατμόσφαιρα με ταχύτητα περίπου Mach 8, αφήνοντας τα αμυντικά συστήματα χωρίς σχεδόν κανένα χρόνο αντίδρασης.

Επιπλέον, οι πιο προηγμένες κεφαλές του μπορούν να αλλάξουν την τροχιά τους κατά τη διάρκεια της πτώσης για να διαταράξουν την παρακολούθηση του ραντάρ, και το Ιράν σπάνια εκτοξεύει μόνο βαλλιστικούς πυραύλους — τους συνδυάζει με πυραύλους κρουζ και σμήνη drone με τον ρητό στόχο να κατακλύσει τις αεροπορικές άμυνες.

BREAKING: U.S. Air Force has targeted underground Khorramshahr-4 missiles manufacturing facility of IRGC in Qods, central Iran, using the GBU-57 bunker buster bombs.The facility is completely destroyed. This is the biggest setback for the Islamic regime in the ongoing war. pic.twitter.com/YkaIuW6awR — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) March 12, 2026

Εάν το Ιράν αποφασίσει να επιτεθεί στην Ευρώπη, οι αναλυτές αναμένουν μια πολυτροπική προσέγγιση: πιθανές επιθέσεις ακριβείας σε κέντρα logistics του ΝΑΤΟ και οικονομική αναστάτωση μέσω επιθέσεων σε λιμενικές υποδομές της Μεσογείου ή τερματικούς σταθμούς ΥΦΑ στην Ιταλία, την Ελλάδα και τη Ρουμανία.

Η απάντηση του ΝΑΤΟ: «Οι Ευρωπαίοι πρέπει να κοιμούνται ήσυχοι τη νύχτα»

Η δημόσια θέση του ΝΑΤΟ είναι μια θέση σταθερής διαβεβαίωσης και, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Συμμαχίας, υποστηρίζεται από την ικανότητα που επιδείχθηκε πρόσφατα.

Σε συνέντευξή του στο Euronews, ο συνταγματάρχης Μάρτιν Ο’ Ντόνελ, εκπρόσωπος του Ανώτατου Αρχηγείου των Συμμαχικών Δυνάμεων στην Ευρώπη (SHAPE), δεν απέρριψε ούτε επιβεβαίωσε ένα πιθανό σενάριο ιρανικής επίθεσης στην Ευρώπη, αλλά κατέστησε σαφή την εμπιστοσύνη του ΝΑΤΟ.

«Το ΝΑΤΟ διαθέτει ό,τι χρειάζεται για να υπερασπιστεί το έδαφος της Συμμαχίας, να υπερασπιστεί το ένα δισεκατομμύριο κατοίκους μας. Και έτσι πιστεύω ότι οι Ευρωπαίοι — φυσικά και εγώ ο ίδιος ζω στην Ευρώπη — πρέπει να κοιμούνται ήσυχοι τη νύχτα, γνωρίζοντας ότι το ΝΑΤΟ έχει την ικανότητα να νικήσει οποιαδήποτε τέτοια απειλή που θα τεθεί στη Συμμαχία», δήλωσε ο συνταγματάρχης.

Πώς λειτουργεί η άμυνα του NATO

Ο Ο’ Ντόνελ ανέφερε τις πρόσφατες αναχαιτίσεις πυραύλων στον τουρκικό εναέριο χώρο ως ζωντανή απόδειξη ότι το σύστημα λειτουργεί στην πράξη, όχι μόνο στη θεωρία. Η όλη αλυσίδα καταστροφής — από την ανίχνευση της εκτόξευσης έως την καταστροφή του στόχου — διαρκεί λιγότερο από 10 λεπτά.

Η διαδικασία, εξήγησε, ξεκινά στο διάστημα.

«Πρώτα ανιχνεύεται η εκτόξευση ενός πυραύλου. Χρησιμοποιούμε διάφορα μέσα, μερικά από τα οποία είναι διαστημικά, για να το κάνουμε αυτό», είπε..

«Στη συνέχεια, φυσικά, μόλις ανιχνεύσεις την εκτόξευση, πρέπει να παρακολουθήσεις την εκτόξευση και την πορεία της. Και το ΝΑΤΟ διαθέτει μια ποικιλία μέσων που βρίσκονται σε ξηρά και θάλασσα για να το κάνει αυτό, εκτός από τα διαστημικά μέσα που περιέγραψα προηγουμένως», είπε.

«Στη συνέχεια, χρειάζεσαι την ικανότητα να αναχαιτίσεις και στη συνέχεια να καταστρέψεις τον στόχο, κάτι που το ΝΑΤΟ απέδειξε ότι έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε».

Τι γίνεται όμως με τις ευρωπαϊκές χώρες που δεν ανήκουν στο ΝΑΤΟ; Η Κύπρος, η Ιρλανδία, η Αυστρία, η Ελβετία, η Μάλτα — καμία από αυτές δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, και η αρχιτεκτονική της συμμαχίας για την άμυνα κατά των βαλλιστικών πυραύλων (BMD) έχει σχεδιαστεί ρητά για να προστατεύει «όλους τους πληθυσμούς, τα εδάφη και τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη».

Από αυστηρά θεσμική άποψη, αυτό αφήνει τα κράτη που δεν είναι μέλη χωρίς κάλυψη.

Στην πράξη, η εικόνα είναι πιο περίπλοκη.

Η ιδιότητα του μέλους της ΕΕ παρέχει ένα παράλληλο επίπεδο υποχρεώσεων: σύμφωνα με το άρθρο 42(7) της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, οποιαδήποτε επίθεση εναντίον κράτους μέλους της ΕΕ υποχρεώνει νομικά όλα τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ να παρέχουν βοήθεια.

Τα πρόσφατα γεγονότα υποδηλώνουν ότι τα νομικά πλαίσια μπορεί να έχουν μικρότερη σημασία από την πολιτική βούληση.

Όταν οι πρόσφατες ιρανικές επιθέσεις έπληξαν την Κύπρο, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ολλανδία και η Ισπανία ανέπτυξαν γρήγορα φρεγάτες και F-16 για να υπερασπιστούν τον εναέριο χώρο του μεσογειακού νησιού — εκτός οποιασδήποτε επίσημης δομής διοίκησης του ΝΑΤΟ.

Η εποχή των drones

Οι βαλλιστικοί πύραυλοι είναι γρήγοροι και ισχυροί, αλλά η εμπειρία του ΝΑΤΟ με αυτούς είναι μακρά και οι άμυνές του είναι ισχυρές. Τα σμήνη drone αποτελούν μια διαφορετική πρόκληση — και πολύ πιο πρόσφατη.

Ο Ο’ Ντόνελ αναγνώρισε ότι τα drone παρουσιάζουν μια πραγματική δυσκολία, αλλά επισήμανε ένα νέο σύστημα αντι-drone του ΝΑΤΟ που αναπτύσσεται στην Πολωνία και τη Ρουμανία: το Merops. Χρησιμοποιεί μικρά και φθηνά drone αναχαίτισης που προσκρούουν ή εκρήγνυνται κοντά σε εισερχόμενους στόχους τύπου Shahed.

«Είναι επίσης ένας τομέας στον οποίο επιδιώκουμε να κάνουμε περισσότερα», είπε ο Ο’ Ντόνελ. «Πρόσφατα ανακοινώσαμε την ανάπτυξη ορισμένων δυνατοτήτων στην Πολωνία και τη Ρουμανία, το Merops, το οποίο έγινε πρόσφατα πρωτοσέλιδο με την Ουκρανία να προσφέρει τώρα παρόμοιες δυνατότητες στη Μέση Ανατολή, και αυτό είναι κάτι στο οποίο πρέπει να συνεχίσουμε να προσαρμοζόμαστε και να ανταποκρινόμαστε, και το ΝΑΤΟ θα το κάνει σίγουρα».

Στην Ουκρανία, παρόμοια συστήματα καταρρίπτουν, σύμφωνα με πληροφορίες, έως και το 40% των εισερχόμενων drone τύπου Shahed, με ποσοστά αναχαίτισης που φτάνουν έως και το 80% μέσω εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί στο εσωτερικό της χώρας και άλλων μέσων — ωστόσο, το υπόλοιπο 20% εξακολουθεί να περνάει και να χτυπά τους στόχους του.

Έτσι, ακόμη και με το Merops να έχει αναπτυχθεί στην Ανατολική Ευρώπη, μπορούν οι Ευρωπαίοι να κοιμούνται ήσυχοι τη νύχτα;

Τρομοκρατία και υβριδικός πόλεμος

Πέρα από τις στρατιωτικές δυνατότητες όπως οι πύραυλοι και τα drones, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι πιθανές απειλές του Ιράν προς την Ευρώπη μπορεί να λάβουν πιο σύνθετες και δύσκολα ανιχνεύσιμες μορφές.

Σύμφωνα με αναλυτές ασφάλειας, η στρατηγική της Τεχεράνης δεν περιορίζεται σε συμβατικές επιθέσεις, αλλά περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα υβριδικών τακτικών.

«Νομίζω ότι είναι μια λογική ανησυχία αν ζεις στην Ευρώπη ή αν είσαι ευρωπαϊκό κράτος», δηλώνει ο Γκρεγκ Ρ. Κλάιν, επίκουρος καθηγητής στο Ινστιτούτο Ασφάλειας και Παγκόσμιων Υποθέσεων του Πανεπιστημίου του Λέιντεν.

Όπως επισημαίνει, «το Ιράν έχει ιστορικό συνεργασίας με εγκληματικές οργανώσεις και με πιθανούς Ιρανούς κρατικούς πράκτορες στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, προκειμένου να οργανώσει τρομοκρατικές επιθέσεις ή βίαιες ενέργειες».

Από το 2021, ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν καταγράψει σημαντική αύξηση σε συνωμοσίες που συνδέονται με το Ιράν σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Η συμπεριφορά αυτή οδήγησε την Ευρωπαϊκή Ένωση να χαρακτηρίσει το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ως τρομοκρατική οργάνωση στις 29 Ιανουαρίου 2026.

Ο Κλάιν εκτιμά ότι το Ιράν πιθανότατα θα συνεχίσει την ίδια τακτική, στοχεύοντας αντιφρονούντες, δημοσιογράφους και εβραϊκές κοινότητες. Ωστόσο, προειδοποιεί ότι εάν η ηγεσία της Τεχεράνης θεωρήσει πως απειλείται η επιβίωσή της, ενδέχεται να κλιμακώσει τις ενέργειές της στην Ευρώπη.

«Αν η Ευρώπη εμπλακεί περισσότερο, αυξάνεται ο κίνδυνος για το ευρύ ευρωπαϊκό κοινό», σημειώνει.

Παράλληλα, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να υπάρχουν ήδη τοποθετημένοι Ιρανοί κρατικοί πράκτορες που περιμένουν να ενεργοποιηθούν, ειδικά εάν η σύγκρουση παραταθεί ή εάν υπάρξει πολιτική αστάθεια στο Ιράν.

Παράλληλα, οι αναλυτές θεωρούν πιθανό ότι η Τεχεράνη θα εντείνει άλλες μορφές υβριδικού πολέμου.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται κυβερνοεπιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές — όπως τα συστήματα νερού, ενέργειας και υγειονομικής περίθαλψης — καθώς και ενέργειες ναυτικής δολιοφθοράς σε ευρωπαϊκά ύδατα.

Όπως επισημαίνουν ειδικοί του ΝΑΤΟ, οι σύγχρονες απειλές προέρχονται συχνά από δίκτυα κρατών που συνεργάζονται μεταξύ τους.

«Χώρες όπως η Κίνα, η Βόρεια Κορέα και το Ιράν συνεργάζονται με τη Ρωσία», σημειώνουν αξιωματούχοι της Συμμαχίας.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Ευρώπη καλείται να ενισχύσει την άμυνά της απέναντι σε υβριδικές απειλές που επιδιώκουν όχι μόνο φυσική καταστροφή, αλλά και πολιτική και κοινωνική αποσταθεροποίηση.